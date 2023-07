Mua Macbook cũ, tưởng rẻ hóa đắt

MacBook cũ đã và đang là sản phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn thời gian gần đây bởi nhiều lý do, trên hết là phù hợp với giá tiền chứ không quá đắt đỏ như ở những dòng Apple MacBook mới. Tuy nhiên, đi đôi với đó sẽ là những rủi ro tiềm ẩn, không ít người ngậm ngùi vì “tiền mất tật mang”.

Cẩn thận với hàng kém chất lượng

Theo khảo sát, hiện nay, một chiếc MacBook Air cũ có mức giá giảm từ 5 đến 10 triệu đồng so với sản phẩm mới, tùy từng đời máy. Ví dụ, chiếc MacBook Air 2020 13 inch giá khoảng 19 triệu đồng, nhưng nếu chọn sản phẩm đã qua sử dụng, bạn chỉ phải trả 11 triệu đồng. Vấn đề là liệu những máy cũ có phải lựa chọn tốt cho người sử dụng?

“Nói đến mua macbook cũ, mình lại thấy tức”, anh Hoàng (Mỹ Đình, Hà Nội) bức xúc kể lại. Người đàn ông này kể, anh mua MacBook Air 2018 Core i5/ Ram 16GB/ SSD 512GB với giá 13 triệu đồng ở một cửa hàng trên đường Thái Hà, Hà Nội, hồi đầu năm 2023. Khi đó, sản phẩm vẫn còn bảo hành chính hãng 2 tháng, được người bán khuyến mãi thêm gói bảo hành 3 tháng tại quán.

Tuy nhiên, hết thời gian bảo hành, máy… “đổ bệnh”: Lần đầu hỏng nguồn, khi đi sửa thì hỏng lây sang chuột. Anh Hoàng phải trả 2,2 triệu đồng. Dùng thêm được 3 tháng, máy lại lỗi màn, phải chi thêm 4 triệu đồng để thay. Sau gần 7 tháng sử dụng, anh Hoàng đã bán tháo máy lại cho cửa hàng, chịu lỗ gần 10 triệu đồng.

Tương tự, chị Lan (Cầu Diễn, Hà Nội) nói, mình đã quyết định sai lầm khi mua máy cũ của một cửa hàng trên Facebook. “Tôi chi gần 11 triệu đồng mua Macbook Air 2017 Core i5/RAM 8GB/SSD 256GB, sau khi nghe người bán chào mời như rót mật vào tai. Tuy nhiên, khác xa với quảng cáo, máy chạy chậm như rùa. Lúc máy khởi động, màn hình bị xanh khoảng 5 - 10 giây, sau đó tự tắt”.

Nhờ người biết về máy tính kiểm tra, chị Lan mới biết đã có hiện tượng tháo ốc, ổ HDD thường, chứ không phải SSD. “Thượng đế” này liên hệ với số hotline của cửa hàng thì… “tò tí te”, nhắn tin với người bán cũng không nhận được phản hồi.

Mẫu Macbook Air 2017 cũ giá gần 11 triệu đồng.

May mắn hơn hai trường hợp trên, anh Phạm Hưng (Yên Bái) nói “chấp nhận được” khi mua MacBook Air 2020 13inch cũ giá 15 triệu đồng tại cửa hàng của người quen. Dù đắt hơn khoảng 2 triệu đồng so với các sản phẩm trên mạng, máy có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Tuy nhiên, anh Hưng cũng cho rằng, một phần là do mua sản phẩm ở cửa hàng người quen, chứ chỉ “dạo” chợ mạng rất khó kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Hãy là người tiêu dùng thông thái

Chị Hồ Thị Kim Ngân, chủ cửa hàng Táo Đẹp, chuyên kinh doanh sản phẩm của Apple tại Lê Đại Hành (Quảng Ngãi), cho hay, các dòng MacBook đều khá giống nhau, nhiều khách hàng lựa chọn sản phẩm cũ từ những năm 2014, 2015, vì giá rẻ. Nếu là người tiêu dùng thông thái, bạn không nên mua những sản phẩm đó, bởi máy không còn được hỗ trợ phần mềm, thời gian sử dụng còn lại ngắn. Trường hợp hỏng hóc cũng rất khó sửa chữa, bởi khó tìm linh kiện thay thế.

Ngoài ra, nếu không phải là người sành về công nghệ, bạn sẽ có nguy cơ mua phải hàng dựng, kém chất lượng. Cùng đó, các đời MacBook cũ, thời hạn bảo hành chính hãng sẽ ngắn, hoặc bảo hành không chính hãng.

“Cách tốt nhất để tránh tình trạng trên là mua MacBook cũ ở địa chỉ lớn, đáng tin cậy, chứ không nên mua trực tiếp từ người dùng hay cửa hàng nhỏ. Người tiêu dùng cần tỉnh táo lựa chọn sản phẩm chất lượng, tránh tham rẻ mà hóa đắt”, chị Ngân khuyến cáo.

Nguồn: https://doisong.trithuccuocsong.vn/mua-macbook-cu-tuong-re-hoa-dat-post212032.html