Phá đường dây dùng cồn, hương liệu chế nước hoa giả thương hiệu Chanel, Dior, Gucci

Ngày 22/7, Công an tỉnh Thanh Hóa có quyết định khởi tố 13 bị can, tuổi từ 23 đến 40, trú các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nội, TP.HCM về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và “Trốn thuế”.

Theo công an, quá trình rà soát hoạt động trên không gian mạng và sàn giao dịch điện tử, công an phát hiện 2 cơ sở kinh doanh do vợ chồng Đào Văn Cảnh, Đinh Thị Phương (xã Tân Tiến) và vợ chồng Đào Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh (xã Hồ Vương) làm chủ, có nhiều dấu hiệu bất thường.

Hương liệu các loại nước hoa các đối tượng sử dụng để sản xuất nước hoa giả.

Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng lợi dụng quy trình đăng ký gian hàng trực tuyến còn lỏng lẻo để lập hàng loạt tài khoản và gian hàng ảo bằng thông tin giả mạo. Sau đó, chúng sử dụng các thủ thuật tối ưu hiển thị, chạy quảng cáo nhằm đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng.

Đánh vào tâm lý muốn sở hữu hàng hiệu như Chanel, Gucci, Dior..., nhưng chỉ chấp nhận mức giá thấp của một bộ phận khách hàng, các đối tượng rao bán nước hoa giả với giá chỉ bằng một phần nhỏ hàng chính hãng.

Khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa và Hà Nội, lực lượng chức năng thu giữ hơn 650 chai nước hoa thành phẩm loại 100ml, hơn 1.500 lọ chiết 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior...; cùng hơn 620l dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu; 4 ô tô và nhiều tài sản, sổ tiết kiệm có giá trị.

2 đối tượng Đào Văn Minh và Đào Văn Cảnh.

Mở rộng điều tra, Công an Thanh Hóa tiếp tục bóc gỡ toàn bộ đường dây sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Điển hình là hoạt động buôn bán nước hoa giả của đối tượng Phùng Thị Ngọc Linh. Công an xác định, Linh sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để bán sỉ nước hoa giả cho khách hàng. Khám xét nơi ở của đối tượng, cảnh sát thu giữ nhiều thùng carton chứa nước hoa thành phẩm cùng số lượng lớn bình thủy tinh, dụng cụ pha chế và các can hóa chất tạo mùi.

Mở rộng điều tra nguồn cung nguyên liệu của vợ chồng Nguyễn Quỳnh Trang và Mai Minh Đức, công an xác định Giang Quế Dinh là người đứng sau điều hành Công ty TNHH Kiến Thăng, Công ty TNHH D-FRAGRANCES (TPHCM). Để che giấu vai trò của mình, Dinh để mẹ và em ruột đứng tên đại diện pháp luật của 2 doanh nghiệp.

Dưới sự điều hành của Dinh, hương liệu gốc được nhập khẩu chính ngạch từ Thổ Nhĩ Kỳ rồi bán ra thị trường tự do. Trong giai đoạn 2023-2025, Dinh chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng, trong đó có vợ chồng Đức - Trang, nhưng cố tình để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế đối với doanh thu hơn 15,5 tỷ đồng.

Các loại vật tư, phương tiện các đối tượng sử dụng để sản xuất, sang chiết nước hoa giả.

Khám xét 2 công ty do Dinh điều hành, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 thùng phi, 20 can nhôm chứa hóa chất, 3 thùng tài liệu hải quan, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều ngoại tệ.

Sau khi mua hương liệu từ Dinh, vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang pha trộn với cồn, nước cất để tạo dung dịch nước hoa giả. Nhóm này đặt gia công vỏ chai chiết loại 10ml, in nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng rồi câu kết với Ngô Hải Ninh - người phụ trách thiết kế, quảng cáo và vận hành các gian hàng trên Shopee - để đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử tiêu thụ.