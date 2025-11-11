Nhiều người “cháy ví” vì "săn sale" ngày độc thân 11-11

Ngày độc thân 11-11 trùng với thời điểm nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá lớn nhất trong năm của các sàn thương mại điện tử đã thu hút hàng triệu tín độ "săn sale" trên không gian mạng.

Theo ghi nhận của PV, từ nửa đêm 10-11 đến chiều 11-11, các hội nhóm "săn sale" hoạt động hết công suất. Người tiêu dùng, người làm tiếp thị liên kết, chủ shop... tích cực chia sẻ voucher khuyến mãi, link mua hàng giảm giá, mẹo mua hàng giá rẻ... để người tiêu dùng cùng nhau “săn deal" tốt cho dịp cuối năm.

Hội nhóm "săn sale" sôi động trong dịp siêu sale

Chị Trần Thị Thu Thảo, nhân viên văn phòng tại TP HCM, cho biết chỉ trong sáng 11-11, chị đã chốt 9 đơn hàng trực tuyến với tổng giá trị hơn 5 triệu đồng, bao gồm mỹ phẩm, quần áo, sữa và đồ gia dụng.

“Giá giảm trung bình 30-40% so với ngày thường, chưa kể thêm voucher của shop. Với cùng số tiền, tôi mua được gần gấp đôi số hàng so với trước. Cả buổi trưa, tôi và đồng nghiệp chỉ lướt sàn, xem livestream để đặt nhanh, vì nhiều sản phẩm chính hãng giảm sâu thường hết mẫu, hết size chỉ sau vài phút được ghim lên"- chị Thảo cho hay.

Anh Nguyễn Hoàng Bảo (ngụ TP HCM) cũng mạnh tay chi gần 40 triệu đồng trong sáng 11-11 cho điện thoại, phụ kiện, loa, vali và đồ bếp.

“Giá online hôm nay rẻ hơn cửa hàng 1-2 triệu đồng. Đơn cử, iPhone 16 Pro Max sau khi áp voucher chỉ còn 29,5 triệu đồng, rẻ hơn chuỗi bán lẻ khoảng 1 triệu. Thấy giá quá tốt, tôi tranh thủ mua cả đồ dùng và quần áo cho cả nhà” - anh Bảo hào hứng.

Không chỉ người mua, các nhà bán cũng ghi nhận sức tiêu thụ tăng mạnh. Chị Huỳnh Thanh Sương, chủ gian hàng bách hóa trên một sàn thương mại điện tử, cho biết lượng đơn tăng gấp 3 lần ngày thường, trong đó bánh kẹo, nước ngọt được quan tâm nhiều nhất.

“Tôi phải tranh thủ đóng gói ngay để kịp giao cho khách, vì nếu dồn lại sẽ dễ trễ và tăng tỉ lệ hủy đơn. Những dịp này chủ yếu chạy số lượng để đạt KPI sản lượng và lấy công làm lời là chính” - chị Sương tiết lộ.

Đại diện Viettel Store cho biết ngày đôi 11-11, Viettel Store ưu đãi lên đến 50% cho hàng loạt thiết bị công nghệ cùng nhiều quà tặng và đặc quyền hấp dẫn dành riêng cho khách hàng.

"Sức mua tại gần 500 siêu thị Viettel Store trên toàn quốc ghi nhận tăng nhẹ, trong khi trên hệ sinh thái thương mại điện tử lại có xu hướng tăng mạnh hơn do người tiêu dùng có tâm lý ‘săn’ mã giảm giá từ cả sàn và gian hàng Viettel Store"- đại diện Viettel Store thông tin.

Theo gian hàng ShopDunk trên Shopee, số lượng đơn trong ngày siêu sale rất lớn. Shop đang cố gắng xử lý nhanh nhất cho khách hàng trong dịp này.