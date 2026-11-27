Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 27/11, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng ngày 27/11 tăng giá vàng miếng lên mức 136 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 27/11, giá vàng trong nước ngày 27/11/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 27/11 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 27/11 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 131 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 129,5 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng miếng trong nước hôm nay, ngày 27/11, tiếp tục tăng mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 27/11, tăng mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn. Ảnh: VNN.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 27/11, tăng rất mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 129,5 –134,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 130,8 – 135,8 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 2,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 1,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 129,5 – 134,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 27/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 27/11 tăng rất mạnh với giá vàng giao ngay tăng 100 USD/ounce, lên mức 3.673 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn Comex New York ở mức 3.571 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới tiếp đà tăng giá mạnh, tiến gần mốc 3.700 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, căng thẳng địa chính trị chưa được giải quyết tiếp tục tạo lực hỗ trợ cơ bản cho nhu cầu trú ẩn an toàn từ vàng. Dù vậy, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, lạm phát dai dẳng và đồng USD tương đối mạnh vẫn hạn chế dư địa tăng của kim loại quý.

Trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động và kỳ vọng lãi suất Mỹ thay đổi, thị trường vàng thế giới tiếp tục theo dõi các tín hiệu chính sách tiền tệ, diễn biến đồng USD và tình hình địa chính trị để đánh giá xu hướng giá kim loại quý trong những phiên tiếp theo.

Với giá vàng trong nước tăng mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 3.673 USD/ounce (tương đương khoảng 115,3 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 27/11 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 20,7 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 27/11, giá vàng ngày 28/11 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.