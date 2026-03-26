Sầu riêng Ri 6 Việt Nam áp đảo chợ châu Á ở Mỹ

Tối 25-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, từ Mỹ, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết vừa có chuyến khảo sát một số chợ châu Á tại bang California.

Tại các chợ này, hàng Việt Nam khá nhiều với những mặt hàng như: dừa tươi, bưởi da xanh, xoài, nhãn, sầu riêng,…

Riêng về sầu riêng, loại đông lạnh nguyên trái chỉ có hàng Việt Nam, còn Thái Lan hết hàng. Ngoài ra, có sầu riêng Musang King đông lạnh tách múi của Malaysia nhưng sản lượng không nhiều. Việt Nam cũng có sầu riêng đông lạnh tách múi nhưng người tiêu dùng không chuộng bằng loại nguyên trái.

Sầu riêng Ri 6 Việt Nam đông lạnh bán tại Mỹ - Ảnh: PHÚC NGUYÊN

Ngoài các chợ châu Á truyền thống, sầu riêng còn được phân phối thông qua những người nổi tiếng (nghệ sĩ Việt Nam tại Mỹ). Họ tận dụng sự quen biết và tin tưởng của cộng đồng người Việt để nhập hàng sầu riêng sang Mỹ bán và tiêu thụ khá tốt.

Theo ông Nguyên, sầu riêng chủ yếu bán cho cộng đồng người châu Á, tiềm năng vẫn còn khá tốt nhưng các doanh nghiệp Việt Nam chú ý tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nước nhập khẩu và chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để bảo vệ thị trường.

Ông Nguyên cũng lưu ý Thái Lan vừa vào vụ sầu riêng và sản lượng sẽ tăng nhanh trong thời gian tới nên cạnh tranh sẽ gay gắt hơn, giá sẽ hạ.

Múi sầu riêng tách từ quả đông lạnh

Sầu riêng đông lạnh xuất khẩu của doanh nghiệp

Số liệu sơ bộ xuất khẩu rau quả tháng 3-2026 đạt gần 483 triệu USD, tăng 1,2% so với tháng 3-2025.

Lũy kế 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả đạt 1,478 tỉ USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tốp 5 thị trường xuất khẩu rau quả gồm: Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia đều tăng trưởng dương; mạnh nhất là Malaysia tăng 97%, Trung Quốc tăng 76%.