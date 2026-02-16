Điện máy giảm giá tới 60% vẫn vắng khách; giá iPhone 14 hạ xuống mức không tưởng

Điện máy cuối năm xả hàng, giảm giá tới 60% vẫn vắng khách

Thị trường điện máy những ngày cận Tết đang bước vào cao điểm giảm giá khi hàng loạt hệ thống lớn tung khuyến mãi dày đặc, giảm sâu tới 40-60%.

Mặc dù các chương trình khuyến mãi, giảm giá đã được triển khai rất mạnh mẽ, nhưng sức mua năm nay vẫn khá yếu. Người tiêu dùng có vẻ đang thận trọng hơn trong việc chi tiêu, đặc biệt là với những mặt hàng có giá trị lớn như tivi hay máy giặt.

Mặc dù các chương trình khuyến mãi giảm giá sâu dịp cuối năm đang được triển khai mạnh mẽ, nhưng theo chia sẻ của chị Lan Anh (một người tiêu dùng tại Hà Nội), chị vẫn chưa thực sự mặn mà với các ưu đãi này. Chị ưu tiên mua những món gia dụng nhỏ, thiết yếu và thường tìm kiếm các mã giảm giá online để tiết kiệm chi phí.

Giá iPhone 17 giảm nhẹ, iPhone 14 và 15 hạ xuống mức không tưởng

Khảo sát tại các hệ thống bán lẻ lớn cho thấy mức giá iPhone 17 hiện nay chỉ điều chỉnh giảm nhẹ so với thời điểm mở bán cuối năm 2025. So với giá niêm yết ban đầu, nhiều phiên bản đã điều chỉnh giảm khoảng 1-1,5 triệu đồng. Mức giảm này chủ yếu mang tính chu kỳ sau vài tháng mở bán, không xuất hiện tình trạng giảm sâu như ở nhiều mẫu smartphone Android cao cấp.

Các dòng iPhone đời thấp hơn như iPhone 15 và iPhone 14 cũng ghi nhận mặt bằng giá hấp dẫn hơn đáng kể. Sau hơn một năm ra mắt, iPhone 15 đã bước vào chu kỳ giảm giá rõ rệt.

iPhone 14 đang có mức giá mềm nhất trong các dòng iPhone còn phân phối chính hãng. Phiên bản 128GB hiện phổ biến trong khoảng 13-16 triệu đồng, trong khi bản 256GB và iPhone 14 Plus dao động khoảng 16-18 triệu đồng. Với mức giá này, iPhone 14 gần như rơi xuống vùng cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu smartphone Android tầm trung – cao cấp.

Giá chuối xanh chợ Tết Bính Ngọ lên đến tiền triệu

Tại chợ Tết Bính Ngọ 2026, chuối xanh miền Bắc giá cao ngất ngưởng vẫn nườm nượp khách mua. Đáng nói, có những nải chuối chỉ nhiều hơn một quả giá đã đắt gấp 3-4 lần, vọt lên 550.000 đồng đến cả triệu đồng/nải.

Trái ngược với chuối xanh miền Bắc giá bán theo nải hoặc tính giá theo quả, chuối tiêu xanh miền Nam trên các chợ online lại được bán theo cân.

Chị Bùi Thị Linh - đầu mối bán chuối tiêu xanh miền Nam ở phường Từ Liêm (Hà Nội) - cho biết giá chuối xanh hàng loại VIP vẫn 55.000 đồng/kg. Một nải chuối như vậy có trọng lượng khoảng 3kg, tương đương giá 165.000 đồng.

Giá chuối xanh chợ Tết tăng dựng đứng. Ảnh: TA

Nem chua Thanh Hóa 'cháy hàng', giá tăng gấp đôi ngày cận Tết vẫn không đủ bán

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, nem chua Thanh Hóa - đặc sản nổi tiếng xứ Thanh - rơi vào cảnh “cung không đủ cầu”. Nhiều cơ sở tăng ca, thuê thêm nhân công nhưng vẫn không kịp đơn hàng.

