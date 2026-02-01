'Người nhện' đu dây trên cao ốc kiếm 800.000 đồng mỗi ngày dịp Tết

Ngày 24/1, tại một chung cư ở phường Phước Long, nhóm thợ đu trên tòa nhà cao 17 tầng để sơn chống thấm. Anh Trương Văn Lưu (32 tuổi, trái) cho biết, thời điểm gần Tết nhiều tòa nhà tổng vệ sinh, cũng là dịp kiếm tiền đều của thợ sơn.

Trên tầng thượng chung cư, nhóm thợ kéo các sợi dây thừng vào các trụ để đu xuống tầng dưới làm việc. Khi đến một tòa nhà, họ sẽ kiểm tra kỹ độ chắc chắn các trụ cột ở sân thượng rồi mới nhận thầu.

Quy trình gồm có hai dây trợ lực và một dây cứu sinh, dây có thể chịu tải trọng khoảng 2.000 kg. "Buộc dây cứu sinh là quan trong nhất để khi có sự cố vẫn an toàn", anh Trần Trường Sinh, 28 tuổi nói.

Cùng lúc anh Thạch Quay Thay Da (27 tuổi) buộc dây an toàn, bắt đầu công việc. Bộ đồ nghề gồm dây, ghế đu, thùng chứa, khóa an toàn, đai bảo vệ toàn thân và dụng cụ sơn.

Mỗi khi đu lên xuống hoặc đổi vị trí sơn, người thợ phải kiểm tra kỹ các loại dây, bởi một sơ suất nhỏ là trả giá bằng tính mạng. Khi ngồi vững, anh Da được đồng đội chuyền thùng sơn xuống.

"Khi theo nghề tôi được học lớp an toàn lao động trong một tuần. Lần đầu đu mình trên cao vẫn run sợ dù chỉ làm tòa thấp, sau mới nâng dần độ cao", người thợ Khmer đã làm nghề được 4 năm và là thành viên nhỏ tuổi nhất đội nói.

Một nhóm thợ khoảng 5 người, thay phiên nhau làm việc. Ngoài thu nhập chính khoảng 800.000 đồng một ngày, trong thời gian làm thợ có thể nhận thêm công việc sơn sửa nhà cho các cư dân trong chung cư.

Hơn 10 năm gắn bó với nghề, anh Trường Sinh (phải) cho biết: "Dịp Tết đắt khách nhất là sơn và lau kính, công việc liên tục mỗi ngày nhiều khi phải từ chối bớt".

Tùy theo yêu cầu của tòa nhà mà thợ có thể sơn, xử lý chống thấm, vệ sinh tường, lau kính. Công việc diễn ra theo chiều dọc, từ trên xuống. Vì dây chỉ có thể đi xuống nên phải làm kỹ nhất là các góc cạnh. Nếu chưa đạt sẽ phải đi dây lại, mất nhiều thời gian.

Thời tiết lý tưởng để lau kính là khi trời mát, lặng gió. Thợ ngại nhất khi gặp trời nắng sẽ dễ mất sức hoặc gió mạnh hay bị chao đảo trong lúc làm việc.

Giờ nghỉ kéo dài hơn một tiếng, nhóm thợ ăn uống chủ yếu cơm hộp, ngủ trưa ở trên sân thượng, bậc thang hoặc lối thoát hiểm của tòa nhà.

Anh Sinh thu gom đồ đạc cất vào kho sau khi kết thúc công việc lúc 17h. Do đặc thù nên thợ sơn không thể đu dây làm khi trời tối để đảm bảo sự an toàn.

"Nghề này ai làm cũng phải đối mặt nguy hiểm nhưng nếu tuân thủ đúng nguyên tắc bảo hộ sẽ an toàn", anh nói.