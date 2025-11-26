"Điểm mặt" loạt cửa hàng tại Hà Nội giảm giá “siêu sốc” lên tới 90% dịp Black Friday 2025

Từ nhiều năm nay, Black Friday được coi là sự kiện mua sắm lớn nhất trong năm, diễn ra vào thứ Sáu, sau Lễ Tạ Ơn ở Mỹ và lan rộng ra toàn cầu.

Vào dịp này, các cửa hàng và sàn thương mại điện tử đồng loạt tung ra ưu đãi giảm giá hấp dẫn nhằm tri ân khách hàng và tăng doanh số.

Người tiêu dùng cũng thường lựa chọn thời điểm này để đi mua sắm nhiều hơn để trang trí nhà cửa đón Giáng sinh và chuẩn bị cho năm mới.

Năm nay, Black Friday diễn ra vào ngày 28/11 nhưng rất nhiều cửa hàng, cửa hiệu và trung tâm thương mại đã bắt đầu giảm giá từ ngày 20/11, sớm hơn gần một tuần.

Hàng loạt các cửa hàng, siêu thị từ thời trang, đồ gia dụng đến điện máy đã mạnh tay giảm đến 60–70% hàng nghìn sản phẩm nhằm thu hút khách hàng.

Trong đó, mặt hàng được nhiều người quan tâm nhất đó là đồ điện máy, thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng.

Dạo quanh các con phố như Chùa Bộc, Tôn Đức Thắng, Cầu Giấy, Phạm Ngọc Thạch, Tây Sơn… không khó để bắt gặp hàng loạt cửa hàng trang trí treo biển giảm giá, khuyến mại từ 50-90% và nhiều chương trình tri ân khách hàng khác như mua 1 tặng 1, mua 3 tặng 5, thậm chí là mua 5 tặng 6 với một số sản phẩm…

Trong đó, mặt hàng giảm giá sâu nhất và được mong chờ nhiều nhất vẫn là hàng thời trang.

Hàng loạt các cửa hàng giảm giá sản phẩm chỉ còn từ 111k đến 299k.

Thậm chí có cửa hàng giảm giá lên tới 80%.

Mua 3 tặng 5 đối với đồ nội y nữ.

Một cửa hàng trên phố Chùa Bộc bán đồng giá 99k.

Các cửa hàng thời trang san sát nhau với hàng loạt biển giảm giá từ 50-80%.

Một cửa hàng mĩ phẩm khuyến mại dịp Black Friday 2025 dành cho khách hàng.

Mặc dù giảm giá sâu nhưng lượng khách đến mua sắm vẫn khá thưa vắng.

Chị Lan (Hà Nội) cho biết, tranh thủ buổi trưa, trước ngày Black Friday để đi mua sắm. Bản thân chị khá bất ngờ khi nhiều cửa hàng giảm giá tới 90% sản phẩm thời trang.

"Tôi mua được hơn chục sản phẩm. Có chiếc váy giá 630 nghìn đồng mà giảm giá chỉ còn phải trả 65 nghìn đồng hay một chiếc chân váy có giá chỉ 35 nghìn đông sau khi giảm tới 90%. Muốn mua đồ đẹp, đỡ chen lấn thì năm nào tôi cũng đi trước 2-3 ngày, tránh cuối tuần", chị Lan nói.

Bên trong trung tâm thương mại trên phố Tây Sơn cũng rất vắng vẻ mặc dù các gian hàng đã triển khai chương trình giảm giá từ ngày 20/11.

Một thương hiệu triển khai chương trình "Tuần lễ cảm ơn 21-27/11" nhưng cũng rất vắng vẻ.

Chỉ lác đác vài người tranh thủ đi mua sắm sớm để tránh chen lấn, xô đẩy vào ngày chính và cuối tuần.

Một số siêu thị điện máy cũng giảm giá tới 70% hàng loạt sản phẩm như: Máy giặt lồng ngang Inverter 8,5kg Coex giảm 42% xuống còn 5,4 triệu đồng; Tủ lạnh LG Inverter 474 lít Multi Door 4 cửa giảm 43% xuống còn 15,4 triệu đồng; Máy lọc nước nóng nguội lạnh Kangaroo Hydrogen 10 cấp, giảm 54% xuống còn 5,2 triệu đồng; Bếp từ cảm ứng Sunhouse kèm lẩu giảm 47% xuống còn 799 nghìn đồng…

Loạt máy giặt, tivi, tủ lạnh được giảm giá lên đến 50%.

Hàng tiêu dùng cũng được một số siêu thị giảm giá "siêu sốc" nhân dịp Black Friday 2025.

Black Friday thường được gọi là ngày “Thứ Sáu đen tối” hoặc ngày thứ sáu đen. Đây là ngày thứ sáu ngày sau Lễ Tạ Ơn 1 ngày, rơi vào tuần thứ 4 trong tháng 11. Vì Black Friday được coi là ngày mở hàng để người dân mua sắm cho mùa Giáng sinh ở Mỹ, do vậy, nhiều cửa hàng đã giảm giá bất ngờ rất nhiều mặt hàng để thu hút đông đảo lượng người tiêu dùng.