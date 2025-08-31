28 tuổi không làm văn phòng mà bán bánh ven đường, ngày kiếm 14 triệu

9X biến đồ ăn vặt ở quê thành “hàng hot” trên phố

Chàng trai 28 tuổi đang đeo tạp dề và đứng bếp này là Gong Ya Zhou, 28 tuổi, đến từ Phụ Dương, An Huy. Anh từng là một cựu đầu bếp và hiện đang mở một gian hàng ở Hàng Châu để bán bánh cuộn đặc sản quê nhà.

Ảnh: Chao News

Sau khi vợ anh sinh con, Zhou bắt đầu tìm cách kiếm thêm thu nhập. Anh chợt nhớ đến món bánh cuộn Phụ Dương ở quê nhà. Món ăn vặt này rất ngon và rất hiếm thấy ở Hàng Châu. Tết năm 2024, anh đã về quê để học làm bánh từ một đầu bếp bậc thầy, sau đó quay về Hàng Châu, chi vài nghìn NDT (1.000 NDT tương đương gần 3,6 triệu đồng) để mua thiết bị chuyên dụng.

Ảnh: Chao News

Ban ngày anh đi làm, tối đến thì mở quầy hàng bán bánh cuộn. Bên cạnh đó, anh còn lập tài khoản trên một nền tảng video ngắn để ghi lại cuộc sống thường ngày. Ngoài ra, anh cũng livestream khi bán hàng, chia sẻ quá trình làm bánh cuộn. Điểm đặc biệt là anh chia sẻ bằng giọng gốc Phụ Dương, mang lại cảm giác chân thực, thu hút người xem.

Tưởng rằng công việc này chỉ để mưu sinh tạm thời, song có lẽ Zhou không thể ngờ rằng, anh đã trở thành một nhân vật nổi tiếng ở Hàng Châu vào tháng 8 vừa qua. Món bánh cuộn Phụ Dương rất ngon và rất hiếm thấy ở Hàng Châu.

Ảnh: Chao News

Tài khoản trên nền tảng video ngắn của anh hiện đã thu hút 20.000 người theo dõi và có tới 18.000 lượt thích. Khi công việc kinh doanh ngày càng ổn định, Zhou đã nghỉ việc đầu bếp và trở thành chủ quầy hàng toàn thời gian.

Những đặc sản anh bán có giá khá bình dân. Bánh cuộn loại tiêu chuẩn có giá 8 NDT (29.000đ)/chiếc, loại thập cẩm đắt nhất có giá 12 NDT (43.000đ)/chiếc.

Ảnh: Chao News

Vợ của Zhou cho biết, quầy hàng nhỏ này được mở vào tháng 3, thường sẽ do cô và chị gái quản lý. Quầy hàng nằm cạnh ga tàu điện ngầm và khu dân cư, nên sau giờ làm việc, người ta thường ra vào tấp nập. Mỗi ngày chúng tôi bán được khoảng 150 chiếc.

Ảnh: Chao News

Hiện tại họ có khoảng 2 gian hàng, một gian hàng kể trên và một gian hàng do Zhou quản lý, nằm ở một khu chợ đêm. Quầy hàng này đã mở được hơn 1 năm.

Ngay khi anh Zhou vừa mở hàng, rất nhiều khách mua đã xuất hiện chờ tới lượt. Món bánh cuộn rất ngon và rất được ưa chuộng, trong đó nhiều khách đến từ Phụ Dương - quê nhà của anh Zhou. Có người thậm chí còn mua bánh cuộn ít nhất 3 lần/tuần.

Ngoài ra, cũng có một số thực khách vì xem được video của anh Zhou trên mạng nên đã tìm đến để được thưởng thức món ăn “hot”. Có người đến từ Lâm An thậm chí đã gọi taxi đến gian hàng của anh để ăn bánh cuộn, người này đã chi hơn 150 NDT (540.000đ) cho chuyến taxi.

Anh Zhou cho biết, hai quầy hàng có thể bán được tổng cộng hơn 400 chiếc bánh cuộn mỗi ngày, với giá trung bình hơn 10 NDT (36.000đ)/chiếc. Doanh thu của anh là hơn 4.000 NDT (14,3 triệu đồng)/ngày.

Tất nhiên, thu nhập khổng lồ này có được nhờ sự góp sức của đại gia đình anh và 5 nhân viên phụ việc. Họ làm việc chăm chỉ từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối gần như mỗi ngày. Zhou cho biết có hơn 10 công đoạn sơ chế. Chỉ khi mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng, anh mới có thể yên tâm mở quầy hàng.

Nếu không tính tiền lương của nhân viên phụ việc, phí gian hàng, phí mua nguyên liệu và các chi phí khác, hai quầy hàng của Zhou có thể mang lại cho anh lợi nhuận hàng chục nghìn NDT mỗi tháng (10.000 NDT tương đương gần 36 triệu đồng).