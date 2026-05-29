Mẹo tiết kiệm điện điều hòa của quân đội Nhật

Ngày 18/5, tài khoản Instagram chính thức của Trụ sở Hợp tác Địa phương Tokyo (@tokyo_pco) đăng tải bài viết hướng dẫn cách giảm chi phí sử dụng điều hòa bằng những vật dụng có sẵn trong nhà.

Đơn vị này giải thích nguyên nhân chính khiến hóa đơn tiền điện tăng cao là do cục nóng "say nắng". Cục nóng tích nhiệt sẽ mất khả năng tản nhiệt ra môi trường, buộc điều hòa phải hoạt động hết công suất và làm hóa đơn tiền điện tăng vọt.

Cán bộ của Trụ sở Hợp tác Địa phương Tokyo hướng dẫn cách tiết kiệm điện cho điều hòa trong mùa nắng nóng, hôm 18/5. Ảnh: Trụ sở Hợp tác Địa phương Tokyo

Để tiết kiệm điện, người dùng cần đổ nước vào xô. Sau đó nhúng một đầu chiếc khăn dài vào xô, phần còn lại phủ lên mặt lưng tản nhiệt của cục nóng. "Hiện tượng mao dẫn" sẽ liên tục hút nước từ xô, thấm qua khăn để làm mát nắp cục nóng. Quá trình này hạn chế sự gia tăng nhiệt độ của cục nóng, từ đó nâng cao hiệu suất hoạt động của điều hòa, giảm mức độ tiêu thụ điện.

Bên cạnh đó, cán bộ của Trụ sở Hợp tác Địa phương Tokyo cũng nêu hai quy tắc người dùng phải tuân thủ:

Không đặt xô nước trực tiếp lên mặt trên cục nóng: Việc đặt xô nước trực tiếp lên mặt trên của cục nóng sẽ gây rỉ sét và trầy xước. Người dùng cần đặt miếng lót chống sốc xuống dưới rồi mới đặt xô lên.

Thu dọn vào ngày mưa bão hoặc gió mạnh: Gió thổi bay xô nước sẽ gây ra sự cố ngoài ý muốn.

Video hướng dẫn cách tiết kiệm điện cho điều hòa trong mùa nắng nóng, hôm 18/5 của Trụ sở Hợp tác Địa phương Tokyo . Nguồn: Instagram/Trụ sở Hợp tác Địa phương Tokyo (Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản)