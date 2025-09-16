Hàng thủ công được người Mỹ, Nhật Bản yêu thích, Việt Nam thu về gần 600 triệu USD

Theo thống kê của Cục Hải quan, đến hết tháng 8 năm nay, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm mây, tre, cói và thảm của nước ta đạt 574 triệu USD, tăng nhẹ 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các thị trường xuất khẩu chủ lực vẫn là Mỹ, Nhật Bản, châu Âu, Ấn Độ... Trong đó, Mỹ giữ vị trí khách hàng lớn nhất mua nhóm sản phẩm thủ công này của nước ta với kim ngạch đạt 266 triệu USD, chiếm tỷ trọng 46,3% kim ngạch xuất khẩu của ngành hàng này trong 8 tháng qua.

Đứng thứ hai là Nhật Bản với kim ngạch 37,7 triệu USD. Ngoài ra, trong top 5 thị trường xuất khẩu chủ lực còn có Anh (28,5 triệu USD), Tây Ban Nha (27,6 triệu USD) và Ấn Độ (21,57 triệu USD).

Năm ngoái, xuất khẩu nhóm sản phẩm thủ công này đạt giá trị 804 triệu USD.

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mây tre đan của Việt Nam là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất trong nhóm lâm sản ngoài gỗ. Cùng với Trung Quốc, Việt Nam là một trong 5 quốc gia xuất khẩu mây tre đan lớn nhất thế giới.

Sản phẩm mây tre đan đang ngày càng phổ biến trên toàn cầu, đặc biệt trong nội thất và trang trí nhà cửa. Trong đó, sự quan tâm về xu hướng sống xanh, sử dụng các sản phẩm bền vững và thân thiện với môi trường đang thu hút người tiêu dùng thế giới và mở ra cơ hội sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp và làng nghề ở nước ta.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam, trong 5 năm gần đây, khách hàng từ Mỹ, châu Âu, Nhật Bản... đến nước ta tham quan xưởng sản xuất ngày càng nhiều và đơn hàng đặt mua ngày càng tăng.

Hàng thủ công mây, tre, cói của Việt Nam được khách ở nhiều quốc gia ưa chuộng. Ảnh: Việt Hòa

Nguyên nhân do sản phẩm mây tre đan, cói, thảm Việt Nam có tính thẩm mỹ, chất lượng tốt, giá cạnh tranh với hàng thủ công của Indonesia, Thái Lan, Malaysia...

Đáng chú ý, ở châu Âu người tiêu dùng ngày càng ưu tiên sản phẩm độc đáo, thân thiện môi trường, mang bản sắc văn hóa. Đặc biệt, thế hệ Millennials (Gen Y), nhóm chiếm 45% thị phần, và hơn 70% người tiêu dùng đô thị ưu tiên chọn sản phẩm thủ công.

Hiệp hội Xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam nhận định, khả năng ngành mây, tre đan của nước ta có thể chiếm lĩnh 10-15% thị phần thế giới và kim ngạch xuất khẩu ước tăng trưởng trung bình 29,5%/năm.

Khi quy mô thị trường tre toàn cầu dự kiến đạt gần 83 tỷ USD vào năm 2028, mây tre đan có thể mang về hàng tỷ USD cho Việt Nam.