Lừa tiệm vàng bằng cách trộn kim loại lạ, kẻ gian chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Sự kiện: Thông tin thị trường
Kỹ thuật làm giả vàng tinh vi đã khiến rất nhiều tiệm vàng bị “qua mặt” dễ dàng.

Thu mua phải “vàng nguyên chất” dỏm, tiệm vàng lỗ nặng

Gần đây, cảnh sát huyện Chang Xing, Hu Zhou, Chiết Giang (Trung Quốc) đã triệt phá thành công một vụ lừa đảo nhắm vào các cửa hàng vàng, bắt giữ hai nghi phạm ở nhiều tỉnh thành. Tổng số tiền mà hai kẻ gian chiếm đoạt bất chính lên đến hơn 800.000 NDT (hơn 2,8 tỷ đồng).

Theo cảnh sát chia sẻ, cuối tháng 8 năm nay, đồn cảnh sát Zhi Cheng nhận được báo cáo từ một cửa hàng vàng địa phương, cho biết rằng họ đã mua một chiếc vòng cổ bằng “vàng nguyên chất” với giá thị trường lúc đó là 755 NDT (2,7 triệu đồng)/g. 

Ban đầu, mọi thứ nhìn có vẻ bình thường, nhưng kết quả kiểm tra sau đó cho thấy chiếc vòng chứa một lượng lớn kim loại không xác định và hoàn toàn không phải vàng nguyên chất. 

Sau đó, một tổ chức chuyên nghiệp bên thứ ba đã thử nghiệm cái gọi là “vàng nguyên chất” bằng phương pháp nấu chảy ở nhiệt độ cao. Họ phát hiện ra chiếc vòng chỉ chứa 72,9 vàng.

Có được bằng chứng báo cáo xét nghiệm chính xác, đội điều tra hình sự đã phối hợp với đồn cảnh sát Zhi Cheng để tiến hành điều tra ngay lập tức.

Nghi phạm và tang vật

Qua điều tra, cảnh sát nhanh chóng xác định được hai nghi phạm Lý và Chu. Hai kẻ này đã bị bắt giữ ở An Huy và đã khai nhận hành vi lừa đảo.

Theo đó, từ tháng 7 năm nay, Chu đã lợi dụng việc nguyên tố RE (Rheni) có ngoại quan và khối lượng riêng gần giống với vàng để trộn vào vàng thật. Sau đó, Lý và đồng bọn bán những thành phẩm vàng giả này cho nhiều cửa hàng trang sức ở An Huy, Chiết Giang, Giang Tô, Giang Tây... Phương pháp trộn này khiến người ta rất khó phân biệt vàng thật - giả bằng mắt thường hoặc bằng xúc giác, dẫn đến việc nhiều tiệm vàng bị lừa.

Hiện tại, vụ án đang được điều tra thêm. Cảnh sát cũng cảnh báo người tiêu dùng nên kiểm tra bằng thiết bị chuyên nghiệp trước khi thực hiện giao dịch mua bán vàng bất kỳ.

Theo Hương Nguyễn (Theo Jimu News) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-02/11/2025 03:50 AM (GMT+7)
