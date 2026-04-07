Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

SJC Mua 169,500 Bán 172,500

BTMH Mua 168,300 Bán 171,300

Tỷ giá

USD Mua 26,113 Bán 26,363

EUR Mua 29,704 Bán 31,269

Nhiều khách hàng sẽ được giảm giá vé tàu dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4

Sự kiện: Thông tin thị trường

Dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm nay, ngành đường sắt chạy thêm loạt tuyến tàu, đặc biệt nhiều khách hàng sẽ được giảm giá vé.

Cụ thể, ngành đường sắt giảm 90% giá vé với người hoạt động cách mạng trước 19/8/1945 và Bà mẹ Việt Nam anh hùng; giảm 30% giá vé cho người có công với cách mạng; giảm 30% giá vé cho người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng (bao gồm cả người nước ngoài); giảm 15% giá vé cho người cao tuổi là công dân Việt Nam có đủ 60 tuổi trở lên.

Đường sắt cũng miễn phí vé tàu cho trẻ em dưới 6 tuổi khi đi cùng người lớn và sử dụng chung chỗ với người lớn. Mỗi vé hành khách người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em miễn vé, từ trẻ em thứ hai trở đi hành khách phải mua vé trẻ em; giảm 25% giá vé cho trẻ em từ đủ 6 tuổi đến dưới 10 tuổi có quốc tịch Việt Nam; giảm 10% giá vé cho sinh viên (không áp dụng đối với sinh viên, học viên sau đại học).

Ngành đường sắt cho biết, tính đến sáng 7/4, ngành đường sắt đã bán được 44.200 vé tàu trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Đường sắt tăng chuyến, giảm giá vé dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. (Ảnh minh họa)

Dịp này, ngành đường sắt thực hiện tăng nhiều chuyến tàu để phục vụ nhu cầu cao của người dân.

Cụ thể, tuyến Hà Nội - TP.HCM, tàu khách Thống nhất chạy hàng ngày 5 đôi tàu gồm: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10. Chạy thêm tàu SE12 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24 - 25/4, 28 - 29/4; tàu SE11 xuất phát ga Hà Nội các ngày 26 - 27/4, ngày 30/4 - 1/5/2026; tàu khách khu đoạn chạy hàng ngày các đôi tàu SE19/SE20 (Hà Nội - Đà Nẵng), SE22/SE21 (Sài Gòn - Đà Nẵng), SNT2/SNT1 (Sài Gòn - Nha Trang), SPT2/SPT1 (Sài Gòn - Phan Thiết), tàu Kết nối di sản miền Trung HĐ1/2/3/4 (Huế - Đà Nẵng), NA1/NA2 (Hà Nội - Vinh).

Ngoài ra, ngành đường sắt chạy thêm tàu giữa Sài Gòn - Quy Nhơn gồm tàu SE30 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24 - 25/4, 28 - 30/4 và 1/5/2026; tàu SE29 xuất phát ga Quy Nhơn các ngày 26 - 27/4, 29 - 30/4 và 2 - 3/5/2026.

Chặng Sài Gòn - Nha Trang chạy thêm tàu SNT4 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24, 29 - 30/4/2026; tàu SNT6 xuất phát ga Sài Gòn các ngày 24 và 29/4/2026; tàu SNT3 xuất phát ga Nha Trang ngày 2/5; tàu SNT5 xuất phát ga Nha Trang các ngày 26 - 27/4 và 2 - 3/5/2026.

Tuyến Sài Gòn - Phan Thiết chạy thêm tàu SPT3/4 các ngày 24, 27, 30/4 và ngày 1 - 3/5/2026.

Chặng Hà Nội - Đồng Hới chạy thêm tàu QB1 xuất phát Hà Nội ngày 24, 29 - 30/4/2026; tàu QB2 xuất phát Đồng Hới ngày 27/4 và ngày 2 - 3/5/2026. Hà Nội - Đà Nẵng chạy tàu SE17 xuất phát Hà Nội ngày 24, 28 - 29/4; tàu SE18 xuất phát Đà Nẵng ngày 26, 29/4 và ngày 2/5/2026.

Tuyến Hà Nội - Lào Cai chạy hàng ngày 3 đôi tàu/ngày: SP1/SP2, SP3/SP4 và SP7/SP8.

Chặng Hà Nội - Hải Phòng chạy hàng ngày 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ HP1/2, LP5/6, LP2/3, LP7/8. Ngoài ra, Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt sẽ cân đối các đoàn tàu để chạy thêm 6 chuyến: LP9 (ngày 30/4, 1/5), LP10 (ngày 2-3/5), HD2 (ngày 2 - 3/5) và nối thêm toa xe trong dịp nghỉ lễ, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Nhiều chặng bay 'cháy vé', giá vé tăng cao dịp lễ 30/4 - 1/5

Giá vé máy bay dịp lễ 30/4 - 1/5 trên nhiều chặng đã tăng đáng kể so với ngày thường, mức tăng từ 800 nghìn - 1,7 triệu đồng so với vé bay thời điểm...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo PHẠM DUY ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/04/2026 11:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Thông tin thị trường Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN