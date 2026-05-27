Hà Nội như đổ lửa, thị trường quạt tích điện cũng 'nóng' cực độ

Hà Nội đang hứng đợt nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu năm, nhiệt độ ngoài trời có thời điểm chạm 40°C. Ở những khu vực phủ kín bê tông, nhựa đường và thiếu cây xanh, nền nhiệt thực tế còn cao hơn rất nhiều.

Cùng với việc phải "sống chung với chảo lửa", người dân còn lo cảnh bị cắt điện do nhu cầu sử dụng điện chắc chắn tăng vọt, nguy cơ gây quá tải. Chính tâm lý này đã thị trường các thiết bị tích điện như quạt tích điện, đèn sạc, bộ lưu điện mini hay pin dự phòng công suất lớn đang bước vào giai đoạn sôi động hơn bao giờ hết.

Trên các sàn thương mại điện tử, từ khóa “quạt tích điện”, “đèn tích điện”, “máy phát điện mini” hay “pin lưu điện” liên tục nằm trong nhóm tìm kiếm phổ biến những ngày gần đây.

Còn tại nhiều cửa hàng điện máy ở Hà Nội, lượng khách tìm mua các sản phẩm chống nóng và dự phòng điện tăng mạnh trong khoảng 1 tuần nay Không ít người dân cho biết họ mới quyết định mua thêm quạt tích điện và đèn sạc khi vài ngày gần đây, nhiệt độ bắt đầu tăng dữ dội.

Chị Nguyễn Thu Hà (sống ở phường Nghĩa Đô) chia sẻ: “Nhà tôi có con nhỏ và người già nên rất sợ mất điện. Chỉ cần điều hòa ngừng hoạt động khoảng 15 phút là cả nhà đã không chịu nổi. Tôi mua sẵn hai quạt tích điện để phòng trường hợp cắt điện bất ngờ”.

Nhiều loại quạt tích điện được giảm giá để hút khách. (Ảnh chụp màn hình)

Tương tự, chị Lê Thanh ở phường Khương Đình cũng vừa đặt mua hai chiếc quạt tích điện với giá 1,3 triệu đồng mỗi chiếc. “Đây là loại quạt có pin dung lượng lớn, sử dụng liên tục lên tới 12 giờ với công suất 12w, đi kèm đèn led và tích hợp chế độ tự ngắt sạc khi đầy. Mặc dù trên thị trường có nhiều loại quạt giá thành dễ chịu hơn nhưng tôi phải mua loại này cho yên tâm, nóng thế này mà mất điện thì chịu sao nổi”.

Anh Trần Văn Mạnh, tài xế xe công nghệ sinh sống tại phường Đông Ngạc, cho biết vừa chi gần 2 triệu đồng mua cùng lúc hai chiếc quạt tích điện loại lớn sau khi khu chung cư nơi anh sinh sống từng mất điện gần 1 tiếng vào buổi tối tuần trước. “Nhà có hai con nhỏ, hôm mất điện cả nhà không ngủ nổi vì nóng quá. Tôi đi mua ngay hôm sau nhưng nhiều cửa hàng báo đã hết mẫu phổ thông”, anh nói.

Không chỉ các hộ gia đình, nhiều cửa hàng ăn uống, quán cà phê nhỏ hay tiểu thương tại chợ dân sinh cũng tranh thủ mua thêm thiết bị tích điện để duy trì hoạt động kinh doanh trong trường hợp xảy ra mất điện. Với các cơ sở bán thực phẩm tươi sống, việc bảo quản hàng hóa trong điều kiện nhiệt độ cao là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Chị Phạm Thu Trang, chủ một cửa hàng bán trà sữa tại phường Cầu Giấy, cũng phải trang bị thêm quạt sạc và bộ lưu điện mini để duy trì hoạt động kinh doanh. Theo chị Trang, chỉ cần mất điện khoảng 20-30 phút vào buổi chiều là khách đã bắt đầu bỏ về vì không chịu nổi không khí oi bức trong quán.

Tại các khu trọ sinh viên và lao động phổ thông, nhu cầu mua quạt tích điện giá rẻ cũng tăng mạnh. Nguyễn Đức Anh, sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội, cho biết nhiều phòng trong khu trọ của mình đang rủ nhau mua chung quạt tích điện vì sợ mất điện ban đêm. “Phòng trọ mái tôn nóng kinh khủng, mất điện chắc không thể ngủ được”, nam sinh chia sẻ.

Giá vừa túi tiền, nhiều sản phẩm "cháy" hàng

Theo ghi nhận tại các cửa hàng trên phố Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Nguyễn Lương Bằng...các dòng quạt tích điện cỡ nhỏ có giá từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng đang bán khá chạy. Những sản phẩm này có thời gian sử dụng dài từ 6-12 giờ, tích hợp đèn LED hoặc khả năng sạc qua năng lượng mặt trời được nhiều người ưu tiên lựa chọn.

Một chủ cửa hàng điện dân dụng tại phường Kim Liên cho biết lượng khách hỏi mua quạt tích điện tăng khoảng 60-70% so với thời điểm bình thường. “Có ngày khách vào hỏi liên tục, nhất là buổi tối. Những mẫu giá tầm trung gần như hết hàng rất nhanh. Một số dòng quạt dung lượng pin lớn phải đặt thêm từ kho”, người này nói.

Không chỉ quạt tích điện, các loại đèn sạc khẩn cấp cũng ghi nhận mức tiêu thụ tăng đáng kể. Các loại đèn LED tích điện nhỏ gọn với mức giá vài trăm nghìn đồng được tiêu thụ mạnh nhờ tính tiện lợi và thời gian sử dụng khá dài.

Các sản phẩm quạt tích điện được săn lùng trong những ngày nắng nóng cao điểm.

Bên cạnh nhu cầu mua thiết bị tích điện, xu hướng sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện cũng được quan tâm nhiều hơn. Một số gia đình bắt đầu chuyển sang sử dụng quạt điều hòa, điều hòa inverter hay các thiết bị có khả năng tối ưu điện năng nhằm giảm áp lực chi phí trong mùa hè.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tiêu dùng khuyến cáo, sức mua đột ngột tăng cao cũng khiến thị trường xuất hiện nhiều sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc. Một số loại sản phẩm tích điện sử dụng pin kém chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trong quá trình sạc hoặc vận hành liên tục ở nhiệt độ cao.

Vì thế người dân nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và được trang bị hệ thống bảo vệ pin an toàn. Đồng thời, không nên cắm sạc thiết bị qua đêm hoặc sử dụng trong môi trường quá nóng để hạn chế rủi ro.

Trong khi đó, ngành điện cũng kêu gọi người dân dùng điện tiết kiệm, có kế hoạch hợp lý để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Dù ngành điện đã chuẩn bị nhiều phương án đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng nhưng vẫn cần người dân phối hợp trong việc tiết kiệm điện để đạt hiệu quả cao nhất.

Theo tính toán của ngành điện, chỉ cần nhiệt độ môi trường tăng thêm 1°C, sản lượng điện tiêu thụ có thể tăng thêm hàng chục triệu kWh mỗi ngày. Trong các khung giờ cao điểm buổi trưa và buổi tối, áp lực lên hệ thống điện càng lớn khi hầu hết hộ gia đình cùng lúc sử dụng điều hòa và các thiết bị công suất cao.