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'Cháy' vé xem Việt Nam đá bán kết ASEAN Cup 2026, hàng nghìn người chờ mua

Sự kiện: Asian Cup 2027

Vé xem trận bán kết ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình hạng một và hạng ba tạm hết chỉ sau vài giờ mở bán, trong khi hàng nghìn người vẫn chờ mua.

Chiều 8/8, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chính thức mở bán vé trận bán kết lượt về của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Mỹ Đình (Hà Nội) vào ngày 19/8. Chỉ vài giờ sau khi mở bán, nhiều hạng vé đã tạm hết, trong khi hàng nghìn người vẫn xếp hàng trực tuyến chờ mua.

Theo thông báo ngày 7/8, VFF phát hành vé trận bán kết với 4 mệnh giá gồm 1 triệu đồng, 700.000 đồng, 500.000 đồng và 300.000 đồng. Vé được phát hành độc quyền trên ứng dụng Techcomback OneU (tên cũ là OneU) bắt đầu từ 14h30 ngày 8/8 đến 14h ngày 11/8 hoặc đến khi hết vé, tùy điều kiện nào đến trước. Mỗi đơn hàng được phép mua tối đa 10 vé.

Việt Nam giành quyền vào vòng bán kết sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia tối 7/8. (Ảnh: VFF)

Việt Nam giành quyền vào vòng bán kết sau chiến thắng 3-1 trước Campuchia tối 7/8. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, chưa đầy hai giờ sau thời điểm mở bán lúc 14h30, vé loại một có mệnh giá 1 triệu đồng đã được hệ thống thông báo tạm hết. Đến khoảng 17h, vé loại ba mệnh giá 500.000 đồng, cũng rơi vào tình trạng tương tự. Hai hạng vé còn lại có mức giá 700.000 đồng và 300.000 đồng vẫn xuất hiện trên hệ thống.

Lượng cổ động viên truy cập ứng dụng để mua vé tiếp tục tăng trong buổi chiều. Đến khoảng 18h, người mua phải xếp hàng trực tuyến với số thứ tự lên tới hơn 6.000 mới có thể truy cập vào hệ thống chọn vé.

Trong thời gian chờ đến lượt mua, người dùng có thể tạm thoát ứng dụng. Hệ thống sẽ gửi thông báo khi đến lượt truy cập, với điều kiện thiết bị vẫn duy trì kết nối Internet.

Với việc cán đích ở vị trí đầu bảng A, đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026. Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ gặp đối thủ là đội nhì bảng B, được xác định sau loạt trận cuối diễn ra tối nay (ngày 8/8).

Trận bán kết lượt đi của thầy trò HLV Kim Sang-sik diễn ra ngày 16/8 trên sân khách. Trận bán kết lượt về của tuyển Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20h ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình, Hà Nội.

Đội mưa, xếp hàng cả tiếng mua vé xem tuyển Việt Nam 'đấu' Singapore
Đội mưa, xếp hàng cả tiếng mua vé xem tuyển Việt Nam 'đấu' Singapore

Đông người hâm mộ xếp hàng từ sáng sớm 29/7 để chờ mua vé xem trận Việt Nam - Singapore tại ASEAN Cup 2026, bất chấp trời mưa lớn.

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Theo Khánh Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/08/2026 18:53 PM (GMT+7)
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