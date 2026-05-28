Chốt giá vàng hôm nay ngày 28/5 giảm dữ dội

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 28/5, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 28/5 giảm giá vàng miếng xuống mức 157,5 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 28/5, giá vàng trong nước ngày 28/5/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 28/5 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 3,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 28/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 154,5 triệu đồng/lượng mua vào và 157,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 3,2 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 28/5, giảm rất mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 28/5, giảm rất mạnh giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 28/5, giảm cực mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 154,5 –157,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 154,3 – 157,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 2,9 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 154,5 – 157,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 28/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 28/5 giảm mạnh với giá vàng giao ngay giảm 42 USD/ounce, xuống mức 4.389 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.448 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới lại tiếp đà giảm giá mạnh, lùi sâu xuống dưới mốc 4.400 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đang chịu áp lực rất lớn trong ngắn hạn. Sức cầu đối với mặt hàng này suy giảm rất nhanh sau một loạt thông tin tiêu cực.

Việc nhà đầu tư kỳ vọng căng thẳng tại Trung Đông có thể được kiểm soát, đặc biệt liên quan đến đàm phán Mỹ - Iran và khả năng eo biển Hormuz được mở lại, đã làm giảm phần nào "phí rủi ro" từng hỗ trợ vàng trong giai đoạn trước.

Ngân hàng UBS mới đây đã hạ dự báo giá vàng cuối năm 2026 từ 5.900 USD/ounce xuống 5.500 USD/ounce. Hai chuyên gia Dominic Schnider và Wayne Gordon của UBS cho rằng nhà đầu tư đang thận trọng hơn với vàng khi lợi suất vẫn ở mức cao.

Với giá vàng trong nước giảm rất mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.389 USD/ounce (tương đương khoảng 139,7 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 28/5 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,8 triệu đồng/lượng.

