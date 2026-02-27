Sân bay Changi tốt nhất thế giới đẹp và hiện đại cỡ nào?

Theo Airport Technology, sân bay Changi của Singapore được xem là hình mẫu điển hình về sân bay trung chuyển. Sân bay này được xây dựng từ năm 1975 để thay sân bay Paya Lebar đã quá tải. (Ảnh: Archello)

Không chỉ đơn thuần là nơi di chuyển, sân bay Changi còn là điểm đến với những trải nghiệm đẳng cấp. (Ảnh: Archello)

Changi liên tục được vinh danh với các giải thưởng danh giá về chất lượng dịch vụ, kiến trúc và sự tiện nghi. (Ảnh: Archello)

Năm 2025, sân bay Changi của Singapore thiết lập kỷ lục mới khi lần thứ 13 liên tiếp giành danh hiệu "sân bay tốt nhất thế giới" do Skytrax - tổ chức tư vấn và xếp hạng hàng không uy tín của Anh - bình chọn. (Ảnh: Archello)

Changi được xem như thước đo chuẩn mực cho các sân bay thông minh nhờ cách ứng dụng công nghệ mang đến trải nghiệm đẳng cấp thế giới cho hành khách. (Ảnh: Archello)

Hành khách nào đến đây cũng thực sự ấn tượng với hình ảnh tòa nhà đa năng trung tâm như khu rừng nhiệt đới, được bao quanh bởi thác nước đổ xuống qua một lỗ tròn trên trần kính cao 40 mét. (Ảnh: Archello)

Sân bay Changi còn có một trung tâm thương mại kết hợp, biến nơi đây thành khu phức hợp giải trí và mua sắm khổng lồ mang tên Jewel Changi. (Ảnh: Archello)

Với kiến trúc mái vòm bằng kính độc đáo, những khu vườn xanh mướt và hàng trăm cửa hàng, nhà hàng, Jewel Changi trở thành một điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách. (Ảnh: Archello)

Đáng chú ý, thay vì xây dựng ồ ạt trong một lần, Singapore chọn cách mở rộng theo từng giai đoạn, bám sát tăng trưởng thị trường. (Ảnh: Archello)

Nhà ga T1 đưa vào khai thác năm 1981. Sau đó, nhà ga T2, T3, T4 và tổ hợp Jewel, Changi liên tục được tái đầu tư. (Ảnh: Interiordesign)

Tại sân bay Changi ở Singapore, các tấm ốp tường bằng vữa có vân sọc và các tấm trần bằng nhôm đục lỗ hình đám mây gợi hình ảnh thiên nhiên trong nhà ga số 2 rộng hơn 120.000 m², gồm 3 tầng. (Ảnh: Interiordesign)

Lối vào chính của nhà ga được lát bằng những phiến đá thạch anh, hai bên là các thiết bị làm thủ tục tự động. (Ảnh: Interiordesign)

Cổng kiểm soát nhập cảnh được bao quanh bởi thác nước kỹ thuật số cao khoảng 13,6 mét, gây ấn tượng mạnh về thị giác cho hành khách. (Ảnh: Interiordesign)

Theo trang International Airport Review, sân bay Changi ứng dụng hệ thống hành trình nhanh chóng và liền mạch (FAST), cho phép hành khách tự động ký gửi hành lý, qua cổng xuất nhập cảnh và lên máy bay hoàn toàn bằng nhận diện khuôn mặt, không cần dùng đến hộ chiếu. (Ảnh: Interiordesign)

Việc tự động hóa giúp giảm 40% thời gian xếp hàng. Qua đó, sân bay tiết kiệm được nguồn kinh phí khổng lồ từ việc cắt giảm nhân sự kiểm soát thủ công. (Ảnh: CNA)

Năm 2025, sân bay Changi phục vụ gần 70 triệu lượt khách, kết nối hơn 170 thành phố trên toàn cầu và nằm trong nhóm sân bay bận rộn nhất thế giới về lượng ghế cung ứng. (Ảnh: Changi Airport)

Nếu tính tổng các dự án đã hoàn thành và dự án đang triển khai, tổng giá trị đầu tư sân bay Changi ước tính khoảng 15 - 20 tỷ USD. (Ảnh: TCB Group)