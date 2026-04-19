Giá xăng dầu hôm nay 19/4: Tiếp tục suy giảm

Giá dầu thế giới

Giá dầu giảm sau khi Iran tuyên bố cho phép các tàu thương mại lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn. Động thái này ngay lập tức làm dịu bớt những lo ngại về gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Việc Iran mở lại tuyến hàng hải huyết mạch này được xem là yếu tố then chốt khiến thị trường nhanh chóng loại bỏ phần “phụ phí rủi ro” đã tích tụ trong thời gian căng thẳng leo thang. Theo các chuyên gia phân tích, giá dầu đang quay trở lại phản ánh cung - cầu thực tế thay vì chịu chi phối bởi yếu tố địa chính trị.

Một quan chức cấp cao Iran cho biết, tất cả tàu thuyền đều có thể lưu thông qua eo biển Hormuz, song cần phối hợp với lực lượng chức năng của nước này. Dữ liệu theo dõi cũng cho thấy khoảng 20 tàu đã bắt đầu di chuyển từ vịnh Ba Tư ra ngoài, cho thấy hoạt động vận tải đang từng bước được khôi phục.

Giá dầu tiếp tục suy giảm. (Ảnh: Business Today).

Bên cạnh đó, thông tin về khả năng nối lại đàm phán giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần này, cùng với thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và Lebanon, đã làm dấy lên kỳ vọng của giới đầu tư rằng xung đột tại Trung Đông có thể sớm hạ nhiệt.

Tuy nhiên, giới phân tích cảnh báo rủi ro vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Quá trình vận chuyển dầu từ khu vực vịnh Ba Tư tới châu Âu có thể mất khoảng ba tuần, khiến nguồn cung tại thị trường này chưa thể cải thiện ngay lập tức. Đồng thời, nguy cơ gián đoạn có thể tái diễn nếu các bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chưa được giải quyết triệt để.

Tại Mỹ, theo báo cáo của Công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động tiếp tục giảm trong tuần thứ hai liên tiếp, phản ánh xu hướng thận trọng của các doanh nghiệp năng lượng trước biến động khó lường của thị trường.

Giá xăng dầu trong nước

Ở thị trường trong nước, từ 0h ngày 16/4, mỗi lít dầu diesel giảm 1.928 đồng, không cao hơn 31.041 đồng/lít, giá dầu mazut giảm 2.281, không cao hơn 20.332 đồng/kg. Giá xăng RON95 tăng nhẹ 218 đồng, lên 23.761 đồng/lít; giá xăng E5 RON92 tăng thêm 248 đồng, lên 22.592 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn ứng từ ngân sách Nhà nước) với dầu diesel và dầu mazut, cụ thể diesel là 400 đồng/lít và dầu mazut 800 đồng/kg.

Đồng thời, cơ quan điều hành không chi sử dụng với tất cả các sản phẩm xăng dầu.