Người dân đổ xô tích trữ lương thực trước bão Kalmaegi

Hàng trăm người xếp hàng chờ thanh toán mua thực phẩm tích trữ trước bão Kalmaegi trưa nay tại siêu thị Coop mart Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thanh Tùng

Những thùng đồ xếp đống trong siêu thị, chờ vận chuyển về nhà. Các mặt hàng chủ yếu là mì tôm, rau quả, thịt tươi sống. Ảnh: Thanh Tùng

Đông nghịt khách chọn mua mì gói, các loại đồ khô. Nhân viên siêu thị liên tục phải lấy hàng cung ứng. Ảnh: Thanh Tùng

Các quầy rau củ quả, quầy thịt gần như trống trơn, chỉ còn vài khay hàng. Ảnh: Thanh Tùng

Bà Ngô Thị Thoa (57 tuổi) mua một ít thực phẩm từ siêu thị cho biết, nhà ngay thành phố nên chỉ mua đủ dùng trong 1-2 bữa. "Nhà tôi ngay trung tâm nên cũng không cần mua nhiều đồ tích trữ", bà Thoa nói. Ảnh: Thanh Tùng

Tình trạng đông đúc cũng diễn ra tại siêu thị GO! ở phường Quy Nhơn sáng nay. Ông Đào Duy Tân, quản lý quầy bánh tại siêu thị cho biết lượng khách mua tăng đột biến, nhiều thời điểm không còn hàng để bán. "Lượng bánh bán ra tăng gấp ba lần ngày thường, đạt hơn 7.000 ổ", ông Tân nói. Ảnh: Minh Hoàng

Nhân viên quầy lương thực khô siêu thị GO! cho biết lượng mì gói bán ra hôm nay tăng gần 10 lần so với ngày thường. Dù liên tục châm thêm hàng, nhiều kệ vẫn rơi vào tình trạng cháy hàng.

Tại một siêu thị ở phường Sông Cầu, tỉnh Đăk Lăk đến trưa 5/11, các kệ hàng rau, thịt đã hết hàng. Đại diện cửa hàng cho biết, sáng nay, khách đã tiêu thụ lượng hàng gấp 3 lần ngày thường, chủ yếu các loại thịt, cá, rau, mì gói để tích trữ. Ảnh: Đình Văn

Quầy rau củ, mì gói trong một siêu thị ở phường Sông Cầu gần như không còn hàng. Ảnh: Đình Văn

Người dân chợ Chùa, Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cũng xếp hàng mua bao PE để bọc tv, tủ lạnh trước bão. Ảnh: Hoàng Thông