Cố vấn ông Trump được phê chuẩn làm ủy viên Fed trước quyết định lãi suất quan trọng

Stephen Miran được Thượng viện Mỹ chính thức xác nhận vào Hội đồng quản trị Fed, thay thế cựu ủy viên Adriana Kugler, người rời Fed hồi tháng 8. Miran sẽ kịp tham gia cuộc họp chính sách của Fed vào thứ Ba và thứ Tư tuần này, nơi cơ quan này dự kiến hạ lãi suất lần đầu tiên trong năm 2025.

Trước đây, Miran là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế tại Nhà Trắng. Ông cam kết sẽ hành động độc lập nếu được xác nhận, nhưng hiện chưa có ý định từ chức khỏi vị trí hiện tại mà chỉ tạm nghỉ để phục vụ Fed trong nhiệm kỳ. Sự xuất hiện của Miran cũng là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Trump bổ sung các thành viên ủng hộ hạ lãi suất vào Fed.

Stephen Miran, người được ông Trump lựa chọn mới để gia nhập Hội đồng Dự trữ Liên bang.

Những tranh cãi xoay quanh độc lập của Fed

Việc Miran được bổ nhiệm cùng với nỗ lực sa thải ủy viên Fed Lisa Cook đã dấy lên lo ngại về khả năng độc lập của ngân hàng trung ương. Cook đang thách thức yêu cầu sa thải của ông Trump tại tòa án, cho rằng chính quyền chưa đưa ra lý do hợp lệ và không tôn trọng quyền pháp lý của bà.

Các nhà lập pháp đảng Dân chủ, như Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, đặt câu hỏi liệu Miran có thực sự là tiếng nói độc lập trên Fed hay chỉ là “phát ngôn viên” của ông Trump, đặc biệt khi lạm phát đang vượt mục tiêu 2% của Fed và chính sách thuế quan của ông Trump bị cho là góp phần đẩy giá cả tăng.

Quan điểm và kế hoạch cải tổ Fed của Miran

Trước đây, Miran từng đề xuất cải tổ Fed để tăng trách nhiệm giải trình và giảm ảnh hưởng chính trị. Ông gợi ý rút ngắn nhiệm kỳ 14 năm của các ủy viên, cấm các thành viên Fed làm việc trong nhánh hành pháp trong 4 năm sau khi kết thúc nhiệm kỳ và tăng quyền kiểm soát của tổng thống đối với ngân hàng trung ương.

Ông cũng đề xuất quốc hữu hóa 12 ngân hàng khu vực của Fed và trao quyền cho các thống đốc bang chọn hội đồng quản trị khu vực, từ đó chọn chủ tịch ngân hàng khu vực. Các ý tưởng này nếu được thực hiện sẽ làm thay đổi đáng kể cơ cấu và quyền lực của Fed, khiến nhiều chuyên gia kinh tế lo ngại về sự độc lập trong ra quyết định chính sách tiền tệ.