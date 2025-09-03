Nghề “hot” cho người lớn tuổi, lương 5 triệu/ngày mà cung không đủ cầu

“Cơn sốt” phim ngắn và nhu cầu đột biến về vai diễn đặc biệt

Các bộ phim ngắn đang trở thành xu hướng trên các nền tảng video tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Kéo theo đó là nhu cầu cực kỳ cao về diễn viên trung niên và cao tuổi. Thậm chí, có đoàn làm phim còn trả mức lương cao ngất ngưởng, 5.000 NDT (gần 18 triệu đồng)/ngày để tìm nhân vật đóng vai “cha”.

Ảnh: Visual China

Một diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm cho biết, những người thuộc lòng lời thoại có thể kiếm được 800 - 1.000 NDT (2,8 - 3,6 triệu đồng)/ngày. Những người có kỹ năng diễn xuất ở mức khá có thể kiếm được 1.500 NDT (5,3 triệu đồng)/ngày. Nếu có ngoại hình cao ráo, ưa nhìn, mức lương theo ngày còn có thể cao hơn nữa.

Kể từ sau Tết Nguyên đán năm 2025, tình trạng thiếu diễn viên đóng vai “cha” tại Hoành Điếm ngày càng tăng cao. Ngoài ra, nhiều đoàn phim cũng ráo riết tìm diễn viên đóng vai “mẹ”.

Tuy nhiên, một nữ diễn viên trẻ vẫn có thể vào vai mẹ sau khi được hóa trang. Nhưng nếu một nam diễn viên trẻ vào vai cha thì luôn mang lại cảm giác như một đứa trẻ mặc đồ của cha mình.

Theo Wu Ying Xiao, giám đốc kinh doanh đặc biệt của Hiệp hội diễn viên điện ảnh và truyền hình Hoành Điếm cho biết, hiện tại có hơn 100 đoàn làm phim ngắn hoạt động tại Hoành Điếm mỗi ngày. Thường xuyên diễn ra tình trạng thiếu cả diễn viên giỏi lẫn diễn viên quần chúng.

Một quản lý của diễn viên tại Hoành Điếm cũng xác nhận thông tin này. Công việc hàng ngày của anh là đăng tin tuyển dụng diễn viên lên nhiều nhóm chat và nhận hồ sơ để sàng lọc sơ bộ.

Wu Ying Xiao giải thích, mức lương trung bình hàng ngày cho diễn viên quần chúng ở Hoành Điếm là khoảng 200 NDT (719.000đ), trong khi mức thù lao cho một diễn viên đặc biệt có thể đóng vai "ông bố bá đạo" trong phim ngắn lên tới 400 - 800 NDT (1,4 - 2,8 triệu đồng). Đối với một số phim ngắn có kinh phí lớn, mức thù lao thậm chí còn cao hơn, từ 3.000 - 5.000 NDT (10,7 - 18 triệu đồng) để thu hút diễn viên giỏi.

Dù vậy, lịch trình của một số diễn viên trung niên và cao tuổi vẫn rất dày đặc, họ nhận được rất nhiều lời mời đóng phim.

Ngoài ra, nhiều phim ngắn quay tại Hoành Điếm hiện nay chủ yếu theo dạng phim “tổng tài bá đạo”. Những diễn viên đóng vai cha của “tổng tài” cần phải vào vai tài phiệt đời đầu, yêu cầu diễn viên không chỉ cần đáp ứng được điều kiện về tuổi tác, ngoại hình mà còn phải có khí chất phù hợp.

Diễn viên Wu Wei Bin (phải) khi vào vai "người cha quyền quý" trong một phim ngắn

Wu Wei Bin là một nam diễn viên 39 tuổi thường xuyên đóng vai người cha tại Hoành Điếm.

Kể từ đầu mùa hè năm nay, anh đã làm việc liên tục hơn 2 tháng, gần như ngày nào cũng có lịch quay. Mức lương hàng ngày của anh hiện là 1.500 NDT (5,3 triệu đồng).

Công việc của diễn viên quần chúng thường rất căng thẳng, lịch làm việc và nghỉ ngơi không cố định. Một số diễn viên lớn tuổi không thể chịu đựng được cường độ làm việc như vậy, đặc biệt là sau mùa hè, nhiệt độ phim trường tăng cao, nhiều nơi trên 38 độ C. Một số đoàn phim còn không sử dụng điều hòa, khiến diễn viên lớn tuổi không thể chịu đựng được.

Wu Wei Bin cho biết, độ tuổi của anh vẫn còn cách khá xa so với hình tượng “người cha” lý tưởng trong mắt khán giả. Vì vậy, anh thường xuyên phơi nắng trong một thời gian dài để trông già dặn hơn. Ngoài ra, anh còn để râu để nhìn già hơn, đồng thời giúp nhiều đoàn làm phim dễ dàng hơn trong việc lựa chọn diễn viên.