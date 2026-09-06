Nuôi loại cá "mọc hoa" trên thân, thịt thơm ngon, dù mới thử nghiệm, anh nông dân Quảng Ninh đã thu lời cao

Đưa cá chuối hoa vào nuôi thử nghiệm

Vốn nổi tiếng với mô hình trồng lan công nghệ cao, anh Lê Xuân Liêm (khu Trại Mới, phường Bình Khê, TP Quảng Ninh) mới đây còn thử nghiệm thêm một mô hình hoàn toàn mới, mô hình nuôi cá chuối hoa.

Anh Liêm cho biết, nhận thấy diện tích ao nhà còn bỏ trống, anh lên kế hoạch cải tạo để nuôi cá. Tuy nhiên thay vì nuôi các loại cá nước ngọt truyền thống, anh đã đi nhiều nơi, tìm hiểu nhiều giống cá mới, thị trường tiêu thụ và quyết định nuôi cá chuối hoa.

Hội viên nông dân tham quan, học tập mô hình nuôi cá chuối hoa của anh Lê Xuân Liêm (phường Bình Khê, TP Quảng Ninh). Ảnh: Bùi My

Cá chuối hoa có màu xám nâu, dọc thân có những hàng chấm đen. Loại cá này có thể nuôi với mật độ cao trong ao đất, bể xi măng hoặc bể bạt. Thịt cá thơm ngon, săn chắc, giàu dinh dưỡng, được xếp vào hàng thơm ngon nhất trong các loài cá nước ngọt.

Trước khi bắt tay vào nuôi, anh Liêm đã tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại một số trang trại khác, từ lựa chọn con giống, kỹ thuật chăm sóc đến quản lý nguồn nước, thức ăn và phòng ngừa dịch bệnh. Khoảng tháng 3/2026, anh Liêm bắt đầu thử nghiệm nuôi khoảng 1.000 con để vừa nuôi, vừa tích lũy kinh nghiệm.

Hiện tại, anh Liêm đang kết hợp nuôi cá chuối hoa trong bể bạt và trong ao đất. Theo đó, trong giai đoạn đầu, khi cá còn nhỏ, tốc độ sinh trưởng chậm hơn, anh sử dụng bể bạt với diện tích 24m² nhằm kiểm soát chặt chẽ số lượng, quản lý dịch bệnh và chăm sóc cá giống tốt hơn. Khi cá đạt đến trọng lượng phù hợp, anh chuyển cá sang nuôi trong ao đất rộng 50m², sâu 1,2m để nuôi thương phẩm, tạo điều kiện để cá phát triển nhanh.

Hiện nay, anh đang nuôi cá chuối hoa giống trong bể bạt với mật độ khoảng 100 – 150 con/m², và nuôi cá chuối hoa thương phẩm trong ao đất với mật độ đạt từ 30 – 40 con/m².

Cá chuối hoa nuôi trong bể bạt chữ nhật. Ảnh: Bùi My

Dù cá chuối hoa là loài ăn tạp, nhưng anh Liêm chủ yếu cho cá ăn cám công nghiệp. Nếu đảm bảo môi trường nước tốt, đảm bảo nguồn thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, cá chuối hoa sẽ phát triển khá nhanh. Thực tế cho thấy, chỉ sau khoảng 3 tháng nuôi, trọng lượng cá chuối hoa đã tăng gần gấp đôi.

Nuôi cá chuối hoa cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần

Đến cuối năm, sau 9 - 10 tháng nuôi, cá chuối hoa có thể đạt trọng lượng 1,5 - 1,8kg và xuất bán. Dù thời gian, công sức chăm sóc, chi phí tương đương cá nước ngọt truyền thống, song giá bán cá chuối hoa lại cao hơn nhiều.

Theo tính toán của anh Liêm, mô hình nuôi cá chuối hoa mang lại hiệu quả kinh tế cao gấp 3 - 4 lần so với các loại cá nước ngọt truyền thống. Đơn cử như cá rô phi, với giá bán khoảng 35.000 đồng/kg, người nuôi chỉ thu về khoản lãi khiêm tốn khoảng 5.000 đồng/kg. Trong khi đó, cá chuối hoa luôn duy trì mức giá cao từ 75.000 – 90.000 đồng/kg, có thời điểm vọt lên 120.000 – 150.000 đồng/kg.

Nhờ vậy, dù diện tích ao nuôi chỉ khoảng 50m² và thả nuôi khoảng 1.000 con cá thương phẩm, người nuôi đã lãi khoảng 50 triệu đồng.

Mô hình nuôi cá chuối hoa cho hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với nuôi cá nước ngọt truyền thống. Ảnh: Bùi My

Theo anh Liêm, con giống và nguồn nước là hai yếu tố quyết định hiệu quả mô hình nuôi cá chuối hoa. Đặc biệt, khi nuôi mật độ cao, chất lượng nước phải được kiểm soát thường xuyên để cá sinh trưởng tốt, hạn chế dịch bệnh.

Nếu lứa nuôi này mang lại hiệu quả như kỳ vọng, anh Liêm dự kiến mở rộng quy mô lên 3.000m², hướng tới nuôi cá chuối hoa bằng dược liệu. Đồng thời, anh dự định đầu tư hệ thống bể bạt tròn và lọc nước tuần hoàn, giúp chủ động kiểm soát môi trường nuôi, đảm bảo duy trì sản xuất ổn định quanh năm.

Bà Lã Thị Hường – Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Khê (TP Quảng Ninh) nhận xét: Mô hình nuôi cá chuối hoa của anh Lê Xuân Liêm là một hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp của địa phương, thể hiện tinh thần chủ động đổi mới, không ngừng tìm tòi và ứng dụng những mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao.

Là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm liền, anh Liêm luôn mạnh dạn nghiên cứu, tiếp cận các mô hình mới để đưa vào thực tiễn, trong đó mô hình nuôi cá chuối hoa là một minh chứng rõ nét cho tư duy sản xuất hiện đại và bền vững.

Cá chuối hoa có thịt thơm ngon, rất được thị trường ưa chuộng. Ảnh: Bùi My

Điểm nổi bật của mô hình là được triển khai theo hướng công nghệ cao, có sự liên kết chặt chẽ từ khâu cung cấp con giống, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng giúp người nuôi từng bước giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo tính bền vững cho mô hình.

Qua theo dõi thực tế, Hội Nông dân phường Bình Khê đánh giá mô hình bước đầu cho thấy nhiều tín hiệu tích cực và có tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, mô hình còn góp phần thúc đẩy phương thức sản xuất theo chuỗi liên kết, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp hiện đại.

Hội Nông dân phường Bình Khê sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật, tăng cường liên kết sản xuất và khuyến khích nhân rộng những mô hình hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập và phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn.