Quả bình dân ở Việt Nam, sang nước ngoài giá nửa triệu đồng/quả

Quả bán đầy đường ở Việt Nam, sang Hàn Quốc thành quả “quý tộc”

Ở Việt Nam, dưa hấu là một loại trái cây phổ biến với mức giá vô cùng bình dân. Giá thu mua tại vườn chỉ khoảng 9.000 - 16.000đ/kg, giá bán ở chợ hay siêu thị chỉ từ 14.000 - 40.000đ/kg tùy loại.

Còn ở Hàn Quốc, dưa hấu lại được vào danh sách trái cây “quý tộc” khi có giá vô cùng đắt đỏ. Trong một clip ghi lại cảnh mua sắm ở siêu thị nước này, một quả dưa hấu có giá bán lên đến 30.000 won (492.000đ). Loại đã cắt miếng và đóng hộp có giá 5.000 won (82.000đ)/hộp, trong hộp chỉ có vỏn vẹn 3 miếng dưa hấu được cắt mỏng.

Một người tiêu dùng xứ Hàn cho biết, giờ đây, họ phải đắn đo rất lâu mới dám mua… nửa quả dưa hấu. Thậm chí, người này còn dùng thước để đo trước khi cắt để dưa hấu không bị “hao hụt”.

Li - một cư dân mạng Hàn Quốc chia sẻ, năm 2022, một quả dưa hấu có giá chỉ 12.000 won (197.000đ). Năm nay, mức giá đã tăng gấp 2,5 lần. Thậm chí, một số siêu thị Hàn Quốc đã bắt đầu tính giá dưa hấu theo gram.

Dữ liệu từ Công ty Thương mại Thực phẩm và Nông - Thủy sản Hàn Quốc cho thấy, giá bán lẻ dưa hấu tại Hàn Quốc đã tăng 87% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức cao nhất trong 10 năm.

Nguyên nhân là do thiên tai và những thách thức về hậu cần: Lượng mưa ở tỉnh Chungcheongnam-do, một vùng sản xuất dưa hấu lớn, thấp hơn 40% so với bình thường trong nửa đầu năm, dẫn đến hạn hán làm giảm 30% năng suất mỗi mẫu. Hơn nữa, giá dầu quốc tế tăng vọt đã đẩy chi phí vận chuyển lên cao, khiến phí giao hàng từ nông trại đến siêu thị tăng 23%.

Quan trọng hơn, tỷ lệ tự cung tự cấp dưa hấu trong nước của Hàn Quốc chỉ đạt 60%, buộc nước này phải nhập khẩu số lượng lớn từ các nước khác như Trung Quốc và Việt Nam. Tuy nhiên, năm nay, mưa lớn ở miền Nam Trung Quốc đã ảnh hưởng đến sản lượng và bão ở Việt Nam đã khiến lượng nhập khẩu giảm 30%. Sự mất cân bằng cung cầu này đã đẩy giá cả tăng vọt. Một nhà nhập khẩu Hàn Quốc tiết lộ: "Chi phí vận chuyển một xe tải dưa hấu từ Sơn Đông đến Incheon đã tăng 50% so với năm ngoái và giá dưa hấu nhập khẩu gần như đã bắt kịp giá dưa hấu trong nước."

Một quả dưa hấu có giá 32.800 won (538.000đ) ở siêu thị Hàn Quốc

Người Hàn Quốc ăn dưa chuột với đường để “chống thèm” dưa hấu

Thói quen ăn dưa hấu của người Hàn Quốc cũng đã thay đổi. Một "thử thách chia sẻ dưa hấu" đã xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội nước này, khi một gia đình sẽ mua 1 quả dưa và cắt thành 16 miếng, mỗi người chỉ được ăn 2 miếng.

Một số người thậm chí còn phát minh ra "sinh tố dưa hấu thay thế", dùng dưa chuột và đường để “giả vờ” như đang ăn dưa hấu.

Tại các cửa hàng tiện lợi xứ Hàn, giá nước ép dưa hấu cũng tăng vọt. Các tiệm bán đồ tráng miệng đã loại bỏ bánh dưa hấu khỏi kệ hàng. Thậm chí các quán cà phê cũng đã bỏ món latte dưa hấu và chuyển sang vị dưa lưới.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng Hàn Quốc lại tìm thấy niềm vui trong nghịch cảnh. Có người làm kim chi từ vỏ dưa hấu, có người trồng cây cảnh từ hạt dưa hấu và thậm chí có người còn phát động "thử thách không dưa hấu" để chờ xem năm sau mức giá có giảm hay không.