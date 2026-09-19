Người Việt chi hơn 1.500 tỷ đồng mua iPhone 18 Pro Max, 18 Pro ngày đầu

TopZone, hệ thống chuyên bán hàng Apple thuộc Thế Giới Di Động, cho biết đã nhận được hơn 180.000 đơn đặt trước cho hai mẫu iPhone thế hệ mới từ 12/9. Trong ngày đầu mở bán 18/9, họ đã giao gần 20.000 máy tới tay khách hàng, 90% trong số đó là bản Pro Max.

iPhone 18 Pro có giá thấp nhất 38,99 triệu, trong khi 18 Pro Max từ 41,99 triệu đồng, nên ước tính doanh thu của TopZone riêng ngày đầu đạt ít nhất 833 tỷ đồng. Riêng cửa hàng trên phố Hàm Nghi (TP HCM) của hệ thống này đã giao 500 máy ngay trong sáng 18/9.

Theo đại diện TopZone, tiến độ giao hàng phụ thuộc vào lịch phân phối từ Apple, trong bối cảnh nguồn cung đợt đầu hạn chế, đặc biệt với màu đỏ burgundy và xanh băng thanh.

Dòng người trước cửa hàng TopZone trên đường Hàm Nghi (TP HCM) chờ nhận iPhone. Ảnh: Thanh Tùng

Trong khi đó, hệ thống CellphoneS đã giao hơn 8.000 máy, doanh thu ước tính 340 tỷ đồng. Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện CellphoneS, cho biết đơn vị nhận khoảng 50.000 đơn đặt trước bộ đôi iPhone 18 Pro, cao gấp ba năm ngoái, nhưng không thể giao hết hàng ngay trong ngày mở bán.

"iPhone 18 Pro Max được quan tâm và đặt mua nhiều nhất", ông Huy nói, thêm rằng sức mua thường đạt đỉnh trong giai đoạn đầu, sau đó giảm dần. Lượng đặt hàng năm nay cao hơn dự kiến của nhiều nhà bán lẻ, dù giá sản phẩm tăng nhẹ.

Hoàng Hà Mobile ghi nhận doanh thu gần 100 tỷ đồng, chủ yếu từ iPhone 18 Pro Max bản 256 GB màu đỏ. Năm nay, tổng số máy hệ thống này nhận được tương đương năm ngoái, nhưng doanh thu tăng 20-30% do chỉ có hai phiên bản cao cấp. Tuy nhiên, theo đại diện cửa hàng, phiên bản 512 GB năm nay được phân phối khá ít, chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường.

Tại FPT Shop, tính đến chiều 18/9, hệ thống bàn giao 3.000 máy, với iPhone 18 Pro chiếm 20%, doanh thu ít nhất 124 tỷ đồng.

Tổng cộng, doanh thu bộ đôi iPhone thế hệ mới tại Việt Nam ngày 18/9 vượt 1.500 tỷ đồng. Con số thực tế cao hơn do khi thị trường Việt có khoảng 10 hệ thống bán lẻ ủy quyền, trong khi cửa hàng Apple Store Online Việt Nam không chia sẻ doanh số.

Mức này tương đương doanh thu ngày đầu mở bán iPhone 14 năm 2022, nhưng cao gấp rưỡi so với iPhone 15 và iPhone 16.

Một người dùng trải nghiệm iPhone 18 Pro Max màu xanh băng thanh. Ảnh: Thế Bằng

Trước đó, các hệ thống bán lẻ ghi nhận hơn 300.000 đơn đặt trước iPhone mới trong một ngày. Với mức cọc một triệu đồng mỗi đơn, tổng số tiền khách hàng chi trước vượt 300 tỷ đồng.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được Apple giới thiệu ngày 9/9 cùng mẫu điện thoại gập iPhone Duo. Sản phẩm mới tập trung vào camera, hiệu năng và thời lượng pin. Máy bắt đầu nhận đặt hàng từ 12/9, và giao hàng sáng 18/9. Năm nay, Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm thị trường đầu tiên mở bán iPhone mới, cùng hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.