Giá xăng ở Việt Nam thấp hơn Lào, Campuchia và Trung Quốc! Đâu là nước có giá xăng cao nhất Đông Nam Á?

Giá xăng Việt Nam thấp hơn Lào, Campuchia và Trung Quốc

Theo thống kê đến ngày 23/3/2026 tại globalpetrolprices.com, giá xăng ở Việt Nam thấp hơn nhiều so với các quốc gia láng giềng là Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Theo đó, tại thời điểm ngày 23/3, giá xăng Việt Nam nằm ở mức 0,987 USD/lít (tương đương khoảng 27.000 đồng/lít). Trong khi đó, giá xăng ở Trung Quốc là 1,191 USD/lít (khoảng 31.000 đồng) Lào và Campuchia lần lượt là 1,767 (khoảng 47.000 đồng) và 1,658 USD/lít (khoảng 44.000 đồng/lít).

Cập nhật, tại kỳ điều hành ngày 25/3, giá xăng E5 RON92 giảm 2.039 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 28.075 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 3.883 đồng/lít, không cao hơn 29.957 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 1.767 đồng/lít, không cao hơn 37.899 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 4.100 đồng/lít, không cao hơn 36.355 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 2.364 đồng/kg, không cao hơn 20.245 đồng/kg.

Cũng theo thống kê của globalpetrolprices.com, chỉ trong vòng một tháng từ 23/2-23/3, giá xăng ở Lào đã tăng 32,9%, ở Campuchia tăng 49,4% và Trung Quốc tăng 10%.

Cả Lào và Campuchia đều phụ thuộc lớn vào nhập khẩu xăng dầu, nên giá bán lẻ chịu tác động trực tiếp từ biến động giá thế giới. Khi xảy ra các cú sốc nguồn cung như căng thẳng tại Trung Đông, giá dầu tăng mạnh sẽ nhanh chóng truyền dẫn vào giá trong nước của các nền kinh tế này . Thực tế cho thấy các quốc gia phụ thuộc nhập khẩu năng lượng thường dễ bị tổn thương hơn trước biến động địa chính trị .

Thứ hai, chi phí logistics và hạ tầng cũng là yếu tố quan trọng. Lào là quốc gia không giáp biển, còn Campuchia có hệ thống lọc hóa dầu hạn chế, khiến chi phí vận chuyển, lưu trữ và phân phối nhiên liệu cao hơn, từ đó đẩy giá bán lẻ tăng.

Thứ ba, khả năng điều tiết giá của còn hạn chế. Trong khi Việt Nam sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn và công cụ thuế, phí để giảm sốc giá xăng dầu, thì Lào và Campuchia ít dư địa tài khóa hơn, khiến giá trong nước bám sát thị trường quốc tế.

Ngoài ra, yếu tố tỷ giá và quy mô thị trường cũng góp phần. Đồng nội tệ yếu làm tăng chi phí nhập khẩu, trong khi quy mô tiêu thụ nhỏ khiến chi phí phân phối trên mỗi lít xăng cao hơn.

Còn tại Trung Quốc, trước hết, nước này áp dụng cơ chế điều hành giá bán lẻ có kiểm soát, bám sát biến động dầu thô quốc tế nhưng theo chu kỳ điều chỉnh (thường 10 ngày), với các ngưỡng trần – sàn để ổn định thị trường. Cơ chế này khiến giá trong nước không giảm sâu ngay cả khi giá dầu thế giới hạ, qua đó duy trì mặt bằng giá tương đối cao, theo phân tích của Cơ quan Năng lượng Quốc tế.

Thứ hai, thuế và phí chiếm tỷ trọng lớn trong giá xăng. Trung Quốc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và các khoản phí môi trường, làm tăng đáng kể giá bán lẻ so với giá gốc. Theo các báo cáo của Ngân hàng Thế giới, cấu phần thuế là yếu tố quan trọng khiến giá nhiên liệu tại nhiều nền kinh tế lớn cao hơn mức trung bình toàn cầu.

