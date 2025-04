Nóng nhất trong ngày: Giá vàng lao dốc; Cây dại ven đường ở Việt Nam thành hàng đắt đỏ ở nước ngoài

Giá vàng chiều 2/4 tiếp tục lao dốc

Chiều 2/4/2025, thị trường vàng trong nước chứng kiến sự điều chỉnh giảm sau những biến động tăng mạnh trong thời gian gần đây. Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều ghi nhận mức giảm ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng nay và sáng hôm qua (1/4).

Theo ghi nhận, giá vàng miếng SJC vào chiều nay được Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 99,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 101,8 triệu đồng/lượng (bán ra). So với mức giá sáng nay (99,4 - 102,1 triệu đồng/lượng), giá mua vào giảm 300.000 đồng/lượng, tương tự giá bán ra giảm 300.000 đồng/lượng.

Giá vàng quay đầu giảm

So với sáng hôm qua (1/4) (100 - 102,3 triệu đồng/lượng), giá mua vào giảm 900.000 đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 500.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra chiều nay là 2,7 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng nay nhưng thu hẹp hơn 200.000 đồng/lượng so với mức 2,9 triệu đồng/lượng của sáng hôm qua.

Đáng chú ý, giá vàng nhẫn có sự điều chỉnh mạnh. Giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu chiều nay được doanh nghiệp này giảm mạnh giá mua vào. Cụ thể, giá vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và vàng nhẫn chiều nay được niêm yết ở mức 98,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 101,9 triệu đồng/lượng (bán ra).

So với sáng hôm qua (100,4 - 102,7 triệu đồng/lượng), giá mua vào giảm 1,6 triệu đồng/lượng, còn giá bán ra giảm 800.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra chiều nay đạt 3,1 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với mức 2,3 triệu đồng/lượng của sáng hôm qua.

Giá xăng có thể tăng lần thứ 3 liên tiếp trong ngày 3/4

Theo Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá bán lẻ xăng ngày 3/4 sẽ tăng. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tiếp tục tăng 300 đồng (1,5%) lên mức 20.330 đồng/lít, còn xăng RON 95-III có thể tăng 386 đồng (1,9%) lên mức 20.806 đồng/lít.

Cũng theo VPI, giá dầu hỏa và diesel bán lẻ kỳ này cũng có xu hướng tăng, cụ thể dầu diesel có thể tăng 1,2% lên mức 18.430 đồng/lít, còn dầu hoả có thể tăng 1,1% lên mức 18.718 đồng/lít, dầu mazut có thể tăng không đáng kể 0,3% lên mức 16.951 đồng/kg.

VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Trộn thuốc phiện vào nguyên liệu lẩu để lôi kéo khách, chủ quán lẩu bị phạt tù

Vào tháng 3/2024, Công an huyện Hưng Sơn phối hợp với Cục Quản lý Thị trường địa phương tiến hành đợt kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh ăn uống. Qua xét nghiệm, nước thải từ một quán lẩu cho kết quả dương tính với morphine. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã vào cuộc điều tra.

Tại quán, cảnh sát thu giữ một hộp gia vị chứa hỗn hợp bột đáng ngờ. Ông Lý – chủ quán – khai rằng đây là gia vị tự chế từ đại hồi, thảo quả và các hương liệu khác. Tuy nhiên, mẫu gia vị được gửi đi giám định đã hé lộ sự thật, trong đó có chứa morphine, codeine, papaverine, thebaine và noscapine – các chất chiết xuất từ anh túc.

Hỗn hợp gia vị chiết xuất từ anh túc

Theo lời khai, từ tháng 2/2024, để lôi kéo khách hàng, ông Lý đã lấy anh túc lưu trữ tại nhà, trộn với gia vị, nghiền thành bột rồi sử dụng trong quán, tưởng rằng không ai phát hiện.

Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Hưng Sơn đã tuyên phạt ông Lý 6 tháng tù giam (cho hưởng án treo 1 năm) về tội sản xuất, kinh doanh thực phẩm có độc hại. Ngoài ra, ông bị cấm vĩnh viễn tham gia ngành thực phẩm và phải nộp phạt gấp 10 lần giá trị hàng bán.

Nhà hàng lỗ nặng vì khách chạy động đất không trả tiền

Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại Myanmar, gây rung chấn đến nhiều nước láng giềng, trong đó có Thái Lan. Bangkok cách tâm chấn 1.000 km nhưng vẫn chịu dư chấn mạnh, khiến một tòa nhà cao tầng đang xây dựng bị sập, nhiều tòa nhà rung lắc.

Giữa tình hình hỗn loạn, các thực khách của một nhà hàng Nhật tháo chạy, bỏ lại những bàn ăn còn dang dở chưa thanh toán. Một vị khách chạy loạn trong vụ động đất đến nhà hàng trả tiền ăn hôm 29/3. Anh là một trong số ít người quay lại. Nhân viên nhà hàng cho hay còn 26 bàn khác chưa thanh toán.

Câu chuyện "quên" trả tiền được vị khách chia sẻ lên trang cá nhân và thu hút sự quan tâm với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng khách hàng nên có trách nhiệm quay lại thanh toán hóa đơn khi tình hình ổn định.

Nhà hàng Nhật trong vụ việc cũng hoạt động lại bình thường sau động đất. Trong bài đăng trên trang cá nhân, nhà hàng này chia sẻ dòng trạng thái "an toàn của nhân viên và khách hàng là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi", không thông tin về việc 26 bàn khách đã quay lại trả tiền hay chưa.

Cây dại ven đường ở Việt Nam thành hàng đắt đỏ ở nước ngoài, giá hơn nửa triệu/kg

Ở nước ta, có một loài cây dại được gọi là tước sàng thường mọc ở ven rừng, ven đường. Chúng có ngoại hình bình thường, không hề nổi bật nhưng thực chất lại ẩn chứa giá trị kinh tế cực cao.

Tước sàng là cây thân thảo, cao từ 10-50 cm, tỏa rộng. Lá hình mác, có lông, hoa mọc thành bông ở ngọn, có màu hồng tím bắt mắt. Bạn có thể tìm thấy loài thực vật này ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên và Hoà Bình. Ngoài ra, chúng còn phân bố ở Lào, Thái Lan, Trung Quốc.

Người Việt và người dân ở các quốc gia khác thường dùng tước sàng làm dược liệu. Toàn bộ cây đều có thể sử dụng. Trong Đông y, tước sàng có vị mặn, cay, hơi đắng, tính mát và có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu trệ, tán ứ. Đây là vị dược liệu được sử dụng rộng rãi trong y học cổ truyền nước ta.

Từ hơn 2.000 năm trước, tước sàng đã được dùng làm dược liệu ở Trung Quốc. Tại đây, người ta thường hái tước sàng và đun với nước để uống như một loại trà thảo mộc giúp giải nhiệt hiệu quả. Tại Trung Quốc và Ấn Độ, tước sàng cũng được sử dụng để trị sốt, giảm đau, làm dịu các vấn đề về da…

Hiện tại, tước sàng khô có giá bán khá cao tại Trung Quốc, lên đến 160 NDT/kg, tương đương gần 550.000đ/kg.