Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Giá vàng

SJC Mua 130,000 Bán 132,000

PNJ Mua 126,500 Bán 129,500

Tỷ giá

USD Mua 26,158 Bán 26,468

EUR Mua 30,232 Bán 31,825

Cố vấn ông Trump được phê chuẩn làm ủy viên Fed trước quyết định lãi suất quan trọng

Sự kiện: Kinh tế thế giới
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Stephen Miran, ứng viên mới của Tổng thống Trump vào Hội đồng Dự trữ Liên bang (Fed), vừa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn với tỷ lệ sít sao 48-47. Quyết định này diễn ra ngay trước cuộc họp chính sách quan trọng của Fed, làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng độc lập của ngân hàng trung ương trước áp lực chính trị.

Stephen Miran được Thượng viện Mỹ chính thức xác nhận vào Hội đồng quản trị Fed, thay thế cựu ủy viên Adriana Kugler, người rời Fed hồi tháng 8. Miran sẽ kịp tham gia cuộc họp chính sách của Fed vào thứ Ba và thứ Tư tuần này, nơi cơ quan này dự kiến hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025.

Trước đây, Miran là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế tại Nhà Trắng. Ông cam kết sẽ hành động độc lập nếu được xác nhận, nhưng hiện chưa có ý định từ chức khỏi vị trí hiện tại mà chỉ tạm nghỉ để phục vụ Fed trong nhiệm kỳ. Sự xuất hiện của Miran cũng là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Trump bổ sung các thành viên ủng hộ hạ lãi suất vào Fed.

Stephen Miran, người được ông Trump lựa chọn mới để gia nhập Hội đồng Dự trữ Liên bang.&nbsp;

Stephen Miran, người được ông Trump lựa chọn mới để gia nhập Hội đồng Dự trữ Liên bang. 

Những tranh cãi xoay quanh độc lập của Fed

Việc Miran được bổ nhiệm cùng với nỗ lực sa thải ủy viên Fed Lisa Cook đã dấy lên lo ngại về khả năng độc lập của ngân hàng trung ương. Cook đang thách thức yêu cầu sa thải của ông Trump tại tòa án, cho rằng chính quyền chưa đưa ra lý do hợp lệ và không tôn trọng quyền pháp lý của bà.

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ, như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đặt câu hỏi liệu Miran có thực sự là tiếng nói độc lập trên Fed hay chỉ là “phát ngôn viên” của ông Trump, đặc biệt khi lạm phát đang vượt mục tiêu 2% của Fed và chính sách thuế quan của ông Trump bị cho là góp phần đẩy giá cả tăng.

Quan điểm và kế hoạch cải tổ Fed của Miran

Trước đây, Miran từng đề xuất cải tổ Fed để tăng trách nhiệm giải trình và giảm ảnh hưởng chính trị. Ông gợi ý rút ngắn nhiệm kỳ 14 năm của các ủy viên, cấm các thành viên Fed làm việc trong nhánh hành pháp trong 4 năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ và tăng quyền kiểm soát của tổng thống đối với ngân hàng trung ương.

Ông cũng đề xuất quốc hữu hóa 12 ngân hàng khu vực của Fed và trao quyền cho các thống đốc bang chọn hội đồng quản trị khu vực, từ đó chọn chủ tịch ngân hàng khu vực. Các ý tưởng này nếu được thực hiện sẽ làm thay đổi đáng kể cơ cấu và quyền lực của Fed, khiến nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại về sự độc lập trong ra quyết định chính sách tiền tệ.

Việc ông Trump nắm giữ Fed làm rung chuyển nền tảng tài chính toàn cầu
Việc ông Trump nắm giữ Fed làm rung chuyển nền tảng tài chính toàn cầu

Olli Rehn, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Phần Lan và là thành viên hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), cảnh báo việc Tổng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Ngọc Linh (Theo Finance) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/09/2025 09:34 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Kinh tế thế giới Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN