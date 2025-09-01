Theo chân cô gái đi kiếm đặc sản của núi chui ra sau cơn mưa, bán được cả trăm nghìn đồng/kg

Sau những ngày nắng nóng như đổ lửa là những trận mưa rào ào ào đổ xuống, đây cũng là dịp những người dân vùng núi như chị Lê Thị Thuỷ (SN 2002), trú tại thôn Thanh Tân, xã Hoá Quỳ (Thanh Hoá) lại vào rừng đi bắt ốc núi. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

Chị Thuỷ cho biết, ốc núi thường xuất hiện ở những vùng núi đá có độ ẩm cao và khu vực rừng nguyên sinh. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

Chúng thường sống rải rác khắp nơi, chủ yếu ở các khe đá và chui ra sau cơn mưa hoặc vào ban đêm để tìm thức ăn. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

Thức ăn của ốc núi chủ yếu là các loại lá cây rừng, nhất là các loại cây dược liệu. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

Vì vậy, để đi tìm ốc núi, mọi người phải đi bộ hàng giờ đồng hồ mới vào được đến những khu núi đá rồi luồn lách dưới những tán rừng rậm rạp để đi tìm ốc. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

“Mọi người thường đi thành nhóm từ 2-3 người trở lên và đi vào chiều tối hoặc sáng sớm sau khi có mưa rào. Khi đó, ốc chui ra để tìm thức ăn mới có thể thấy được”, chị Thuỷ nói. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

Không chỉ vậy, sau cơn mưa, đường núi rất trơn trượt, chỉ cần sơ xẩy là ngã, rất nguy hiểm nên phải thật cẩn thận. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

“Nhiều khu vực như vách đá và lèn dốc có nhiều ốc nhưng tôi không ham, nguy hiểm lắm”, chị Thuỷ nói. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

Ốc núi trước đây được người dân đi rừng nhặt về chế biến thành các món ăn, sử dụng trong bữa cơm hàng ngày, ít người mua bán đến lượng ốc trên rừng còn nhiều. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

Tuy nhiên, vài năm gần đây, lốc núi được coi là đặc sản nhiều người yêu thích bởi có độ giòn, ngọt lại thơm mùi thuốc bắc. Vì vậy, cứ đến mùa mưa, người dân lại rủ nhau đi tìm ốc về bán với giá lên đến hàng trăm nghìn đồng/kg nên lượng ốc núi ngày càng ít đi. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

“Vào mùa đông, tôi đi cả ngày cũng không kiếm được con nào. Mùa mưa, nếu may mắn thì chỉ tầm 30 phút là nhặt được cả cân, không may thì cả ngày cũng chỉ được vài con”, chị Thuỷ nói. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

Hôm nay may mắn, chỉ trong thời gian ngắn, chị Thuỷ đã nhặt được cả cân ốc núi. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

Ốc sau khi nhặt về sẽ được ngâm với nước sạch cùng một chút muối và ớt cho sạch nhớt rồi mang đi hấp. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

Do thức ăn của ốc núi là cây cỏ mọc hoang trên rừng, trong đó có cả những cây thuốc quý. Vì vậy, khi sơ chế ốc núi, người ta thường không ngâm kỹ như các loại ốc khác vì sợ chúng thải hết vị thuốc lưu giữ ở phần đuôi ốc. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

Ốc núi có thể chế biến thành nhiều món: hấp gừng, xào sả ớt, trộn gỏi... (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

Những con ốc tròn vo, to như ngón chân cái có thể ăn hết cả phần thịt từ đầu đến đuôi với vị ngọt thanh, giòn, ngon, bùi thơm mùi thuốc bắc. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).

Không chỉ là “lộc rừng” ban tặng cho người dân vùng sơn cước, ốc núi còn được mọi người coi như một vị thuốc quý tốt cho xương khớp. Vì vậy, hiện tại ốc núi tại quê chị Thuỷ đang bán với giá 120 nghìn đồng/kg. Tại Hà Nội, giá ốc núi đang được rao bán với giá từ 160-190 nghìn đồng/kg. (Ảnh: Lê Thị Thuỷ).