Ngoài vấn đề nhân công, giá nem chua năm nay cũng tăng đáng kể so với năm ngoái. Giá nem có lúc gấp đôi ngày thường, khách vẫn phải chờ mua.

Theo các cơ sở sản xuất, giá nem phụ thuộc vào kích cỡ và kiểu dáng như nem nhỏ, nem dài, nem vuông… mỗi loại có mức giá khác nhau. Tuy nhiên, điểm chung là càng sát Tết, giá càng “leo thang”.

Lý giải nguyên nhân, nhiều chủ cơ sở cho rằng chi phí nguyên liệu đầu vào tăng mạnh là yếu tố chính. Giá thịt lợn cao hơn trước, trong khi lá gói nem – một nguyên liệu quan trọng – lại khan hiếm, khiến giá đội lên đáng kể.

Cá kho làng Vũ Đại tiền triệu hút khách, cao điểm tháng Tết kho hàng nghìn niêu

Dịp Tết Nguyên đán, đơn hàng tăng cao, các hộ làm cá kho làng Vũ Đại (xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình) lại đỏ lửa ngày đêm để kịp cung ứng sản phẩm ra thị trường.

Mùa Tết năm nay, gia đình anh Nguyễn Bá Toàn ở xã Nam Lý dự kiến bán ra thị trường khoảng 4.000 niêu cá kho, tương đương gần 10 tấn cá trắm đen nguyên liệu. Giá mỗi niêu cá dao động từ 600 nghìn đồng đến 1,1 triệu đồng. Đặc biệt, những năm gần đây, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, gia đình anh phát triển thêm dòng sản phẩm cá kho Tiến vua với giá dao động từ 1-2 triệu đồng/niêu.

Lãnh đạo UBND xã Nam Lý cho biết, địa phương có gần 300 hộ làm nghề kho cá. Nghề truyền thống này đã giúp nâng cao thu nhập cho người dân, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Lan hồ điệp tiền tỷ la liệt vỉa hè, cận Tết chủ hàng vẫn 'ngóng' khách mua

Lan hồ điệp Tết năm nay ghi nhận mức điều chỉnh tăng giá nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Theo các cửa hàng, lan hồ điệp loại A (loại 1), bông to, cánh dày hiện được bán phổ biến ở mức 250.000 - 300.000 đồng/bầu. Các dòng lan mini, lan để bàn có mức giá thấp hơn nhằm phục vụ nhóm khách hàng phổ thông.

Theo các nhà vườn, mức tăng giá năm nay vào khoảng 10%, chủ yếu xuất phát từ việc thuế VAT được áp dụng đồng loạt trong các khâu nhập hàng và kinh doanh. Điều này khiến chi phí đầu vào tăng lên, tạo áp lực lên biên lợi nhuận của người bán.

Trong khi đó, các chậu lan truyền thống, số lượng bầu vừa phải, giá từ vài triệu đến hơn chục triệu đồng vẫn là lựa chọn chủ yếu của người mua. Phân khúc này chiếm phần lớn lượng giao dịch trong giai đoạn đầu mùa.

Đào Thất Thốn xuống phố đón Tết, giá thuê lên tới 200 triệu đồng

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, thị trường cây cảnh Hà Nội xuất hiện nhiều gốc đào Thất Thốn quý hiếm với dáng thế cổ thụ, hoa dày cánh, sắc đỏ thẫm. Được chăm sóc, vận chuyển và bảo quản công phu, nhiều cây được cho thuê với giá tới 200 triệu đồng.

Theo anh Tuấn, chủ gian hàng đào Thất Thốn trên đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) để một gốc đào Thất Thốn ra hoa đúng dịp Tết, nhà vườn phải theo dõi sát sao từ nhiều tháng trước. Ngoài chế độ tưới tiêu, bón phân phù hợp, thì nhiệt độ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Trong những đợt thời tiết ấm, cây phải được đưa vào phòng điều hòa để đảm bảo đủ lạnh, kích thích phân hóa mầm hoa.