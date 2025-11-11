Ngày Độc thân 11/11 - từ biểu tượng cô đơn đến nền kinh tế tỷ đô

Ngày 11/11 hàng năm, Trung Quốc bước vào mùa mua sắm sôi động nhất thế giới, được gọi là Ngày Độc thân. Bốn con số 1 tượng trưng cho "những cây gậy trơ trọi", hình ảnh ví von của người độc thân, đã được sinh viên Đại học Nam Kinh chọn làm biểu tượng từ thập niên 1990.

11/11 ban đầu là ngày tôn vinh cuộc sống độc thân ở Trung Quốc và hiện nay đã trở thành một trong những ngày mua sắm lớn nhất trên thế giới. Ảnh minh họa

Ba thập kỷ sau, Ngày Độc thân phát triển thành hiện tượng kinh tế trị giá 195 tỷ USD mỗi năm, cao hơn tổng doanh số của Black Friday và Amazon Prime Day - số liệu thống kê từ dữ liệu thương mại điện tử công bố tại Trung Quốc năm 2024, theo Straits Times. Các tập đoàn thương mại điện tử như Alibaba, JD.com và nhiều thương hiệu lớn đã biến 11/11 thành cuộc đua khuyến mãi toàn cầu. Xiaomi tung điện thoại giới hạn, Nike ra mắt mẫu giày mới, còn Jetstar Asia từng bán 111.111 vé máy bay giá rẻ dành riêng cho khách đi một mình.

Không chỉ thúc đẩy tiêu dùng, Ngày Độc thân còn góp phần thay đổi cách nhìn về cuộc sống "solo", biến cảm giác cô đơn thành sự tự do, khuyến khích mọi người tận hưởng việc ở một mình như một điều đáng tự hào.

Theo The Straits Times, sự trỗi dậy của Ngày Độc thân bắt nguồn từ những biến động nhân khẩu học sâu sắc ở Trung Quốc. Chính sách một con kéo dài suốt 35 năm khiến tỷ lệ giới tính mất cân bằng, hàng triệu đàn ông không có bạn đời tiềm năng. Cùng lúc, phụ nữ ngày càng có học vấn cao, sự nghiệp ổn định, lựa chọn sống độc lập thay vì lập gia đình theo khuôn mẫu truyền thống.

Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở Trung Quốc mà lan rộng khắp châu Á. Tại Nhật Bản, số hộ độc thân đã vượt hộ có gia đình. Ở Hàn Quốc, năm 2023 ghi nhận 36% hộ dân sống một mình, mức cao nhất trong lịch sử. Các trào lưu như "ohitorisama " (bữa tiệc của một người) và "honjok" (những người sống, ăn, đi chơi, tận hưởng cảm giác một mình) đang được tôn vinh, khẳng định lối sống tự chủ và tự do cá nhân.

Nhiều doanh nghiệp châu Á nhanh chóng nắm bắt cơ hội, phát triển dịch vụ phù hợp với xu hướng này như rạp chiếu phim một ghế, phòng karaoke cá nhân hay tour du lịch solo. Ngày Độc thân, trong bối cảnh đó, trở thành biểu tượng tiêu biểu của "nền kinh tế độc thân" một thị trường mới đầy tiềm năng.

Người độc thân - nhóm khách hàng tỷ USD

Tại Mỹ, sự thay đổi tương tự đang diễn ra. Hơn một nửa người trưởng thành chưa kết hôn và nhiều người không tìm kiếm mối quan hệ. Năm 1960, chỉ 10% người Mỹ sống độc thân suốt đời nhưng hiện nay, các chuyên gia dự đoán 25% thế hệ Millennials và 33% Gen Z có thể sẽ không bao giờ kết hôn. Tuổi kết hôn trung bình cũng tăng từ 21 tuổi vào thập niên 1960 lên 29 tuổi ngày nay.

Người dân xếp hàng mua sắm trong Ngày Độc thân ở Thượng Hải. Ảnh: StraitsTime

Nhà kinh tế học hành vi Peter McGraw nhận định, những người sống một mình đang trở thành lực lượng tiêu dùng mới, năng động và có sức mua lớn. Họ chi tiêu mạnh tay cho du lịch, nhà ở, công nghệ và chăm sóc bản thân, sẵn sàng đầu tư để tận hưởng cuộc sống độc lập.

Trong nghiên cứu của ông, người độc thân được chia thành 4 nhóm chính. Một số vẫn mong tìm thấy "một nửa" và ổn định cuộc sống; số khác lựa chọn tận hưởng hiện tại, tập trung phát triển bản thân, du lịch, mua nhà và theo đuổi sở thích cá nhân. Có người thử nghiệm những mô hình sống mới như sống chung không kết hôn hoặc quan hệ mở, trong khi một bộ phận khác hoàn toàn rút lui khỏi thị trường hẹn hò, tìm niềm vui trong sự tự do tuyệt đối.

Sự đa dạng ấy cho thấy không thể dùng một thông điệp tiếp thị duy nhất cho tất cả. Với nhóm độc thân chủ động, họ quan tâm tới trải nghiệm và cảm giác tự chủ hơn là lãng mạn. Những người chọn sống một mình lâu dài lại chú trọng cộng đồng và sự kết nối xã hội thay vì các chiến dịch quảng cáo gợi nhắc tình yêu đôi lứa. Chính vì vậy, một số thương hiệu lớn bắt đầu điều chỉnh thông điệp.

Visible Wireless tái định nghĩa "gói gia đình" thành "gói dành cho bạn bè và người thân mà không cần ràng buộc"; Norwegian Cruise Line giới thiệu cabin riêng cho du khách solo, còn Ikea thay đổi chiến dịch Valentine theo hướng bao dung, khuyến khích khách hàng đi cùng người thân hoặc bạn bè thay vì chỉ dành cho các cặp tình nhân.

Ngày Độc thân cho thấy sức mạnh của việc thấu hiểu nhóm khách hàng độc lập: không chỉ tạo ra doanh thu kỷ lục 195 tỷ USD mỗi năm, mà còn góp phần định hình lại nhận thức xã hội, biến độc thân thành lựa chọn tự nguyện, biểu tượng của tự do và tự tin.

"Người độc thân ở khắp mọi nơi, họ ăn tối, du lịch và tiêu hàng tỷ USD mỗi năm. Khi được tôn trọng, họ tạo ra đổi mới, phù hợp văn hóa và lợi nhuận chưa từng có", Peter McGraw kết luận.