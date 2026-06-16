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Một nam cán bộ hưu trí trúng 32 tỉ đồng xổ số miền Nam

Sự kiện: Thông tin thị trường

Xổ số miền Nam xác định giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Đây là địa phương thường xuyên “nổ” giải độc đắc vé số Đà Lạt

Chiều 15-6, thông tin với phóng viên Báo Người Lao Động về kết quả xổ số miền Nam, chị Nguyên, chủ đại lý vé số Thanh Vân ở xã Tập Sơn, tỉnh Vĩnh Long – cho biết vừa đổi thưởng cho một chủ nhân may mắn trúng giải độc 16 vé Đà Lạt, do do Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng chiều 14-6.

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thanh Vân

Giải độc đắc của vé số Đà Lạt trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: ĐLVS Thanh Vân

"Khách hàng may mắn là nam, khoảng 70 tuổi, là một cán bộ hưu trí. Ông ấy lãnh thưởng toàn bộ qua chuyển khoản" – chị Nguyên thông tin.

Giải an ủi của vé số Đà Lạt cũng trúng tại tỉnh Vĩnh Long. Nơi đổi thưởng là đại lý vé số Duy, Phước Danh ở tỉnh Trà Vinh.

Thời gian gần đây, giải độc đắc của vé số Đà Lạt liên tục trúng tại tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp.

Theo lý giả của các đại lý, việc giải độc đắc của vé số Đà Lạt thường xuyên "nổ" tại 2 tỉnh này vì đây là 2 trong các địa bàn có sức tiêu thụ lớn nhất đối với vé số Đà Lạt.

Lộ diện nhiều người sở hữu vé trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam
Lộ diện nhiều người sở hữu vé trúng 3 giải độc đắc xổ số miền Nam

Chiều nay, xổ số miền Nam ngày 15-6 sẽ mở thưởng đối với vé số của 3 đài là TPHCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

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Theo Thu Tâm ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/06/2026 17:07 PM (GMT+7)
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