Sa thải nhân viên vì bất hiếu

Tại lễ khai mạc chương trình thực tập hè cho 331 con em người lao động ngày 21/7, ông Thôi Bồi Quân kể lại quyết định sa thải một nhân viên của công ty. Theo ông Thôi, nam nhân viên mất cha từ năm hai tuổi, được mẹ một mình nuôi lớn. Tuy nhiên, khi kết hôn, người này không cho mẹ đến dự đám cưới vì cảm thấy xấu hổ về bà.

"Anh mất cha từ năm hai tuổi, vậy mà đối xử với mẹ mình như thế sao?", ông Thôi nói lý do chấm dứt hợp đồng. Mẹ của nam nhân viên từng làm việc tại xưởng sản xuất của công ty. Khi bà đến tuổi nghỉ hưu, ông Thôi bố trí bà sang bộ phận hậu cần và giữ nguyên thu nhập.

Sau khi bị sa thải, người đàn ông quay lại văn phòng xin lỗi và mong có cơ hội làm việc tiếp do khó tìm được việc mới có đãi ngộ tương đương. Tuy nhiên, ông Thôi từ chối. Lãnh đạo công ty cho biết không thể làm việc cùng người mà ông không còn tôn trọng.

Ông Thôi Bồi Quân. Ảnh: Sina News

Quyết định của ông Thôi gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận người dùng ủng hộ, cho rằng doanh nghiệp có thể đào tạo năng lực chuyên môn nhưng khó thay đổi phẩm chất con người.

Ngược lại, luồng ý kiến khác cho rằng hiếu thảo thuộc phạm vi đạo đức cá nhân. Nếu người lao động không vi phạm quy định công ty hoặc mắc lỗi chuyên môn, việc sa thải vì lý do gia đình sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của họ.

Ông Thôi Bồi Quân sinh năm 1965 trong một gia đình nông dân nghèo tại Hà Nam. Ông nghỉ học năm 14 tuổi, làm nhiều nghề trước khi thành lập công ty vào năm 2002. Công ty không áp dụng hình thức chấm công hay các tiêu chí đánh giá cứng nhắc, thay vào đó đề cao trách nhiệm và lòng hiếu thảo.

Năm 2025, doanh nghiệp của ông đạt lợi nhuận 37,2 triệu USD, trong đó 24,8 triệu USD được trích làm tiền thưởng cho người lao động. Ngoài ra, công ty còn tổ chức các chuyến du lịch cho cha mẹ nhân viên và tổ chức trò "đếm tiền" tại tiệc cuối năm, nhân viên đếm được bao nhiêu sẽ nhận bấy nhiêu. Những chính sách này khiến ông Thôi được truyền thông trong nước gọi là "ông chủ thích phát tiền".