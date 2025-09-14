Hoá đơn tiền điện tăng hơn 3 lần, một hộ dân gửi thư cảm ơn EVN khi rõ lý do

Mới đây, trên fanpage của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đăng tải thông tin về trường hợp khách hàng ở Hà Nội bàng hoàng khi nhận hoá đơn tiền điện cao bất thường. Kết quả kiểm tra phát hiện sự cố rò rỉ điện nguy hiểm.

Trước đó, EVN và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, Công ty Điện lực Từ Liêm đã nhận được đơn kiến nghị về hoá đơn tiền điện cao bất thường không rõ nguyên nhân của chị Trang ở Từ Liêm (Hà Nội).

Trong đơn kiến nghị, chị Trang cho biết, trong hơn một năm qua, kể cả khi vào mùa hè cao điểm, tiền điện gia đình chị chỉ hết trên dưới 1,5 triệu đồng/tháng.

Song, ngày 3/9, chị nhận được thông báo thanh toán tiền điện tháng 8/2025 với số tiền gần 5,2 triệu khi dùng hết 1.472 kWh. Tức hoá đơn tiền điện tháng 8 của nhà chị tăng 62,5% so với tháng 7 và tăng vọt 235,5% so với tháng 5/2025.

Chị nhấn mạnh, đây là con số bất hợp lý. Bởi gia đình chị chỉ có 2 người lớn và 1 trẻ sơ sinh ở nhà, không kinh doanh, không làm việc tại nhà, chỉ sinh hoạt bình thường. Hơn nữa, trong tháng 8 thời tiết mát mẻ nên gia đình chị không sử dụng điều hoà phòng khách, chỉ thỉnh thoảng bật điều hoà phòng ngủ vào buổi tối.

Tháng 8/2025, hơn 3,2 triệu hộ gia đình trên cả nước có hoá đơn tiền điện tăng mạnh. Ảnh minh hoạ: EVNHANOI

Mặc dù EVN đã cử nhân viên phụ trách khu vực đến kiểm tra công tơ điện và xác nhận không phát hiện bất thường, tuy nhiên chị Trang cho rằng kết quả giải thích vẫn chưa thoả đáng. Nhân viên phụ trách có nêu khả năng gia đình sử dụng nhiều điện hoặc do rò rỉ điện ngầm.

Sau đó, chị đã thuê thợ điện kiểm tra, đồng thời ngắt toàn bộ thiết bị điện trong nhà để thử. Kết quả cho thấy hoàn toàn không có hiện tượng rò rỉ điện.

“Tôi cho rằng nguyên nhân có thể phát sinh từ quá trình ghi nhận số liệu qua hệ thống điện tử, có khả năng xảy ra sai số kỹ thuật nhất định”, chị nói.

Theo chị Trang, số tiền điện lên tới gần 5,2 triệu đồng/tháng đối với một gia đình bình thường, không kinh doanh, không sử dụng thiết bị điện đặc biệt nào là quá cao và không hợp lý.

Do đó, chị đề nghị EVN kiểm tra, rà soát lại dữ liệu ghi chỉ số điện của gia đình chị các tháng 6, 7 và tháng 8/2025; đồng thời giải thích rõ nguyên nhân mức tăng bất thường, có phương án xử lý và điều chỉnh nếu phát hiện sai sót để đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Tiếp nhận đơn kiến nghị của chị Trang, đơn vị điện lực đã nhanh chóng cử cán bộ kỹ thuật tới kiểm tra. Kết quả phát hiện sự cố rò điện ở dây cấp điện cho bình nóng lạnh của gia đình.

“Đây là sự cố cực kỳ nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ chập cháy và có thể cướp đi tính mạng của con người chỉ trong gang tấc nếu không được xử lý kịp thời”, chị Trang bày tỏ.

Sau đó, chị đã gửi lời cảm ơn EVN, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và Công ty Điện lực Từ Liêm. Bởi, đã nhanh chóng vào cuộc, đảm bảo quyền lợi của khách hàng sử dụng điện, đồng thời đã xử lý triệt để sự cố rò điện nguy hiểm, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn điện cho gia đình chị.