Báo Thái Lan: 'Thà thua Singapore còn hơn gục ngã trước Việt Nam ở chung kết'

"Thái Lan bị chính CĐV nhà chỉ trích sau trận thua Singapore 1-2. Thất bại khiến chúng ta bị trừ 3,4 điểm trên BXH FIFA và tụt xuống vị trí 92. Nhưng hãy nhìn ở góc độ khác, thà thua Singapore còn hơn gục ngã trước Việt Nam tại chung kết. Từ trận đấu trước, Thái Lan sẽ xem lại các tình huống và điều chỉnh kịp thời trước khi bước vào chung kết", Thairath bình luận.

Trang báo Thái Lan viết tiếp: "Câu hỏi được đặt ra lúc này là chúng ta có thể cạnh tranh sòng phẳng với Việt Nam không? Nếu Thái Lan rút ra kinh nghiệm từ trận thua Singapore và điều chỉnh kịp thời, chúng tôi tin đội tuyển hoàn toàn có thể giành chiến thắng. Đừng quên, Việt Nam cũng bị Singapore cầm hòa 0-0 ở vòng bảng".

Trở lại trận bán kết lượt về trên sân Rajamangala, Thairath đánh giá đoàn quân của HLV Hudson khởi đầu rất tệ. Họ vất vả để tìm thấy cú sút trúng đích trong 30 phút đầu tiên. Lý do khách quan có thể đến từ việc "Voi chiến" liên tục di chuyển trong 3 ngày, dẫn đến thể lực sa sút. Thái Lan không thể chơi bóng áp đặt, đẹp mắt và pressing tầm cao như kỳ vọng từ CĐV.

"Tệ hơn, Thái Lan lần đầu thủng lưới trước ở ASEAN Cup 2026. Thêm một trận đấu mà đội tuyển phải hứng chịu chỉ trích từ cổ động viên", Thairath viết.

Thái Lan thua hú vía Singapore ở trận lượt về.

Tiếp đón Singapore trên sân nhà, Thái Lan cầm bóng chỉ 39%. Trước đó, khi chơi trên sân của đối thủ, thầy trò HLV Hudson cầm bóng chỉ 25%. "Voi chiến" hoàn thành mục tiêu góp mặt ở chung kết ASEAN Cup 2026 nhưng màn trình diễn của họ hứng chỉ trích từ cổ động viên.

CĐV Thái Lan cho rằng đây là đội tuyển yếu đuối nhất lịch sử vì không dám áp đặt thế trận cầm bóng chủ động. Họ thất vọng vì Thái Lan thua Singapore trên sân nhà - lần đầu tiên xảy ra sau 17 năm. Từ đây, CĐV Thái Lan lo ngại khả năng vô địch của đội tuyển khi chạm trán Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Thairath động viên CĐV nhà: "Đây chưa phải đội hình tốt nhất của chúng ta. Ví dụ nếu là Asian Cup 2027, Thái Lan mới thật sự quy tụ sức mạnh tối ưu. Tại ASEAN Cup 2026, điểm tích cực với đội tuyển là nhiều cầu thủ ở độ tuổi U23 đã tỏa sáng như Chaiyapol Adthana, Seksan Ratree, Teerasak Pueypimai, Yosakorn Burapha. Hãy tưởng tượng xem, với đội hình thế này, chúng ta có dễ dàng áp đảo đối thủ không?".

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Rajamangala. Sau đó, 2 đội đá chung kết lượt về ở Mỹ Đình. Đây là lần thứ 3 liên tiếp Thái Lan và Việt Nam gặp nhau ở hành trình cuối cùng tại ASEAN Cup 2026. Việt Nam đánh bại người Thái ở giải đấu năm 2024. Và ở ASEAN Cup 2022, Thái Lan được tận hưởng niềm vui.

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