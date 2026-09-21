Giá xăng dầu hôm nay 21/9: Thế giới đi xuống, dầu trong nước sát 30.000 đồng/lít

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (21/9), giá dầu thế giới có xu hướng đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h50' ngày 21/9 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 103,7 USD/thùng, giảm 0,13% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 100 USD/thùng, hạ 0,28% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới biến động mạnh trong tuần trước, với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Tính chung trong tuần qua, giá dầu Brent giảm khoảng 0,7% còn giá WTI tăng khoảng 0,2%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 103,9 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 100,3 USD/thùng.

Theo giới phân tích, giá dầu thế giới đi xuống trong bối cảnh lo ngại về gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông dịu bớt và xuất hiện hi vọng về các nỗ lực ngoại giao mới nhằm chấm dứt xung đột cũng như khôi phục dòng chảy năng lượng.

Saudi Arabia đang đặt mục tiêu khôi phục khoảng một nửa công suất của đường ống dẫn dầu Đông - Tây trong vài ngày tới và dự kiến ​​hệ thống sẽ hoạt động trở lại với công suất tối đa trong vòng 6 tuần.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng từ tuần trước. Ảnh: Tuấn Hùng

Trong thời gian chờ đợi, Saudi Arabia đang chuyển hướng một phần hoạt động xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz. Các tàu trung chuyển sẽ vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz trước khi bơm sang các tàu chở dầu đang neo đậu bên ngoài eo biển, qua đó hạn chế nguy cơ bị tấn công bởi Iran.

Ngoài ra, có thông tin cho biết Trung Quốc đã hối thúc Iran hỗ trợ kiềm chế các cuộc tấn công của lực lượng Houthi, do Iran hậu thuẫn, nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Saudi Arabia. Động thái này góp phần làm giảm bớt lo ngại của giới đầu tư, tuy nhiên rủi ro đối với nguồn cung vẫn chưa được loại bỏ.

Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm, trong khi căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi khiến hoạt động vận tải qua Biển Đỏ và cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực có nguy cơ bị gián đoạn trở lại.

Dữ liệu theo dõi tàu sơ bộ được Reuters công bố ngày 18/9 cho thấy, chỉ có 4 tàu chở hàng đi qua eo biển Hormuz trong ngày 17/9, giảm từ 6 tàu của ngày trước đó và thấp hơn đáng kể so với mức trung bình.

Các chuyên gia cho rằng, triển vọng thị trường dầu mỏ trong những tháng tới tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Thị trường vẫn đặc biệt nhạy cảm với diễn biến tại eo biển Hormuz và nguồn cung dầu diesel nên biến động giá trong thời gian tới vẫn có thể ở mức cao.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (21/9) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 17/9, giá xăng E5RON92 tăng 1.395 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.139 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III tăng 1.397 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 1.460 đồng/lít, giá bán không cao hơn 29.945 đồng/lít.

Trong khi đó, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.039 đồng/kg, giá bán lẻ không cao hơn 19.196 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.