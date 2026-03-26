Quán bún riêu phố cổ Hà Nội đông nghịt khách sau vụ khách Trung chê bẩn

Quán nâng cấp toàn bộ không gian, bố trí lại khu vực ăn uống gọn gàng, cải thiện khu bếp, thay mới bàn ghế và lắp đặt điều hòa, khắc phục tình trạng ẩm ướt, mất vệ sinh từng bị du khách quốc tế phản ánh trước đó. Đồng thời, biển hiệu cũng được làm mới nhằm cải thiện diện mạo và nâng cao trải nghiệm phục vụ khách hàng.

Không gian quán được mở rộng với khoảng 12 bàn, phục vụ cùng lúc 50-60 khách.

Nhìn lại sự cố vệ sinh trước đó, chủ quán cho rằng đây là điều đáng tiếc, một phần do yếu tố thời tiết nồm ẩm đặc trưng miền Bắc. 'Những ngày như vậy thì gần như quán nào cũng bị ảnh hưởng, nhưng khách nước ngoài có thể không hiểu nên đánh giá là mất vệ sinh. Một số người chưa từng đến quán, nhìn qua hình ảnh cũng để lại bình luận tiêu cực', Đức Thắng, chủ quán, nói.

Về địa điểm mới, anh Thắng cho biết toàn bộ các khâu từ tìm mặt bằng đến hoàn thiện cửa hàng mới được triển khai trong hơn một tuần. Trong thời gian tạm nghỉ, quán liên tục nhận được nhiều cuộc gọi hỏi thăm về địa điểm và thời gian mở cửa trở lại, do đó chủ quán đã đẩy nhanh tiến độ để kịp phục vụ khách từ ngày 19/3.

Anh nói thêm rằng số lượng khách đến địa chỉ mới không giảm, thậm chí còn có thêm khách mới, một phần do sự tò mò sau sự việc. Điều khiến anh vui nhất là đa số khách quen đều tỏ ra phấn khởi khi thấy quán khang trang, sạch sẽ hơn. Dù có nhiều thay đổi về không gian, anh khẳng định hương vị món ăn vẫn được giữ ổn định như trước.

Anh cho biết phần lớn vẫn là khách Việt, chiếm khoảng 90%. Tuy nhiên, thời gian gần đây, quán cũng đón lượng lớn khách Trung Quốc do được nhắc đến trên một nền tảng mạng xã hội của nước này. Ngoài ra, quán còn phục vụ nhiều du khách đến từ Ấn Độ, châu Âu và Australia.

Thương hiệu này có lịch sử từ năm 1998, xuất phát từ một gánh hàng rong nhỏ của bà Hoàn (mẹ anh Thắng) trên vỉa hè phố Hàng Lược. Sau gần 30 năm với 6-7 lần luân chuyển địa điểm nhưng đều chỉ nằm trên con phố này, cái tên 'Bún riêu cô Hoàn Hàng Lược' đã trở thành địa chỉ quen thuộc với nhiều thế hệ thực khách.

Chủ quán cho biết công thức món ăn gia truyền do người mẹ tự mày mò nghiên cứu, chú trọng hoàn toàn vào độ tươi ngon tự nhiên của nguyên liệu. Điểm đặc trưng nằm ở lượng cua và vị ngọt thanh của nước dùng được tạo nên từ việc chần thịt bò liên tục, thay vì sử dụng đường hay phụ gia. Chính việc duy trì lượng khách đông giúp các nguyên liệu luôn được làm mới và giữ chất lượng ổn định hàng ngày.

Đồ ăn của quán dao động từ 25.000 đến 80.000 đồng. Trong đó, bún riêu cua cơ bản có giá 25.000 đồng, bát đầy đủ 65.000 đồng và bát đặc biệt 80.000 đồng.

Khung giờ cao điểm của quán tập trung vào buổi sáng từ 7h-8h và buổi trưa từ 11h-13h. Vào những thời điểm này, lượng khách tăng cao, nhiều người phải xếp hàng chờ gọi món hoặc đứng đợi có chỗ ngồi.

Nhân viên cho biết, từ khi mở cửa trở lại, quán thường xuyên trong tình trạng kín bàn ở hầu hết các khung giờ. Dù khối lượng công việc lớn, nhiều thời điểm quá tải, mệt mỏi, nhân viên phấn khởi khi quán được khách hàng đón nhận trở lại.

Thế Anh, khách hàng, 23 tuổi, cho rằng chất lượng món ăn và những cải thiện thực tế mới là yếu tố quyết định việc gắn bó lâu dài với quán. Theo anh, thực khách chấp nhận sự chật hẹp đặc trưng của khu phố cổ để đổi lấy hương vị, song điều đó không đồng nghĩa với việc dễ dãi về vấn đề vệ sinh.

Anh nhận xét quán mới có không gian ổn, bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, đủ thoải mái để hạn chế va chạm khi dùng bữa. 'Việc quan sát khu vực bày bán và độ tươi của nguyên liệu là cách tôi kiểm chứng an toàn thực phẩm, thay vì chỉ dựa vào các loại giấy tờ mang tính hình thức', anh nói.

Tuy nhiên, Thế Anh cho rằng quán vẫn cần tiếp tục nâng cấp, đặc biệt là cơ sở vật chất và khâu thu gom rác xung quanh khu vực khách ngồi ăn. Theo anh, trong khi nhiều khách Việt có thể chưa quá khắt khe, thì khách quốc tế thường đặt ra yêu cầu cao hơn về tiêu chuẩn vệ sinh và trải nghiệm dịch vụ.

Bên cạnh đó, anh đề xuất quán cần hạn chế tình trạng nhân viên trò chuyện ồn ào trong khu vực phục vụ, nhằm tạo không gian ăn uống văn minh và chuyên nghiệp hơn.

Ngay khi quán mở cửa trở lại, nhiều khách quen đã lập tức quay lại ủng hộ. Trần Xuân Tài, 51 tuổi, cho biết gia đình vẫn duy trì thói quen ăn tại quán 2-3 lần mỗi tuần và đã chờ đợi ngày quán hoạt động lại ngay sau khi đọc được thông tin trên báo.

Trước những hình ảnh nhếch nhác từng bị phản ánh, vị khách này cho rằng yếu tố then chốt cần nhìn vào là khu vực bếp và quy trình chế biến trực tiếp. Theo anh, việc khu dọn rửa đôi lúc bừa bộn do quá tải có thể thông cảm và không phản ánh chất lượng thực phẩm. 'Người ăn nên chú trọng vào gian bếp, cách chế biến cũng như việc người làm có đeo găng tay, khẩu trang hay không', anh nói.

Tuy nhiên, anh cũng lưu ý do lượng khách tập trung đông, thực khách cần chuẩn bị tâm lý chờ đợi lâu hơn và giữ sự kiên nhẫn khi đến thưởng thức.