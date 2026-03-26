Tin kém vui cho hàng triệu người: Giá vé tàu hỏa tăng từ ngày 26/3

Ngành Đường sắt cho biết, do tình hình biến động giá nhiên liệu, từ 0h ngày 26/3/2026, chính thức điều chỉnh tăng 3% giá vé tàu hỏa đối với hành khách.

Đây là lần thứ 4 trong tháng 3/2026, ngành Đường sắt thực hiện điều về giá vé hành khách, kể từ khi chiến sự Trung Đông xảy ra khiến thị trường nhiên liệu thế giới và giá xăng dầu trong nước biến động liên tục.

Một tin kém vui cho hàng triệu người Việt Nam là giá vé tàu hỏa tăng từ 0h ngày 26/3 (Ảnh minh họa).

Giá vé tàu hỏa liên tục biến động

Trước đó, ngày 20/3, ngành Đường sắt thông báo điều chỉnh tăng 5% giá vé tàu hỏa đối với hành khách và 8% giá cước hàng hóa từ 0h ngày 21/3/2026, sau thông báo giá xăng dầu tăng vào đêm 19/3.

Ngày 13/3/2026, ngành Đường sắt giảm 3% giá vé hành khách và 4% giá cước hàng hóa, khi giá xăng dầu có nhịp điều chỉnh giảm.

Ngày 8/3/2026, giá cước vận tải đường sắt đã thực hiện điều chỉnh tăng 15% đối với hàng hóa và 10% đối với hành khách, khi giá xăng dầu tăng.

Thời gian này, việc điều chỉnh giá vé tàu hỏa và giá cước vận chuyển được ngành đường sắt áp dụng linh hoạt theo diễn biến thị trường giá nhiên liệu trong nước, khi chi phí nhiên liệu chiếm đến 26% giá cước vận tải đường sắt.

Bộ Xây dựng yêu cầu ngành Đường sắt theo dõi chặt chẽ tác động giá nhiên liệu (xăng, dầu) đến giá cước vận tải, đặc biệt là giá cước vận chuyển hành khách và hàng hóa thiết yếu; hướng dẫn doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện kê khai giá cước theo quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo tính đúng, tính đủ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng biến động giá nhiên liệu để tăng giá bất hợp lý.