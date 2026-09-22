Phó chủ tịch Apple nói 'nổi da gà' khi thấy iPhone dán cường lực

Trả lời trang công nghệ TechRadar cuối tuần qua, Tom Marieb, người vừa thay thế vị trí của John Ternus, tân CEO Apple, nói công ty luôn đặt mục tiêu trang bị màn hình "đẹp mắt".

"Mỗi khi thấy ai đó dán miếng bảo vệ màn hình lên iPhone, cá nhân tôi đều cảm thấy nổi da gà, vì chúng tôi luôn cố gắng tạo ra thiết bị với màn hình có khả năng hiển thị đẹp", Marieb chia sẻ.

Một mẫu kính cường lực cho iPhone 18 Pro Max. Ảnh: Shellrus

Theo 9to5mac, việc Marieb tỏ ra tự tin về độ bền màn hình iPhone liên quan đến kính Ceramic Shield 2. Vật liệu này được Apple đưa lên thế hệ iPhone 17, bộ đôi iPhone 18 Pro, 18 Pro Max và màn hình ngoài của iPhone Duo.

Marieb giải thích, Apple đặt mục tiêu giải quyết vấn đề màn hình iPhone bị trầy xước trong quá trình sử dụng. Ceramic Shield 2 có khả năng chống xước gấp ba so với thế hệ trước. "Quan điểm của chúng tôi là công nghệ màn hình đủ mạnh để người dùng có thể tận hưởng vẻ ngoài của mặt kính trước mà không cần phải phủ thêm một lớp bảo vệ nào khác", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo Techspot, ý kiến của Marie đang tạo ra quan điểm trái chiều trên mạng xã hội. Một số cho biết màn hình iPhone đã được cải thiện về độ bền và họ không cần dùng miếng dán nhiều năm nay. Trong khi đó, nhiều người cho rằng vấn đề không nằm ở độ bền của Ceramic Shield 2. Với họ, miếng dán không đơn thuần ngăn trầy xước, mà còn để tránh phải trả tiền sửa chữa màn hình.

"Một biện pháp bảo vệ rẻ tiền, dùng một lần đóng vai trò như lớp bảo hiểm bất kể lớp kính bên dưới bền đến mức nào", một người dùng bình luận trên Reddit.

Một số người cũng cho biết họ dùng miếng dán với mục đích khác như lọc ánh sáng, giảm chói, hạn chế nhìn trộm - những tính năng mà Ceramic Shield chưa thay thế được.

Theo MacRumors, việc dán bảo vệ màn hình lên iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể "phức tạp" hơn so với thế hệ cũ do Apple đã đưa hệ thống Face ID xuống dưới màn hình. Lớp kính bổ sung có thể khiến khu vực này nhận diện kém chính xác hơn tùy vào độ trong suốt.

Marieb cũng nhắc đến hệ thống bản lề trên iPhone Duo. Theo ông, Apple dành nhiều thời gian tinh chỉnh bản lề để duy trì độ chắc chắn ở mọi trạng thái, từ đóng, mở hoàn toàn đến gập một phần.

"Rất nhiều mồ hôi, nước mắt và công sức được đổ vào đó", Phó chủ tịch phần cứng Apple nhấn mạnh. Với màn hình trong của Duo, ông cho rằng chất lượng thiết kế nên được đánh giá qua khả năng duy trì các đặc tính trong quá trình sử dụng thực tế.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được Apple giới thiệu ngày 9/9 cùng mẫu điện thoại gập iPhone Duo. Sản phẩm mới tập trung vào camera, hiệu năng và thời lượng pin. Máy bắt đầu nhận đặt hàng từ 12/9, và giao hàng sáng 18/9. Năm nay, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường đầu tiên mở bán iPhone mới, cùng hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.