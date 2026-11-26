Tối 25/11, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) công bố kết luận sơ bộ cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974 về tình trạng dư thừa công suất và sản lượng mang tính cơ cấu trong ngành chế biến, chế tạo. Việt Nam nằm trong số 14 nền kinh tế thuộc diện điều tra được công bố kết luận đợt này.

Mức thuế USTR đề xuất áp thêm với hàng Việt Nam lần này tối đa 35%. Tuy nhiên, trong thông cáo báo chí tối 25/11, ít giờ sau công bố sơ bộ của Mỹ, Bộ Công Thương cho biết mức này có thể giảm còn 20% nếu Việt Nam và Mỹ đạt Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

USTR cũng có thể điều chỉnh mức thuế để tính đến các khoản đang áp dụng theo Mục 301 và Mục 232 (thuế an ninh quốc gia đối với thép, nhôm, ôtô...). Nước này cũng đề xuất miễn trừ 2.121 mặt hàng theo mã HS 8 số.

"Đây mới là đề xuất của USTR, chưa có hiệu lực ngay và chưa áp dụng chính thức", Bộ Công Thương khẳng định.

Container hàng hóa tại cảng Cát Lái chiều 4/2. Ảnh: Thanh Tùng

Theo Bộ Công Thương, Đại diện Thương mại Mỹ sẽ lấy ý kiến và mở phiên điều trần công khai từ ngày 25/1/2027 trước khi chốt mức thuế, cách áp dụng cùng các sắc thuế hiện hành và danh mục miễn trừ. Quyết định cuối cùng có thể được đưa ra sớm nhất vào tháng 2/2027 và muộn nhất ngày 11/3/2027.

Khi đó, mức thuế khi đó thấp hơn đề xuất nếu USTR đánh giá đàm phán song phương có tiến triển đáng kể hoặc đưa ra được giải pháp thỏa đáng cho các vấn đề phía Mỹ nêu.

Bộ Công Thương cho biết Việt Nam đã đưa ra nhiều cam kết trong đàm phán và có biện pháp xử lý những quan ngại của Mỹ.

Gần nhất, ngày 21/11, Chính phủ ban hành kế hoạch quản trị xuất siêu giai đoạn 2026-2030, tập trung ngừa dư thừa công suất, chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và kiểm soát hàng dùng lao động cưỡng bức. Nhà chức trách đánh giá các biện pháp này, cùng kết quả đàm phán song phương, có thể là cơ sở để Mỹ cân nhắc mức thuế thấp hơn.

Thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp với các bộ ngành tham gia phiên điều trần của USTR, trình bày quan điểm của Việt Nam và trả lời câu hỏi từ phía Mỹ. Bộ cũng sẽ gửi văn bản phản biện kết luận sơ bộ, đồng thời thúc đẩy hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng với Mỹ.

Ngoài ra, hai nước cũng đang thúc đẩy hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại đối ứng trong thời gian sớm nhất, theo Bộ Công Thương.

Theo số liệu của Cục Thống kê, tính chung 10 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 1.001 tỷ USD, vượt quy mô cả năm 2025. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng năm nay, đạt 159,4 tỷ USD.

Cục Hải quan dự kiến xuất khẩu cả năm tăng trên 25%, cao hơn mục tiêu 15-16% Chính phủ đề ra.