Thái Lan bán vé chung kết ASEAN Cup 2026 rẻ hơn vòng bảng

Trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Việt Nam ngày 22/8 trên sân Rajamangala, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) tiếp tục áp dụng mức giá vé thấp hơn vòng bảng. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh lượng khán giả đến sân xem đội tuyển Thái Lan giảm qua từng trận từ vòng bảng đến bán kết. FAT kỳ vọng cuộc đối đầu với Việt Nam sẽ thu hút đông người hâm mộ hơn.

Ở các khu vực có vị trí đẹp dành cho cổ động viên chủ nhà và khu vực riêng của khán giả đội khách, vé có giá 500 Baht (tương đương 394.000 đồng). Vé ở các khu vực còn lại được chào bán với giá từ 200 đến 400 Baht (tương đương 160.000-320.000 đồng).

Sân Rajamangala còn nhiều ghế trống trong các trận đấu sân nhà của Thái Lan tại ASEAN Cup 2026.

So với vòng bảng, giá vé ở tất cả khu vực đều thấp hơn 100 Baht, tương đương khoảng 80.000 đồng. FAT đã giảm giá từ vòng bán kết và tiếp tục giữ nguyên mức này ở trận chung kết.

Từ vòng bảng đến hết bán kết, lượng người hâm mộ đến sân xem đội tuyển Thái Lan có xu hướng giảm. Trong trận sân nhà đầu tiên gặp Malaysia, Thái Lan đón hơn 16.000 khán giả đến cổ vũ Sarach Yooyen và đồng đội. Con số này ở trận gặp Myanmar chỉ còn hơn 13.800 người.

Đến trận bán kết lượt về trước Singapore, chỉ hơn 10.800 khán giả có mặt trên khán đài. FAT kỳ vọng tính chất của cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ giúp lượng khán giả ở trận chung kết tăng trở lại.

Bên cạnh việc giảm giá vé, Chủ tịch FAT Nualphan Lamsam và cộng sự cũng kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ đội tuyển. Một trong những nhân vật tham gia là Chanathip Songkrasin, ngôi sao từng nhiều năm khoác áo đội tuyển Thái Lan.

Chanathip Songkrasin cũng phải lên tiếng kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ đội nhà: “Xin chào các bạn, các cầu thủ trẻ và ban huấn luyện, tôi muốn đến và cổ vũ cho các bạn. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã hy sinh cho đội tuyển quốc gia Thái Lan. Cảm ơn các bạn đã cống hiến cho đất nước chúng ta.

Tất nhiên, bóng đá có cả những ngày tốt và xấu. Nhưng vào những ngày xấu, chúng ta vẫn giành chiến thắng và đến trận chung kết vì các bạn đủ khả năng và mạnh mẽ. Tôi muốn mọi người nhìn vào điều tích cực. Chúng ta đã đến được trận chung kết.

Vào ngày 22/8, trên sân vận động Rajamangala, tôi mong muốn tất cả người hâm mộ cùng nhau cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan. Tôi tin rằng ngày đó sẽ là một ngày tốt đẹp và một chiến thắng. Tôi muốn nghe các người hâm mộ Thái Lan hò hét và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia giành chiến thắng trong cả hai trận đấu vào ngày 22/8 và ngày 26/8. Hãy cùng nhau cổ vũ và ủng hộ đội tuyển quốc gia của chúng ta”.