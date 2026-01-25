Ngắm 'đàn ngựa' quýt giá chục triệu đồng đón Tết Bính Ngọ

Những ngày cận Tết, làng cây cảnh Văn Giang xuất hiện hàng loạt chậu quýt tạo hình ngựa – linh vật năm Bính Ngọ 2026. Mỗi tác phẩm được uốn tỉa liền mạch từ thân, đầu, chân đến đuôi ngựa bằng những tán quýt sai trĩu quả, sắc cam rực rỡ, với nhiều kích cỡ khác nhau.

Theo các nhà vườn, để hoàn thiện một chậu quýt hình ngựa cần nhiều công đoạn tỉ mỉ, từ chọn cây, uốn cành, cố định khung cho đến chăm sóc quả đồng đều. Giá bán mỗi chậu dao động từ 20 đến 30 triệu đồng, dù không rẻ nhưng vẫn được khách đặt mua sớm.

Chia sẻ tại vườn quýt ở thôn Quán Trạch, ông Hoàng Trọng Nguyên cho biết, việc tạo hình ngựa trên cây quýt đòi hỏi kinh nghiệm và sự khéo léo. Mỗi tác phẩm mất khoảng 2 ngày để uốn, bắt đầu từ tháng 8 âm lịch. Năm nay, vườn của ông làm ra khoảng 30–40 chậu quýt hình ngựa nhưng đến thời điểm này chỉ còn lại vài chậu do đã có khách đặt trước.

Bên cạnh các tác phẩm đơn lẻ, ông Nguyên còn gây chú ý với tác phẩm "Bát mã" gồm 8 con ngựa quýt, được tạo hình công phu trên thế lớn, từng được bán với giá 250 triệu đồng cho một khách hàng ở Ninh Bình.

Chậu quýt tạo hình ngựa cao gần 3m, tán cây uốn liền mạch từ thân đến đầu, đuôi ngựa, nổi bật giữa vườn cây cảnh Văn Giang.

Những chậu quýt tạo hình ngựa được hoàn thiện công phu, quả sai trĩu, sắc cam rực rỡ.

Cây quýt được các nghệ nhân làng nghề uốn tạo hình, quả phân bố đều, tạo nên dáng ngựa sinh động.

Bên cạnh những chậu quýt tạo hình ngựa, nhà vườn còn sáng tạo nhiều dáng thế khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người chơi cây cảnh dịp Tết Bính Ngọ.

Nhà vườn chăm sóc, tưới nước cho các chậu quýt cảnh trước khi xuất bán dịp Tết.

Quýt cảnh được vận chuyển lên xe bán tải để giao cho khách đặt mua sớm.