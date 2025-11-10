Khai quật ngôi mộ cổ, phát hiện đầy vàng và đá quý

Mới đây, các nhà khảo cổ học ở Iran đã khai quật được ngôi mộ xa hoa của một thiếu nữ sống cách đây hơn 3.000 năm, khi khu vực này còn là một phần của Nền văn minh Khorasan Lớn.

Cô gái này qua đời vào khoảng 18 tuổi, có thể do nguyên nhân tự nhiên. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Iran, những đồ tùy táng phong phú bao gồm cả trang sức bằng vàng, cho thấy cô xuất thân từ một gia đình giàu có.

Ngôi mộ nằm tại địa điểm khảo cổ Tepe Chalow ở tỉnh Bắc Khorasan xa xôi thuộc đông bắc Iran là một trong những ngôi mộ giàu có nhất từng được tìm thấy từ Nền văn minh Khorasan vĩ đại (GKC), tác giả chính của nghiên cứu, Ali Vahdati, một nhà khảo cổ học thuộc Bộ di sản văn hóa Iran, cho biết.

Các nhà khảo cổ tìm thấy ngôi mộ xa hoa 4.000 năm tuổi của một thiếu nữ với đồ trang sức bằng vàng.

Một trong những đồ tùy táng đáng chú ý nhất là một chiếc hộp hình chữ nhật được làm từ đá đen, giàu khoáng chất "clorit", được trang trí bằng hình chạm khắc rắn và bọ cạp.

Chiếc hộp này được dùng để đựng mỹ phẩm hoặc "kohl" - một loại khoáng chất dạng bột màu đen thường được dùng làm bút kẻ mắt thời cổ đại. Các tác giả nghiên cứu viết rằng hình ảnh rắn và bọ cạp "có thể có chức năng nghi lễ hoặc bảo vệ".

Một chiếc hộp cực kỳ giống trước đây đã được tìm thấy trong một ngôi mộ thời đại đồ đồng ở phía bắc Tepe Chalow thuộc vùng Bactria cổ đại, hiện trải dài trên một phần Afghanistan, Tajikistan và Uzbekistan.

Vahdati cho biết ngôi mộ của cô gái được gọi là "Ngôi mộ số 12". Các tác giả nghiên cứu cho biết tuổi chính xác của ngôi mộ vẫn chưa được biết, nhưng người ta cho rằng thiếu nữ được chôn cất ở đó đã sống vào cuối thiên niên kỷ thứ ba trước Công nguyên.

Các tác giả viết trong nghiên cứu rằng cô được chôn cất trong tư thế khom người, nằm nghiêng về bên phải, mặt quay về hướng đông nam, theo một truyền thống cổ xưa tại di chỉ Tepe Chalow.

Ngoài hộp đựng mỹ phẩm tinh xảo, ngôi mộ còn chứa hai chiếc khuyên tai vàng, một chiếc nhẫn vàng, một số chiếc trâm làm từ ngà voi và đồng, một chiếc gương đồng, một số đồ gốm và một con dấu bằng đồng khắc hình bàn chân người.

Vahdati cho biết những con dấu tương tự đã được tìm thấy tại các địa điểm khảo cổ thời đại đồ đồng ở miền nam Iran, và đó là một trong số nhiều con dấu được tìm thấy trong ngôi mộ biểu thị vai trò tích cực và địa vị xã hội của người phụ nữ trong cộng đồng của cô.

Ông nói thêm rằng những chiếc ghim ngà voi và hạt đá lapis lazuli cho thấy cộng đồng của cô gái có mối liên hệ thương mại đường dài với các khu vực cổ đại khác, bao gồm cả Afghanistan ngày nay và Thung lũng Indus.

Thiếu nữ được chôn cất trong Mộ 12 là một nhân vật quan trọng nhưng khi qua đời cô còn quá trẻ để có thể đạt được địa vị như vậy, Vahdati nói. Thay vào đó, nhiều khả năng cô gái được thừa hưởng địa vị xã hội và sự giàu có từ gia đình.