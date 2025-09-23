Siêu bão Ragasa áp sát Hong Kong (Trung Quốc), dân đua nhau tích trữ lương thực

Theo Đài quan sát Hong Kong, siêu bão Ragasa mang theo sức gió duy trì lên tới 220 km/giờ, tương đương bão cấp 4 theo thang Saffir-Simpson. Lúc 14 giờ chiều, tâm bão cách Hong Kong 380 km về phía đông nam.

Chính quyền Hong Kong đã phát tín hiệu bão số 8 – mức cảnh báo cao thứ ba – và có thể nâng lên cấp 10, tức mức cao nhất, trong đêm nay hoặc sáng mai. Nếu xảy ra, thành phố sẽ phải đối mặt với sức gió cuồng phong cực mạnh.

Siêu bão Ragasa vào ngày 23/9.

Người dân tích trữ lương thực

Hàng loạt chuyến bay ra vào Hong Kong đã bị hủy, nhiều trường học đóng cửa, các hội nghị – diễn đàn buộc phải tổ chức trực tuyến. Các ngân hàng và doanh nghiệp gấp rút ký kết giấy tờ trước khi thành phố ngưng trệ.

Riêng tại sân bay Hong Kong, gần 50% trong tổng số hơn 1.000 chuyến bay bị hủy và dự kiến toàn bộ chuyến bay hành khách sẽ dừng trong 36 giờ từ 18h tối nay. Các sân bay ở Thâm Quyến và Macau cũng tạm thời đóng cửa, trong khi đường sắt ở tỉnh Quảng Đông sẽ dừng hoạt động từ thứ Tư.

Nhiều cửa hàng thực phẩm đã trống trơn kệ rau củ do người dân tích trữ. Các cửa sổ tại cửa hàng và chung cư được dán băng dính hình chữ X để chống vỡ, dù cơ quan khí tượng Mỹ khuyến cáo biện pháp này không thực sự hiệu quả.

Chính quyền kêu gọi người dân hạn chế ra ngoài, trong khi lực lượng cứu hộ được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Kinh nghiệm từ siêu bão Mangkhut năm 2018 cho thấy Hong Kong từng thiệt hại hơn 4,6 tỷ đô la Hong Kong (khoảng 592 triệu USD) vì sức tàn phá của bão. Các chuyên gia lo ngại Ragasa có thể gây ra đợt triều cường tương tự.

Bão Ragasa còn ảnh hưởng đến những nơi nào?

Sau khi quét qua phía bắc Philippines và gây mất điện diện rộng cùng việc sơ tán gần 25.000 người, Ragasa hiện đang di chuyển trên Biển Đông. Một số khu vực tại Đài Loan (Trung Quốc) cũng phải đóng cửa trường học và cơ quan.

Dự báo, bão sẽ tiếp tục hướng về phía nam Trung Quốc rồi tiến thẳng vào Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã huy động hơn 300.000 quân nhân, 8.000 phương tiện và 6 máy bay trực chiến để sẵn sàng ứng phó khi bão đổ bộ.