Giống mít “lạ” ở Điện Biên là loại mít gì mà có quả nặng gần nửa tạ, đếm tiền triệu/cây sau mỗi mùa trái ngọt?

Mít Mã Lai-mạnh dạn đưa giống mít “lạ” về trồng trên đất Điện Biên

Giữa cái nắng hanh và gió thoảng của vùng quê thôn Đại Thành, xã Thanh Yên, tỉnh Điện Biên, khu vườn mít của ông Túy hiện lên nổi bật với màu xanh mướt mắt.

Trên diện tích hơn 5.000m², hàng trăm gốc mít phát triển khỏe mạnh, tán rộng, thân chắc, gốc nào gốc nấy đều lủng lẳng quả từ gốc lên thân, từ thân lên cành. Có những cây sai quả đến mức chủ vườn phải dùng cọc, cành chống đỡ để tránh gãy nhánh.

Điểm khiến ai lần đầu đặt chân tới đây cũng phải dừng lại thật lâu để ngắm nhìn chính là kích thước “khủng” của những quả mít.

Không còn là những trái mít quen thuộc chỉ vài kg đến hơn chục kg, mít trong vườn ông Túy có những quả to bằng chiếc thùng sơn, nặng vài chục kg là chuyện bình thường, thậm chí có quả đạt trên 45kg.

Những quả mít Mã Lai trong vườn ông Túy có trọng lượng vài chục kg, cá biệt có quả đạt trên 45kg, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Ảnh: Phạm Hoài.

Dẫn khách đi giữa những hàng cây trĩu quả, ông Túy không giấu được niềm vui khi nhắc tới “cơ duyên” bén duyên với giống mít đặc biệt này.

Theo ông, nhiều năm trước, trong quá trình tìm hiểu các loại cây ăn quả phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương, ông nhận thấy giống mít Mã Lai có nhiều ưu điểm nổi bật, đặc biệt là năng suất cao, quả to, chất lượng ngon và khả năng thích nghi tốt.

Từ suy nghĩ “muốn làm thì phải dám thử”, ông quyết định đầu tư trồng thử nghiệm, rồi mở rộng dần diện tích khi cây cho kết quả khả quan.

“Đầu năm nay, tôi vừa bán được một quả mít nặng 45kg. Còn những quả từ 20 đến 30kg thì trong vườn nhiều lắm. Điều tôi thích nhất là giống mít này ra quả gần như quanh năm, không phụ thuộc quá nhiều vào mùa vụ như nhiều giống khác”, ông Túy chia sẻ.

Giống mít Mã Lai “siêu to”, thu quanh năm, khách đến tận vườn tìm mua

Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước, mít Mã Lai trong vườn ông Túy còn mang lại giá trị kinh tế đáng kể nhờ khả năng cho trái liên tục.

Trong khi nhiều loại cây ăn quả chỉ tập trung thu hoạch theo vụ, tạo áp lực đầu ra và dễ rơi vào cảnh được mùa mất giá, thì giống mít này lại cho thu rải vụ, giúp gia đình ông có nguồn thu đều đặn hơn trong năm.

Hiện nay, giá bán mít tại vườn dao động từ 15.000 đồng/kg đến 20.000 đồng/kg. Với những quả nặng hàng chục kg, giá trị mỗi quả có thể lên tới vài trăm nghìn đồng, thậm chí gần cả triệu đồng.

Bình quân, mỗi cây mít trưởng thành có thể mang lại cho gia đình ông Túy khoản thu vài triệu đồng mỗi năm, tùy vào số lượng và trọng lượng quả.

Theo ông Túy, nhờ chất lượng ổn định, quả đẹp, kích cỡ lớn và vị ngon đặc trưng, mít sau khi thu hoạch chủ yếu được thương lái và khách quen đến tận vườn thu mua.

Có thời điểm, nhiều người nghe tiếng tìm đến chỉ để tận mắt chứng kiến những quả mít “khổng lồ” treo lủng lẳng trên thân cây, rồi tiện thể đặt mua mang về.

Quả mít có trọng lượng khoảng 35kg được thu hoạch tại vườn của ông Bùi Quang Túy. Ảnh: Phạm Hoài.

“Khách đến vườn ai cũng bất ngờ. Nhiều quả to quá, một người khỏe bê cũng vất vả. Nhưng chính vì quả to, mã đẹp, múi mít vàng ươm, thơm nức, vị ngọt đậm đà và độ giòn vừa phải nên khách rất thích. Có người ăn một lần rồi quay lại mua tiếp”, ông Túy nói.

Giống mít xuất xứ từ Malaysia-giống mít ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, giảm chi phí đầu tư

Một trong những lý do khiến ông Túy gắn bó lâu dài với giống mít Mã Lai chính là khả năng sinh trưởng khỏe, sức đề kháng tốt và ít sâu bệnh.

Theo kinh nghiệm trồng mít Mã Lai của ông, so với một số giống cây ăn quả khác, mít Mã Lai khá “dễ tính”, không đòi hỏi chăm sóc quá cầu kỳ nhưng lại cho hiệu quả cao nếu người trồng nắm chắc kỹ thuật cơ bản.

“Giống mít này rất khỏe cây, ít bị sâu bệnh tấn công. Nhờ vậy, chi phí thuốc bảo vệ thực vật giảm đi nhiều, công chăm sóc cũng đỡ vất vả hơn. Mình vừa tiết kiệm được chi phí, vừa yên tâm hơn về chất lượng quả sạch, an toàn cho người tiêu dùng”, ông Túy cho biết.

Mô hình trồng mít Mã Lai của ông Bùi Quang Túy mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cây trồng, nâng cao thu nhập cho nông dân địa phương. Ảnh: Phạm Hoài.

Cũng theo ông, ngoài việc chọn giống tốt, người trồng cần chú trọng khâu làm đất, bón phân cân đối, cắt tỉa cành hợp lý để cây thông thoáng, tập trung dinh dưỡng nuôi quả.

Khi cây đậu quá nhiều quả, cần chủ động tỉa bớt và dùng cọc chống đỡ những cành mang trái lớn để tránh gãy đổ. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, vườn mít của ông luôn duy trì được năng suất khá ổn định, cây phát triển bền, quả đều và đẹp.

Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá, vườn mít hơn 5.000m² còn giúp gia đình ông Túy có cuộc sống ổn định hơn, từng bước tích lũy, tái đầu tư và mở rộng sản xuất. Từ chỗ trồng thử nghiệm để “xem cây có hợp đất”, nay ông đã có thêm niềm tin để tiếp tục gắn bó lâu dài với loại cây ăn quả này.

Nhận thấy tiềm năng thị trường vẫn còn rộng mở, đặc biệt là nhu cầu đối với các loại trái cây chất lượng cao ngày càng tăng, ông Túy đang tính toán mở rộng thêm diện tích canh tác trong thời gian tới.

Với ông, đây không chỉ là câu chuyện của riêng gia đình, mà còn có thể trở thành gợi mở cho nhiều hộ dân địa phương đang tìm kiếm hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp.

Từ một quyết định táo bạo đưa giống mít Mã Lai về trồng trên đất Điện Biên, ông đã tạo dựng được mô hình kinh tế có giá trị, biến những gốc mít sum suê thành “cây hái ra tiền”.

Những quả mít nặng hàng chục kg không chỉ là thành quả của sự cần cù, mà còn là “trái ngọt” của tư duy đổi mới trong sản xuất nông nghiệp.