Thứ ba, Trung Quốc có quy mô tiêu thụ năng lượng khổng lồ, kéo theo chi phí vận hành hệ thống lọc – hóa dầu, dự trữ chiến lược và phân phối rất lớn. Việc duy trì an ninh năng lượng, dự trữ dầu quốc gia và hệ thống logistics quy mô rộng cũng được tính vào giá thành.

Ngoài ra, chính sách năng lượng của Trung Quốc còn hướng tới kiểm soát tiêu thụ và giảm phát thải, nên không khuyến khích giá xăng quá thấp như một số nước đang phát triển. Điều này khiến giá xăng duy trì ở mức cao tương đối, phản ánh cả yếu tố thị trường lẫn mục tiêu chính sách dài hạn.

Tại Việt Nam, với đặc điểm là quốc gia nhập khẩu ròng xăng dầu, những biến động của giá năng lượng toàn cầu nhanh chóng truyền dẫn vào nền kinh tế trong nước. Tuy vậy, nhờ công tác điều hành được triển khai sớm, chủ động và đồng bộ, nguồn cung xăng dầu cơ bản vẫn được bảo đảm, không xảy ra tình trạng gián đoạn hay thiếu hụt trên diện rộng.

Công tác điều hành giá được các cơ quan nhà nước thực hiện linh hoạt, bám sát diễn biến thị trường thế giới, kết hợp hiệu quả giữa Quỹ Bình ổn và các công cụ thuế, phí hạn chế biến động mạnh, góp phần kiểm soát lạm phát và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Quốc gia có giá xăng cao nhất Đông Nam Á

Singapore xếp vị trí số 1 trong bảng xếp hạng giá xăng cao nhất Đông Nam Á. Theo trang thống kê globalpetrolprices.com, giá xăng ở quốc đảo sư tử này đạt ngưỡng 2,580 USD/lít (khoảng 68.000 đồng/lít), là quốc gia có giá xăng cao nhất Đông Nam Á và xếp thứ 6 toàn thế giới. Tính từ 23/2-23/3, giá xăng ở đây đã tăng vọt lên 20,5%.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nước này áp dụng mức thuế nhiên liệu cao, không thực hiện trợ giá xăng dầu, cùng với chi phí vận hành lớn trong bối cảnh diện tích nhỏ và nguồn tài nguyên hạn chế.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, chính sách giá cao còn được Chính phủ Singapore sử dụng như một công cụ điều tiết, nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, giảm ùn tắc giao thông và hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường.

Theo The Straits Times, Singapore gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nhập khẩu nhiên liệu nên đặc biệt nhạy cảm trước các biến động của thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, quốc đảo này vẫn được đánh giá có khả năng chống chịu tốt hơn nhiều nước Đông Nam Á nhờ hệ thống chính sách năng lượng linh hoạt và được thiết kế bài bản, kể cả trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, như xung đột liên quan đến Iran, có dấu hiệu gia tăng.

Trích dẫn theo lời của Bộ trưởng Bộ Năng lượng Singapore: "Khoảng một nửa nguồn khí đốt của Singapore được nhập qua đường ống từ các nước láng giềng như Indonesia và Malaysia, nên không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi xung đột tại Trung Đông.

Phần còn lại được bổ sung thông qua nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ nhiều quốc gia khác nhau như Mỹ và Australia. Nhờ vậy, Singapore tránh được sự phụ thuộc quá mức vào một nguồn cung, qua đó nâng cao khả năng thích ứng khi xảy ra khủng hoảng".

Về tổng thể, Singapore ứng phó với rủi ro năng lượng dựa trên ba trụ cột chính: thứ nhất, bảo đảm an ninh nguồn cung thông qua đa dạng hóa đối tác và duy trì dự trữ chiến lược; thứ hai, vận hành cơ chế giá theo thị trường kết hợp với các biện pháp hỗ trợ gián tiếp để giảm tác động đến người dân và thứ ba, thúc đẩy chuyển dịch sang các nguồn năng lượng tái tạo trong dài hạn nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.