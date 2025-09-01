Siêu thị đông nghịt, nhiều gia đình phải 'mở tiệc đứng' để ăn trưa

Trưa 1/9, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại ở TPHCM như Emart, Aeon, Big C, Vincom... nhộn nhịp khách đến vui chơi, mua sắm.

Nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, các siêu thị tung hàng nghìn sản phẩm được khuyến mãi lên đến 100% như mua 1 tặng 1; mua 1 được 2... "Hôm nay, siêu thị nào cũng trang trí cờ hoa rợp sắc đỏ, treo băng rôn giảm giá đỏ rực ở mọi quầy hàng. Chúng tôi thỏa thích mua sắm vì càng mua càng rẻ. Lễ tết được vui chơi mua sắm lại còn giảm giá sâu nên tôi tranh thủ mua một giỏ hàng đầy ắp" - chị Thanh Hà, ngụ phường Gia Định (TPHCM) hồ hởi nói.

Lối đi chật kín, mọi người phải nhường nhau khi mua sắm tại siêu thị ngày lễ

Vào siêu thị vừa có máy lạnh mát mẻ, vừa mua hàng đúng giá lại còn thêm quà tặng khuyến mãi. Đây chính là điểm thu hút của kênh bán lẻ hiện đại mà nhiều chợ truyền thống ít cạnh tranh kịp.

"Áo yêu nước" được giảm giá từ 199.900 đồng xuống còn 99.900 đồng/cái được nhiều khách hàng chọn mua. Có đủ màu, đủ size để khách hàng lựa chọn

Gian hàng thời trang khuyến mãi sập sàn thu hút khách

Khu thực phẩm chế biến, khách hàng xếp hàng dài chờ thanh toán, sau đó lại tiếp tục rồng rắn để nhận bánh. Tuy nhiên, ai cũng sẵn sàng xếp hàng chờ đợi vì sản phẩm ngon rẻ, chất lượng như ý.

Khu vực ăn uống gần như không còn chỗ trống

Nhiều gia đình tổ chức tiệc đứng ngay tại siêu thị. Chỉ cần một bàn trống là "lên tiệc". Người lớn đứng, còn trẻ nhỏ được ngồi trong giỏ hàng di động và thưởng thức món ăn với sự vui vẻ, hài lòng. "Có được bàn trống là mừng rồi, ngồi hay đứng không quan trọng, quan trọng là cả gia đình cùng vui, các con hào hứng" - một phụ huynh chia sẻ.

Nhiều nhà hàng ở các đại siêu thị, trung tâm thương mại cũng không còn một chỗ trống. Khách hàng ngồi ở các dãy ghế bên ngoài trong khi chờ nhân viên sắp chỗ. "Giá cả ở siêu thị ổn định, không tăng giá hay phụ thu ngay trong những ngày lễ, tết. Vì vậy, dù có chờ đợi nhưng gia đình tôi vẫn chấp nhận" - anh Bình (nhân viên kinh doanh) chia sẻ.

Dòng người trật tự rồng rắn xếp hàng chờ đến lượt

Nhiều người đặt sẵn món trên app để được phục vụ nhanh hơn

Một cửa hàng thức ăn nhanh có nhiều khách hàng nhí