Nuôi con vật xinh xắn, chỉ thích ăn cỏ, anh nông dân Nghệ An nói nhàn mà thu nhập cao

Giữa vùng đồi rộng ở xóm Nam Kim, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An, anh Võ Quốc Tuấn (SN 1990) đầu tư xây dựng trang trại nuôi thỏ với hệ thống chuồng trại được đầu tư bài bản, hiện đại, sạch sẽ. Đây cũng là mô hình nuôi thỏ quy mô lớn đầu tiên trên địa bàn xã Thiên Nhẫn được đánh giá rất cao về hiệu quả kinh tế.

Trang trại hiện duy trì tổng đàn khoảng 700 con, gồm 150 thỏ mẹ sinh sản, 10 thỏ đực giống cùng hàng trăm thỏ thương phẩm và thỏ con. Ngoài cung cấp thỏ thương phẩm, anh Tuấn còn bán thỏ giống cho nhiều hộ dân có nhu cầu phát triển chăn nuôi.

Sau khi trở về từ nước ngoài anh Tuấn ở xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An đầu tư xây dựng trang trại hiện đại để nuôi thỏ. Đây là trang trại đầu tiên tại xã Thiên Nhẫn nuôi thỏ với quy mô lớn. Ảnh: Q.T

Ít ai biết rằng, trước khi bén duyên với nghề nuôi thỏ, anh Tuấn từng có hơn 11 năm làm việc tại Nhật Bản. Năm 2008, sau khi tốt nghiệp THPT, anh vào Đà Nẵng theo học ngành điện. Sau hai năm, anh quyết định sang Nhật Bản làm việc theo diện xuất khẩu lao động.

Suốt thời gian ở xứ người, anh tích lũy vốn, kinh nghiệm và ấp ủ kế hoạch trở về quê hương lập nghiệp. Cuối năm 2022, sau khi về nước và lập gia đình, anh bắt đầu tìm hướng phát triển kinh tế trên chính mảnh đất quê nhà. Sau khi tìm hiểu nhiều mô hình chăn nuôi, anh Tuấn nhận thấy con thỏ phù hợp với điều kiện khí hậu, quỹ đất cũng như khả năng đầu tư của gia đình.

Anh Tuấn không ngại ra Hải Dương học hỏi kỹ thuật chăn nuôi, thiết kế chuồng trại và quy trình chăm sóc trước khi bắt tay xây dựng mô hình.

Là người đầu tiên phát triển mô hình nuôi thỏ quy mô lớn tại địa phương, anh Tuấn gặp không ít khó khăn trong những ngày đầu khởi nghiệp. "Từ việc thiết kế chuồng trại phù hợp với thời tiết nắng nóng mùa hè, giá lạnh mùa đông đến phòng bệnh cho đàn thỏ đều phải tự mày mò, tích lũy kinh nghiệm qua từng lứa nuôi. Tôi đều tự tìm hiểu vào đúc kết kinh nghiệm cho chính bản thân mình", anh Tuấn chia sẻ.

Bên cạnh đó, do người dân chưa quen sử dụng thịt thỏ nên việc tiêu thụ sản phẩm thời gian đầu khá chậm. Nhiều người cũng chưa biết cách chế biến loại thực phẩm này.

Theo anh Tuấn, lợi thế lớn nhất của địa phương là diện tích đất đồi rộng, nguồn nước khe núi trong lành quanh năm và điều kiện thuận lợi để trồng thức ăn tự nhiên cho vật nuôi.

Gia đình anh chủ động trồng chuối, cỏ sữa và nhiều loại rau xanh phục vụ đàn thỏ, nhờ đó giảm đáng kể chi phí chăn nuôi. Mỗi ngày, đàn thỏ được cho ăn hai bữa. Buổi sáng sử dụng cám công nghiệp để bảo đảm dinh dưỡng, buổi chiều và tối chủ yếu ăn cỏ, chuối cùng các loại rau xanh trồng ngay trong vườn.

Trong thời gian tới, anh Tuấn ở xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An dự kiến nâng số lượng thỏ mẹ lên khoảng 300 con. Khi đó, tổng đàn sẽ đạt khoảng 1.400 đến 1.500 con. Đồng thời, anh sẽ phát triển trang trại theo hướng phục vụ du lịch cộng đồng, trở thành một điểm trải nghiệm thu hút khách tham quan. Ảnh: Q.T

Điều khiến anh Tuấn phấn khởi hơn cả là mô hình nhận được sự ủng hộ của người dân địa phương. Nhiều gia đình thường đưa con đến tham quan vào cuối tuần, các cháu rất thích vì thỏ hiền và dễ gần. Không ít hộ còn mua thỏ giống để phát triển kinh tế.

Nhận thấy tiềm năng của mô hình, trang trại của anh hiện liên kết với du lịch cộng đồng xã Thiên Nhẫn, trở thành một điểm tham quan, trải nghiệm dành cho học sinh và du khách.

Trong thời gian tới, anh dự kiến nâng số lượng thỏ mẹ lên khoảng 300 con. Khi đó, tổng đàn sẽ đạt khoảng 1.400 đến 1.500 con. Song song với việc mở rộng quy mô, anh cũng có kế hoạch phát triển thêm một số vật nuôi nhằm đa dạng trải nghiệm cho khách tham quan, hướng tới xây dựng mô hình nông trại giáo dục kết hợp du lịch nông thôn. Anh Tuấn mong rằng trang trại của mình sẽ trở thành không gian để các em nhỏ tìm hiểu về vật nuôi, cuộc sống nông thôn và thiên nhiên.

Ông Hồ Đình Thiêm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thiên Nhẫn cho biết, trang trại của anh Tuấn là mô hình chăn nuôi mới, có hướng đi khác biệt so với nhiều mô hình sản xuất trên địa bàn. Anh Tuấn là người đầu tiên phát triển mô hình nuôi thỏ quy mô lớn tại xã. Mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế, tận dụng được lợi thế đất đồi, nguồn thức ăn tự nhiên và có tiềm năng nhân rộng trong thời gian tới.