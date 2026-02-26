Giá sầu riêng "nhảy múa" theo giờ: Hàng VIP chạm ngưỡng 170.000 đồng/kg vẫn khó mua

Giá sầu riêng tăng cao: Tỷ lệ sầu riêng "mẫu A" sụt giảm mạnh

Giá sầu riêng "nhảy múa" do thiếu hàng đẹp, bởi kỹ thuật chăm sóc trong giai đoạn nghịch vụ của nông dân ở một số nơi "chưa chuẩn". Ảnh: T.Đ

Dù nhu cầu từ thị trường Trung Quốc vẫn rất lớn, nhưng nguồn cung sầu riêng loại A (hàng VIP, mẫu mã đẹp) hiện nay đang rơi vào tình trạng khan hiếm trầm trọng.

Ông Nguyễn Hoàng Cung, Giám đốc Công ty Đại Thuận Thiên, đơn vị chuyên xuất khẩu sầu riêng cho rằng, hiện không chỉ khan hàng, mà hàng đẹp giá cao cũng rất ít.

Theo ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đồng Tháp, giá sầu riêng loại đẹp nhất hiện đã được đẩy lên mức 160.000 - 170.000 đồng/kg. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do khu vực trồng đang ở vào giai đoạn nghịch mùa.

Giá sầu riêng tăng cao: Thương lái đỏ mắt tìm mua hàng đẹp. Ảnh: T.Đ

Bên cạnh đó, trong giai đoạn này, thời tiết không thuận lợi đã tác động trực tiếp đến quá trình ra hoa và kết quả, khiến mẫu mã trái không được bóng đẹp như chính vụ. Nếu như ở mùa thuận, tỷ lệ hàng đạt chuẩn đóng bao bì xuất khẩu thường chiếm khoảng 80% (tỷ lệ 8/2), thì hiện nay con số này đã đảo chiều. Nhiều vườn sầu riêng hiện chỉ đạt tỷ lệ hàng đẹp khoảng 40 - 50%, phần còn lại đa số là hàng loại hoặc hàng dạt. Chính sự thiếu hụt hàng đẹp này là "đòn bẩy" khiến các thương lái phải tranh mua, đẩy giá tăng liên tục, thậm chí thay đổi giá nhiều lần trong một ngày.

Giá sầu riêng tăng cao: Lỗ hổng trong chuỗi cung ứng

Bên cạnh yếu tố khách quan từ thiên nhiên, vấn đề trình độ canh tác cũng được xem là nút thắt khiến tỷ lệ sầu riêng đạt chuẩn xuất khẩu chưa cao. Theo đánh giá từ ông Lợi và ông Cung, mặc dù nông dân đã có nhiều kinh nghiệm trồng sầu riêng nhưng kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng trong giai đoạn nghịch vụ ở một số nơi vẫn "chưa tới". Việc kiểm soát dịch hại, xử lý ra hoa và nuôi trái trong điều kiện khắc nghiệt đòi hỏi quy trình kỹ thuật khắt khe để đảm bảo hình dáng trái tròn đều, không bị méo mó hay cháy múi.

Giá sầu riêng tăng cao: Lỗ hổng trong chuỗi cung ứng. Ảnh: T.Đ

Khi hàng hóa khan hiếm, nhà vườn thường có xu hướng "hét giá" cao, buộc các thương lái phải chọn lọc cực kỳ kỹ lưỡng để có được những lô hàng "mẫu VIP" cung cấp cho các vựa xuất khẩu.

“Chúng ta đang thiếu những vùng trồng có khả năng duy trì chất lượng ổn định bất kể mùa vụ. Để giữ vững giá trị và vị thế của sầu riêng Việt Nam, việc nâng cao kỹ thuật canh tác để tăng tỷ lệ hàng loại A là yêu cầu cấp thiết, thay vì chỉ phụ thuộc vào sự may rủi của thời tiết”, ông Cung nhận định.