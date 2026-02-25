Một số mặt hàng cúng Thần Tài giá cao gấp đôi ngày thường

Ghi nhận tại các chợ Đo Đạc, Thị Nghè, Bà Chiểu, Hòa Bình…, nhiều sạp bày bán đầy đủ các mặt hàng phục vụ cúng Thần Tài như chè, xôi, bộ vàng mã, hoa, trái cây.

Bánh cúng thần tài có giá 70.000 - 90.000 đồng/cái

Tại chợ Hòa Bình, chị Yến, tiểu thương bán chè xôi và đồ cúng, cho biết chỉ trong buổi sáng đã bán gần 50 phần chè, xôi và bộ đồ cúng Thần Tài. Theo chị, nhiều khách chủ động mua từ mùng 9 vì đây được xem là ngày đẹp để cúng khai trương, mở hàng đầu năm, tiện kết hợp cúng Thần Tài.

Một số người dân cũng chọn mua sớm để tránh cảnh đông đúc, chen lấn vào sáng mùng 10. "Tôi mua trước một ngày vì sợ ngày mai đông người, vừa bất tiện vừa lo bị tăng giá" - bà Trần Thị Liên (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) chia sẻ.

Khách mua chè xôi cúng Thần Tài

Giá các mặt hàng cúng Thần Tài năm nay nhìn chung chỉ nhích nhẹ. Xôi được bán với giá 30.000–40.000 đồng/phần, chè 20.000–25.000 đồng/phần, bộ đồ cúng Thần Tài (vàng mã, áo mão) dao động 40.000–100.000 đồng/bộ.

Nhiều sản phẩm mới cúng Thần Tài

Đáng chú ý, giá trái cây cúng Thần Tài tại chợ truyền thống tăng khá mạnh, đặc biệt là mãng cầu. Mặt hàng này đang được bán với giá 180.000–190.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với mức hơn 80.000 đồng/kg tại siêu thị. Quýt cũng có giá khoảng 90.000 đồng/kg, trong khi siêu thị chỉ khoảng 40.000 đồng/kg.

Ngoài các mặt hàng truyền thống, năm nay xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới như rau câu tạo hình túi tiền, thỏi vàng để lấy may, được giới kinh doanh ưa chuộng. Điều này cho thấy nhu cầu cúng Thần Tài không chỉ duy trì mà còn ngày càng đa dạng về hình thức và sản phẩm.

Khách mua bộ đồ cúng vàng bạc, áo mão

Khách mua bông cúng Thần Tài

Giá trái cây tăng cao

Thịt heo quay cúng Thần Tài