Đồ gỗ nội thất Việt 'cháy hàng' tại Mỹ, chỉ xếp sau Trung Quốc

Theo báo cáo từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM (VCCI-HCM), xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt kết quả ấn tượng. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,6 tỉ USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường chiến lược này hiện chiếm hơn 55% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành gỗ.

Thành tích này giúp đồ gỗ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí là nhà cung cấp lớn thứ hai cho thị trường Mỹ, chỉ sau Trung Quốc. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự tin tưởng của các nhà nhập khẩu đối với chất lượng và năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam.

Để tiếp nối đà tăng trưởng này, VCCI-HCM phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh và Hội Vật liệu Xây dựng Việt Nam (VABM) tổ chức Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội ngoại thất & Mỹ nghệ Việt Nam ASEAN lần thứ 3 (VIFA ASEAN 2025). Sự kiện được xem là một sân chơi quốc tế chiến lược nhằm nâng tầm thương hiệu đồ gỗ Việt, diễn ra từ ngày 26 đến 29-8-2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Trong nhóm sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ, đồ nội thất bằng gỗ làm chiếm ưu thế tuyệt đối, với tỷ trọng tới hơn 85% tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường này.

Hội chợ quy tụ hơn 200 doanh nghiệp và dự kiến thu hút hơn 10.000 khách tham quan. Sự kiện này còn có vai trò quan trọng khi mở đầu cho chuỗi hội chợ nội thất hàng đầu châu Á vào mùa thu năm 2025, bao gồm các hội chợ lớn tại Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc và Indonesia, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà mua hàng quốc tế.

Một điểm nhấn đặc biệt giúp doanh nghiệp tạo đột phá năm nay là Chương trình Kết nối Doanh nghiệp (Business Matching) lần đầu tiên được tổ chức. Với cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, chương trình sẽ tạo cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với các nhà mua hàng toàn cầu, giúp họ tìm kiếm đơn hàng mới ngay tại sự kiện. Thông qua các hoạt động này, các nhà mua hàng quốc tế sẽ có cái nhìn toàn diện về năng lực sản xuất của ngành gỗ Việt Nam.

VIFA ASEAN 2025 được kỳ vọng sẽ là bệ phóng vững chắc, giúp các doanh nghiệp tận dụng thành công hiện tại để vượt qua thách thức, đa dạng hóa thị trường và góp phần khẳng định vị thế, chất lượng của đồ gỗ Việt trên bản đồ nội thất thế giới.

Mặc dù vậy, đại diện VCCI cũng lưu ý về rủi ro khi ngành gỗ phụ thuộc quá lớn vào thị trường Mỹ. Ngành vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như biến động chuỗi cung ứng và cước phí vận tải biển ở mức cao. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ngành gỗ vẫn tự tin hướng đến mục tiêu xuất khẩu 18 tỉ USD cho cả năm 2025.