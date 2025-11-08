Thạc sĩ bỏ việc đi bán bánh, giá rẻ như cho mà “gây bão” MXH

Từ thạc sĩ kỹ thuật xây dựng đến “nghệ nhân” nặn bánh GenZ

Xiao Yang, một chàng trai trẻ tốt nghiệp thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng vào năm ngoái đã nghỉ việc trong ngành giáo dục chỉ sau 3 tháng, sau đó quyết định thử sức với nghề bán rong bánh nướng.

Những chiếc bánh đều do anh tự làm với hình dáng độc đáo, rất được học sinh tiểu học ưa chuộng. Vừa bán, anh vừa quay video đăng tải lên nền tảng video ngắn. Những chiếc bánh độc đáo đã giúp anh thu hút tới 4 triệu lượt xem.

Được biết, Xiao Yang là người Trịnh Châu, sinh năm 1998. Năm ngoái, anh đã thử sức với công việc dạy vật lý cho học sinh trung học cơ sở. Tuy nhiên, anh không đam mê công việc này nên đã nghỉ việc.

Một ngày nọ, cha anh tìm thấy lò nướng bánh cũ mà ông từng dùng để mở quán ăn. Ông định bán nó đi vì không cần dùng đến nữa. Lúc này, Xiao Yang vội ngăn cha lại vì muốn thử một nghề mới sau khi nghỉ việc ở nhà.

Cứ thế, Xiao Yang được cha truyền nghề, đồng thời tự mình sáng tạo thêm những ý tưởng mới cho những chiếc bánh truyền thống vốn có kiểu dáng đơn điệu.

Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Xiao Yang khi anh nhớ lại những trò chơi phổ biến ngày xưa. Anh liền tìm hình ảnh trên mạng, sau đó nặn bánh thành những loại vũ khí và trang bị giống như trong game. Anh nghĩ rằng cách này sẽ thu hút các bạn trẻ và giúp bánh dễ bán hơn.

Tuy nhiên, sáng kiến táo bạo của anh ban đầu không được công nhận. Ngày đầu tiên, anh bán tại một trường đại học gần nhà, nhưng chẳng bán được chiếc nào.

Bán bánh “rẻ như cho”, đổi lại tài khoản 1,1 triệu người theo dõi

Sau đó, anh thử chuyển nơi bán đến cổng trường tiểu học. Tuy nhiên, lũ trẻ không biết những chiếc bánh này liên quan đến trò chơi nào nên không muốn mua.

May mắn thay đúng lúc này, một đứa trẻ đã nói với Xiao Yang rằng nếu anh làm được bánh nướng hình súng “AUG”, trẻ em sẽ rất thích và sẽ có nhiều người mua. “AUG” chính là một loại vũ khí trong game online “PUBG” nổi tiếng. Lúc này, Xiao Yang mới nhận ra trước đó anh đã chọn sai chủ đề cho những chiếc bánh của mình.

Gợi ý từ khách hàng nhí này đã trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh bánh mè của Xiao Yang. Trở về nhà, Xiao Yang ngay lập tức tìm thấy hình ảnh một khẩu súng AUG và bắt đầu tạo hình nó bằng cách khắc trên bột.

Nhờ kinh nghiệm vẽ các bản vẽ kỹ thuật thời đại học, anh đã thành công nặn được những chiếc bánh với các chi tiết giống hệt như súng AUG chỉ bằng một con dao mỹ thuật.

Ngày hôm sau, Xiao Yang trở lại trở lại cổng trường tiểu học với khẩu "AUG", "AK" và "Giáo đội đầu cấp 3", thu hút rất nhiều học sinh. Tuy nhiên, giá tiền từ 3-5 NDT (11.000 – 18.000đ) cho một chiếc bánh khiến nhiều em tỏ ra ngần ngại. Bởi tiền tiêu vặt của học sinh tiểu học có hạn, nhiều em không đủ tiền mua.

Vì vậy, Xiao Yang quyết định bỏ qua lợi nhuận và giảm giá mạnh xuống còn 1 NDT (3.600đ) mỗi chiếc. Những chiếc bánh nướng có hình dạng độc đáo, sáng tạo, vừa ngon vừa rẻ này đã nhanh chóng được các em học sinh tiểu học mua hết veo.

Giờ mở cửa hàng của Xiao Yang không cố định. Vào những ngày bán, anh sẽ làm bánh từ trưa, khoảng 20-30 cái một lúc. Khoảng bốn, năm giờ chiều, anh sẽ dựng một cái bàn trước cổng trường tiểu học, trên bàn có một chiếc giỏ tre đựng đủ các loại bánh với hình thù khác nhau.

Hiện tại, Xiao Yang còn mở rộng hình dạng bánh sang nhiều lĩnh vực khác nhau, như máy bay chiến đấu, tàu sân bay, các nhân vật liên quan đến lịch sử, văn hóa và kiến ​​trúc. Trong khi bán bánh, anh giải thích cho trẻ em về ý nghĩa của các loại bánh có hình dạng khác nhau, giúp các em mở rộng kiến ​​thức. Tất nhiên, cũng có những thiết kế "hoành tráng" mà anh không thể thực hiện được.

"Một đứa trẻ đã yêu cầu tôi làm bánh hình một cuộn tranh, nhưng tôi đã phải từ chối vì nó quá dài và quá phức tạp”, Xiao Yang nhớ lại.

Mỗi lần bày hàng, Xiao Yang lại gắn camera hành động vào quần áo để ghi lại màn "giao dịch" với các khách hàng nhí, sau đó biên tập thành video ngắn và đăng tải lên mạng. Những câu chuyện dí dỏm, hài hước của anh với các em nhỏ đã thu hút rất nhiều lượt thích từ cư dân mạng.

Theo thời gian, quầy bánh của Xiao Yang ngày càng trở nên nổi tiếng. Khách xếp hàng dài trước quầy, có cả những người lớn từ nơi khác đến đây chỉ để thử bánh.

Để các “khách VIP” - học sinh tiểu học có thể mua được bánh, anh quyết định ưu tiền nhu cầu của trẻ em, đồng thời giới hạn mỗi em chỉ được mua một chiếc bánh. Ngoài ra, anh còn giới thiệu các sản phẩm mới dựa trên các cột mốc, chẳng hạn như bánh kèm theo "Giấy chứng nhận Học sinh xuất sắc" làm phần thưởng cho học sinh thi cuối kỳ.

Vào tháng 7 năm nay, Xiao Yang và bạn gái đã thuê một cửa hàng và mở tiệm bánh nướng của riêng mình. Mặc dù những chiếc bánh mè sáng tạo của anh, với giá 1 NDT mỗi chiếc, không tạo ra nhiều thu nhập, nhưng tài khoản mạng xã hội "Xiao Yang, người đã tốt nghiệp năm ngoái" mà anh và bạn gái cùng quản lý đã có hơn 1,1 triệu người theo dõi và đang có lãi.