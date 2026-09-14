Bị chê, iPhone 18 Pro Max vẫn “cháy hàng”, lùi thời gian giao đến gần 1 tháng

Theo thông báo, đúng 19h ngày 12/9, cửa hàng trực tuyến Apple sẽ mở đặt cọc iPhone 18 series. Tuy nhiên, trước đó vài phút người dùng đã không thể truy cập do lượng số lượng tăng đột biến và phải mất.

Đến khoảng 19h08, người dùng mới truy cập và đặt hàng online, 1 số phiên bản sẽ được giao đến tay khách hàng đúng hẹn là 18/9/2026. Tuy nhiên, 2 phút sau đó, người đặt sau đã nhận thông báo thời gian giao tăng lên thành 2 - 3 tuần. Những phiên bản iPhone 18 Pro Max màu đỏ 512GB, xanh 256GB, xanh 512GB lùi thời gian giao máy đến tận 13/10/2026, tức gần 1 tháng so với những người nhận đầu tiên.

Người dùng vẫn có thể mua được những bản như iPhone 18 Pro 1TB và 2TB với thời gian giao là ngày 18/9.

Các phiên bản phổ thông của iPhone 18 Pro Max "cháy hàng", lùi thời gian giao.

Việc một số phiên bản “cháy hàng” phản ánh nhu cầu người dùng Việt Nam vô cùng lớn với iPhone 18 series năm nay. Mặc dù tăng giá, thiết kế không có nhiều thay đổi, nhưng với iFan, chừng đó vẫn là đủ để họ sẵn sàng trải nghiệm.

Theo TopZone thuộc hệ thống Thế Giới Di Động, lượng người quan tâm đến bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lớn trong thời gian mở cọc sớm. Tại website nhận đặt cọc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max của TopZone ghi nhận 167.000 lượt đặt cọc chỉ sau nửa tiếng và tổng số đơn là 181.000 lượt đặt. So với năm ngoái, lượng khách hàng đặt trước iPhone năm nay tăng hơn gấp đôi.

Một phần lý giải cho sự “cháy hàng” của iPhone series năm nay đến từ việc Apple chỉ tung ra 2 phiên bản iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, không có bản thường nên người dùng ít lựa chọn hơn. Trong khi đó, iPhone Duo chưa nhận đặt hàng và dự kiến phải đến tháng 10/2026.

Đối với hệ thống bán lẻ điện thoại Di Động Việt, có hơn 25.000 lượt khách hàng đã đăng ký nhận thông tin trước thời điểm mở đặt trước. Riêng bản màu đỏ Burgundy dung lượng 256GB chiếm khoảng 60% cho thấy sức hút của màu mới.

Thời điểm ra mắt, rất nhiều ý kiến chê iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tăng giá, ít nâng cấp. Tuy nhiên, việc “cháy hàng”, lùi thời gian giao hàng cho thấy người dùng Việt vẫn đặc biệt quan tâm iPhone đời mới.