Sát ngày Black Friday, biển giảm giá ngập phố nhưng khách chỉ ghé xem rồi đi

"Thánh địa thời trang" của giới trẻ là phố Chùa Bộc, nơi ngập tràn banner, phướn quảng cáo giảm giá nhân dịp Black Friday (thứ Sáu cuối cùng của tháng 11). Trong số này, có bảng giới thiệu giảm tới 90% nhưng không rõ thực tế mức giảm này có thực chất không.

Không khí ảm đạm hiện hữu tại nhiều cửa hàng, cả lớn lẫn nhỏ dọc tuyến phố này.

Vào giờ cao điểm mua sắm buổi tối, một số cửa hàng cũng thu hút đông khách vào xem thử. Đó là nhờ chủ tiệm và nhân viên sử dụng phương pháp livestream bán hàng. Nhiều người tò mò đã đến tận nơi để xem.

Chị Thùy Dương (nhân viên) cho hay, shop triển khai chương trình khuyến mại từ ngày 20/11-5/12, kết hợp livestream để bán các sản phẩm cũng như giới thiệu các mẫu mới, trong đó chủ lực là sản phẩm có chất liệu làm từ len. Những phiên live đông có thể chốt hơn 100 triệu đồng, còn thấp thì khoảng 50 triệu đồng.

"Nhờ cách làm này đơn hàng online tăng mạnh, khách đến trực tiếp lấy hàng cũng nhiều hơn. Những mẫu áo khoác 79.000 đồng, quần jean 89.000 đồng và nhóm sản phẩm giảm 10-50% được khách hàng săn nhiều nhất”, chị Dương chia sẻ.

Sau khi xem livestream trên mạng xã hội, chị Bùi Hương Giang đến tận nơi xem các mẫu áo mua tặng người thân.

Theo quan sát của VietNamNet, nhìn chung năm nay các chương trình giảm giá nhiều hơn năm ngoái, mức giảm cũng sâu hơn. Tuy nhiên, người tiêu dùng ngày càng thận trọng, lựa chọn kỹ mới ra quyết định.

Chị Nguyễn Võ Quỳnh Trang (nhân viên bán hàng) cho biết, năm nay cửa hàng áp dụng chính sách giảm giá từ 15 đến 50%, đặc biệt là với áo sơ mi, quần âu và vest, nhờ đó dịp này khách tới đông hơn bình thường. "Đa phần khách chọn các mẫu mới cho mùa đông", chị Trang nói.

Loay hoay chọn cho mình chiếc áo mùa đông, anh Nguyễn Kim Nguyên chia sẻ, những ngày gần Black Friday anh hay đi mua quần áo vì được giảm giá sâu. Sản phẩm anh quan tâm là bộ vest và quần âu đi kèm. Hôm nay, anh đã chọn được chiếc áo sơ mi và quần âu ưng ý.

Cũng gần với Chùa Bộc, không khí mua sắm trên phố Phạm Ngọc Thạch ảm đạm hơn. Nhiều cửa hàng treo biển “sale khủng” nhưng bên trong vắng vẻ. Phần lớn khách hàng chỉ ghé xem rồi quay đi.

Các cửa hàng thời trang tại đường Cầu Giấy có phần đông đúc hơn. Bảo vệ liên tục dắt xe cho khách ra vào.

Đinh Quỳnh Trang, nhân viên cửa hàng thời trang chuyên dành cho nữ tại đây, nói rằng cửa hàng đang triển khai chương trình “đồng giá 111.000 đồng” kèm các mức giảm như: Mua 2 sản phẩm giảm 5%, mua 3 sản phẩm giảm 10% và mua 4 sản phẩm giảm 15%.

Cũng nhờ triển khai nhiều chương trình hấp dẫn, các cửa hàng thời trang trên đường Cầu Giấy nhộn nhịp khách hơn hẳn.

Dịp này, các trung tâm thương mại cũng trang trí bắt mắt, với la liệt biển quảng cáo giảm giá để chào mời khách.

Tuy nhiên, tại các shop thời trang cũng chỉ lác đác vài khách xem và lựa chọn đồ. Tình trạng này diễn ra hàng ngày.

Biển giảm giá 30-50% là hình ảnh diễn ra cả năm nên khách đã quen mắt, nhiều người không quan tâm. Ở nhiều khung giờ trong ngày, khách hàng chủ yếu dạo chơi, tham khảo giá thay vì mua đồ luôn.